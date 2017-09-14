RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 97779778977997809781 ... 9783>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:18

  stm написав:
  _hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать

нельзя: держава сама себя не видбудуэ

Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.

Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ...
Спасибо, Кэп! - если что :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 8364
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:23

  detroytred написав:Так закінчити Перемогою.
Везе в Штати план Перемоги.
В самих Штатах нарешті підготували обіцяний під голосування на 61 млрд. американський план Перемоги.
Це вже два плани Перемоги.

Шольц готує німецький план Миру.
Є вже китайський план Миру.

Купа планів...
Тому наймовірніше, що все ж таки до "останньої верби" так і залишиться.

З.и. ситуація зараз в усьому світі нагадує напередодні 2СВ. Купи перемовин, планів, мертвих договорів...
Докфільм дивився. Там Італія могла декілька разів опинитися що за Німеччину, що проти. Все змінювалося швидко і постійно...

Отак і зараз.

Є один реальний план - план Трампа.
Є нереальний план Зе - "кордони 91".
Китайський - ніякий не план а набір тез "за все хороше". Це не план закінчення війни.
План Шольца - не озвучений.
А, ще є план путіна - також (на сьогодні) нереальний.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Є один реальний план - план Трампа.

а який він план Трампа?
тільки не кажіть про "як прийду до влади - двома телефонними дзвінками припиню війну"
greenozon
 
Повідомлень: 16550
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору.

Закриті кордони - це, мабудь, єдине вчасно прийняте важливе рішення зеленою владою, за свою каденцію.
Їх не відкриють, деякий час, і після не продовження ВС. Під час війни інтереси держави стоять над інтересами пересічних. Так було, є і буде.
lapay
 
Повідомлень: 13838
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:28

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать

нельзя: держава сама себя не видбудуэ

Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.

Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ...
Спасибо, Кэп! - если что :lol:

Так я пользуюсь малой конкуренцией, а Вы? ) У меня на компании от ЕС 2 из 3 кредитов, не под 7% а под 0% стали. В дешевеющей гривне. Один из активов по кредиту с сентября 2023, вырос на 100% в грн. Это меня особо удивило, оно не значит что я продам по такой стоимости, но это последняя сделка по нежилому аккурат где мой кредитный актив.
Я к чему, сложные конструкции, но мне бы больше активных которым дают возможность развиваться. НП в Германии тоже дали банковский кредит под 0. Должно быть больше таких компаний, которые и Украине помогают и им развиваться и становится на ноги в ЕС дают и меньше нытиков, уж простите. Нет вас не так много, просто Вас особо слышно, вы перестали боятся и ноете громче. Но если открыть границы, а потом вообще резко их закроют с того конца, Вам крышка, в прямом смысле этого слова. Моё ИМХО, я управляю коллективами по 5-7 человек, не как Виталя. Он умнее и KPI, EQ у него больше, в туфлях правда )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:33

  stm написав:
  _hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать

нельзя: держава сама себя не видбудуэ

Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.

И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.

Цікаво пишете, чому тоді якщо нехватка на ЛБЗ, то не "іде увєлічєніє стоімості труда" умовного успішного Успіха?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36325
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2790 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:34

  greenozon написав:
  andrijk777 написав:Є один реальний план - план Трампа.

а який він план Трампа?
тільки не кажіть про "як прийду до влади - двома телефонними дзвінками припиню війну"

https://google.gik-team.com/?q=%D0%BF%D ... 0%BD%D1%96
На цьому форумі він був озвучений і обговорювався пару сотень сторінок вище.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:34

  fox767676 написав:
  BeneFuckTor написав:ФЛЕР, ваша продруга проти допомоги Україні і за санції на Україну.


Ви хочете так посварити "Тьотю Хрюшу" з "Першою на селі" ?

Хто з них хто для порозуміння,щоб не переплутати
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17679
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:36

  BeneFuckTor написав:stm

Так скільки у вас дітей, щоб розуміти яку цінність Ви принесли Україні.

https://risu.ua/demograf-rozpovila-skil ... in_n139796

А то щось не справляються дівчата з своїм правом і обовязком, і в зсу не хочуть.

Вдохновляет заключительная фраза:
Під час війни ця тенденція, безумовно, буде поглиблюватися, але гірше, ніж у 2023 році (навіть якщо у 2024 війна триватиме), я не думаю, що буде. Ми розраховуємо, що показник буде десь 0,7 дитини на одну жінку".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30036
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:44

  greenozon написав:
  andrijk777 написав:Є один реальний план - план Трампа.

а який він план Трампа?
реальний план єдиний - знов стати президентом
й знов підтертися всіми своїми "обіцянками"
й пореготати над всіми попередніми"планами"
flysoulfly
 
Повідомлень: 5304
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1696 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 97779778977997809781 ... 9783>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, fox767676, Google Adsense [Bot], ЛАД і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227054
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714899
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.