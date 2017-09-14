Додано: Вів 10 вер, 2024 12:28

_hunter написав: stm написав: _hunter написав: закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать



нельзя: держава сама себя не видбудуэ закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехатьнельзя: держава сама себя не видбудуэ

Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.



И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово. Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.

Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.



И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ...

Спасибо, Кэп! - если что Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ...Спасибо, Кэп! - если что

Так я пользуюсь малой конкуренцией, а Вы? ) У меня на компании от ЕС 2 из 3 кредитов, не под 7% а под 0% стали. В дешевеющей гривне. Один из активов по кредиту с сентября 2023, вырос на 100% в грн. Это меня особо удивило, оно не значит что я продам по такой стоимости, но это последняя сделка по нежилому аккурат где мой кредитный актив.Я к чему, сложные конструкции, но мне бы больше активных которым дают возможность развиваться. НП в Германии тоже дали банковский кредит под 0. Должно быть больше таких компаний, которые и Украине помогают и им развиваться и становится на ноги в ЕС дают и меньше нытиков, уж простите. Нет вас не так много, просто Вас особо слышно, вы перестали боятся и ноете громче. Но если открыть границы, а потом вообще резко их закроют с того конца, Вам крышка, в прямом смысле этого слова. Моё ИМХО, я управляю коллективами по 5-7 человек, не как Виталя. Он умнее и KPI, EQ у него больше, в туфлях правда )))