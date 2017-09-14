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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:46
ЛАД написав:
десь 0,7 дитини на одну жінку".
0,7 - це називається простим словом "вимирання".
2,15 - це просто відтворення населення. А під час війни потрібно ще більше.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:46
stm написав: whois2010 написав:
Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...
Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?
Транзитом ж не побле'ма в Австралію чи Америку ?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:49
Бетон написав: Xenon написав:
Україна через війну вже втратила половину свого населення, — La Repubblica.
Як пише видання, з початку війни країна зіткнулася з серйозною демографічною кризою та нестачею військовослужбовців: чисельність населення скоротилася з 42 до 28 мільйонів.
Також за перші 4 місяці 2024-го в Україні було відкрито понад 10 тисяч справ за звинуваченням у «залишенні військової частини або місця служби» та 7 тисяч справ щодо «дезертирства».
Боюсь от Украины останутся "листи в підручниках історії"
Доверили оборону полному неадеквату
Что должен был сделать "полный адекват"?
25.02 подписать капитуляцию?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:49
andrijk777 написав:Є один реальний план - план Трампа.
Китайський - ніякий не план а набір тез "за все хороше". Це не план закінчення війни.
Як на мене, з точки зору реальності вони однакові.
І суть в них однакова --- взяти і поділити.
Китайський не менш конкретний, ніж трампівський.
Якщо б ці плани реалізували хоч одразу, хоч в кінці 90-х, хоч на початку 2000-х, то, дивись, і не прийшлося би сплачувати отаку ціну...
Кожен був би під своєю парасолькою.
І міг би спокійно за роки перемістися до того миру (західного чи руцького), який йому по душі.
Ті, хто б обрав руцький ... заплатили б за це, воюючи десь в казахстанах.
Зара популярне тут насміхатися з російськомовних східняків типу "а їх-то за що?" (більше всіх достається від "братушєк").
Але все в точності навпаки --- за що оце все західним регіонам? Могли б спокійно жити в ЄС з НАТО.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:49
flysoulfly написав: greenozon написав: andrijk777 написав:
Є один реальний план - план Трампа.
а який він план Трампа?
реальний план єдиний - знов стати президентом
й знов підтертися всіми своїми "обіцянками"
й пореготати над всіми попередніми"планами"
США не Україна. Так примітивно це там не працює.
В США не прийняти щось обіцяти і не виконувати. - не згідні, можна конкретні приклади а не слова.
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andrijk777
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:50
Letusrock написав: fler написав:
До чого тут кордони? Жінки, яким їх чоловіки потрібні, вже давно повернулися або знайшли спосіб регулярно приїжджати. Всі інші, що розповідають про неможливість приїхати, то відмазки через небажання бачити чоловіка та продовжувати з ним стосунки.
а ви жили в такому форматі, чи просто зараз приміряли біле пальто?
Я аж ніяк не виправдовую жінок що не приїзжають, скоріше навпаки. Тим не менш на прикладі безлічі родичів на знайомих, знаю який це напряг "регулярно приїзжати", притому що ми тут живемо фактично на кордоні. А про приїзди з умовного Дюсельдорфа у Дніпро чи Миколаїв навіть говорити не хочеться.
Особливо якщо жінка там працює на якомусь заводі в дві-три зміни, діти в школах і т.д. В таких умовах раз в півроку приїхати на 5 днів вже героїчний подвиг. Але чи спасуть родину ті 5-10 днів у рік...
Саме через закриті кордони доводиться багатьом робити складний вибір або безпека та перспективи для дітей в комплекті з розлученням або жити разом, ховаючись з дітьми та чоловіком в підвалах під час тривог (мова більше про Лівобережжя + Київ, Одеса)
я вам розкажу про всю Адесу....
В 2023 існують проблеми з помешканням в Одесі. Через те що пам'ятник архітектури і в ЮНЕСКО про виплати можна забути,про підвал також він затоплений в щент. Поблизу паркінгу немає взагалі. Тривога це лотерея в Одесі загалом
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:50
Трамп імхо вже провів таємні переговори з путіним, і погодив віддати росії Крим, Донецьку і Луганську області, в адмін. кордонах, що повинно бути закріплено юридично, можливо через референдуми "самовизначення" населення через 15 років, що за умови контролю, заміни населення, вигнання корінних жителів аля Калінінградська обл., є гарантованим сценарієм остаточного захоплення території, плюс Україну не приймають в НАТО, плюс статус російської мови в Україні. Тому таким важливим для росіян є контроль саме над усією Донеччиною до американських виборів, з надією на перемогу Трампа. "Плюшки" для України - повернення частини Запорізької і Херсонської областей.
На Україну Трампу начхати, з нею він нічого не погоджував, а буде діяти "кнутом", заблокувавши усю допомогу.
Востаннє редагувалось olmyb
в Вів 10 вер, 2024 12:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:51
fler написав: stm написав:
Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?
Ще у 2022 десь у новинах промайнуло, що ЄС зможе прийняти не більше, ніж 4-6 млн. біженців з України. Отже, якщо ліміт вичерпано, то це одна з причин швидше домовитись про закінчення війни.
це причина повертати додому а не закінчувати обстріли і домовлятися
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:53
stm написав: whois2010 написав:
Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...
Вы никогда не думали что если мы откроем границы их закроет ЕС?
То зе-влада про ЄС турбується, коли тримає громадян у заручниках? ЄС якось розбереться зі своїми проблемами. Я вважаю, вони оберуть правильній варіант, коли будуть вирішувати, чи прийняти в старіючу європу освічених білих християн, які будуть асимілюватися та працювати, чи бородоатих пастухів, які будуть жити на податки європейців, а потім перетягнуть за собою весь аул[/quote]
Трусы никому не нужны в большом количестве. Нужна селекция сильных и способных. Поэтому второй вопрос что будет с вашим бизнесом и рабочими местами если откроют границы? Где будете вы, неужели процветать в другой стране законов и общества которой вы не знаете? Опять кто-то будет виноват, уверенна.
Бенефаккэер забывает уточнить что открытые границы оркостана, но закрытые границы ЕС...[/quote]
Не чіпайте менеджерів. Їм тут добре. В Польщі чи Німеччини робочі спеціальності не гребують трусами і сміливими
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:55
detroytred написав: andrijk777 написав:Є один реальний план - план Трампа.
Китайський - ніякий не план а набір тез "за все хороше". Це не план закінчення війни.
Як на мене, з точки зору реальності вони однакові.
І суть в них однакова --- взяти і поділити.
Китайський не менш конкретний, ніж трампівський.
На яких кордонах має закінчитись війна по китайському плану?
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