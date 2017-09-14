_hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать
нельзя: держава сама себя не видбудуэ
Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.
Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ... Спасибо, Кэп! - если что
detroytred написав:Так закінчити Перемогою. Везе в Штати план Перемоги. В самих Штатах нарешті підготували обіцяний під голосування на 61 млрд. американський план Перемоги. Це вже два плани Перемоги.
Шольц готує німецький план Миру. Є вже китайський план Миру.
Купа планів... Тому наймовірніше, що все ж таки до "останньої верби" так і залишиться.
З.и. ситуація зараз в усьому світі нагадує напередодні 2СВ. Купи перемовин, планів, мертвих договорів... Докфільм дивився. Там Італія могла декілька разів опинитися що за Німеччину, що проти. Все змінювалося швидко і постійно...
Отак і зараз.
Є один реальний план - план Трампа. Є нереальний план Зе - "кордони 91". Китайський - ніякий не план а набір тез "за все хороше". Це не план закінчення війни. План Шольца - не озвучений. А, ще є план путіна - також (на сьогодні) нереальний.
Letusrock написав:Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору.
Закриті кордони - це, мабудь, єдине вчасно прийняте важливе рішення зеленою владою, за свою каденцію. Їх не відкриють, деякий час, і після не продовження ВС. Під час війни інтереси держави стоять над інтересами пересічних. Так було, є і буде.
_hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать
нельзя: держава сама себя не видбудуэ
Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.
Да, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинки женщины тоже перестанут любить ... Спасибо, Кэп! - если что
Так я пользуюсь малой конкуренцией, а Вы? ) У меня на компании от ЕС 2 из 3 кредитов, не под 7% а под 0% стали. В дешевеющей гривне. Один из активов по кредиту с сентября 2023, вырос на 100% в грн. Это меня особо удивило, оно не значит что я продам по такой стоимости, но это последняя сделка по нежилому аккурат где мой кредитный актив. Я к чему, сложные конструкции, но мне бы больше активных которым дают возможность развиваться. НП в Германии тоже дали банковский кредит под 0. Должно быть больше таких компаний, которые и Украине помогают и им развиваться и становится на ноги в ЕС дают и меньше нытиков, уж простите. Нет вас не так много, просто Вас особо слышно, вы перестали боятся и ноете громче. Но если открыть границы, а потом вообще резко их закроют с того конца, Вам крышка, в прямом смысле этого слова. Моё ИМХО, я управляю коллективами по 5-7 человек, не как Виталя. Он умнее и KPI, EQ у него больше, в туфлях правда )))
_hunter написав:закриті кордони це благо для українців, которые не могут выехать
нельзя: держава сама себя не видбудуэ
Нет, открытые границы Украины не равно открытым границам развитого мира. Это сообщающиеся сосуды, больше чем можно будет нельзя.
И конкуренция тоже интересно работает. Там где нехватка идёт увеличение стоимости труда. Там где много - уменьшение. Украинок женщин тоже перестали любить уборщицы со стажем в Чехии, потому что без стажа согласна на 110крон/час, а со стажем брала 200крон/час. Кто-то пострадал финансово.
Цікаво пишете, чому тоді якщо нехватка на ЛБЗ, то не "іде увєлічєніє стоімості труда" умовного успішного Успіха?
А то щось не справляються дівчата з своїм правом і обовязком, і в зсу не хочуть.
Вдохновляет заключительная фраза:
Під час війни ця тенденція, безумовно, буде поглиблюватися, але гірше, ніж у 2023 році (навіть якщо у 2024 війна триватиме), я не думаю, що буде. Ми розраховуємо, що показник буде десь 0,7 дитини на одну жінку".