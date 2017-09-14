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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97799780978197829783>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А на яких кордонах має закінчитись війна по китайському плану?

в кордонах 91. 01.01.1991.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:58

  fox767676 написав:
  UA написав:О своем сорте нужно думать заблаговременно, а не вещать как поросенок перед забоем.


так піде далі , то міжсортова різанина української свинини піде і західніше українських кордонів. непереливки буде й щасливим багатодітним втікачам, від менш щасливих. всіх героїв майдану і краківських криптобандерівців вирахують і зважать надто легкими

Поляки продають бізнес та жило в Польщі на всяк випадок.
Чого туди їхати?
Хуйло претендує на спадщину хана Батия
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:58

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Є один реальний план - план Трампа.
Китайський - ніякий не план а набір тез "за все хороше". Це не план закінчення війни.

Як на мене, з точки зору реальності вони однакові.
І суть в них однакова --- взяти і поділити.
Китайський не менш конкретний, ніж трампівський.

На яких кордонах має закінчитись війна по китайському плану?

Все рівно, аби закінчилася.
Це не принципово.
Хоч по Дніпру, хоч по адмінкордонах окупованих областей, хоч по лінії зіткнення, хоч оркостан трохи посунеться.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:00

  sens написав:Не чіпайте менеджерів. Їм тут добре. В Польщі чи Німеччини робочі спеціальності не гребують трусами і сміливими

Рабочие места не безграничны. Как и приём беженцев. Собственно на это я и намекаю. А увеличивать количество социальщиков меняя при этом политическую составляющую - они всегда голосуют за популистов, а остальные - начинают за радикалов (типа Германия для немцев, Закроем границы Мексики и Америка будет сильной опять, война в ЕС нас не гребёт). Никто тоже особо не хочет.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:07

[quote="5765150:stm"][quote="5765141:sens"]
Не чіпайте менеджерів. Їм тут добре. В Польщі чи Німеччини робочі спеціальності не гребують трусами і сміливими[/quote]
Рабочие места не безграничны. Как и приём беженцев. Собственно на это я и намекаю. А увеличивать количество социальщиков меняя при этом политическую составляющую - они всегда голосуют за популистов, а остальные - начинают за радикалов (типа Германия для немцев, Закроем границы Мексики и Америка будет сильной опять, война в ЕС нас не гребёт). Никто тоже особо не хочет.[/quote]
Напишіть про німого стоматолога - не чув поки що
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:08

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:О своем сорте нужно думать заблаговременно, а не вещать как поросенок перед забоем.


так піде далі , то міжсортова різанина української свинини піде і західніше українських кордонів. непереливки буде й щасливим багатодітним втікачам, від менш щасливих. всіх героїв майдану і краківських криптобандерівців вирахують і зважать надто легкими

Поляки продають бізнес та жило в Польщі на всяк випадок.
Чого туди їхати?
Хуйло претендує на спадщину хана Батия


Батий і по Хорватії потоптався.
Але зараз страшніше - увесь Захід інфільтрований заможними росіянами і українцями всіх сортів та кольорів. Це дуже потенційно небезпечно з. т.з заворушень, небезпечніше ніж араби.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:10

  andrijk777 написав:
  greenozon написав:а який він план Трампа?
реальний план єдиний - знов стати президентом
й знов підтертися всіми своїми "обіцянками"
й пореготати над всіми попередніми"планами"

США не Україна. Так примітивно це там не працює.
В США не прийняти щось обіцяти і не виконувати. - не згідні, можна конкретні приклади а не слова.[/quote]
до речі заради цікавої дискусії: один з експертів задався питанням що буде якщо обидві сторони скажуть "Ні" на так званий ультиматут Трампа?
Виходт що тоді план перестає працювати, так як неможна одночасно позбавити нас допомоги (Україна сказала - Ні) і озброїти до зубів (росія сказала - Ні)
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:18

  olmyb написав:Трамп імхо вже провів таємні переговори з путіним, і погодив віддати росії Крим, Донецьку і Луганську області, в адмін. кордонах, що повинно бути закріплено юридично, можливо через референдуми "самовизначення" населення через 15 років, що за умови контролю, заміни населення, вигнання корінних жителів аля Калінінградська обл., є гарантованим сценарієм остаточного захоплення території, плюс Україну не приймають в НАТО, плюс статус російської мови в Україні. Тому таким важливим для росіян є контроль саме над усією Донеччиною до американських виборів, з надією на перемогу Трампа. "Плюшки" для України - повернення частини Запорізької і Херсонської областей.
На Україну Трампу начхати, з нею він нічого не погоджував, а буде діяти "кнутом", заблокувавши усю допомогу.
ну-ну обісцяний пуйло змінить свою конституцію взад і віддасть споконвічну расєйську Запорізьку область? :mrgreen: Це ж буде в підручниках всього світу на віки :mrgreen: "разбазаріл зємлі!" "прасрал ісконнанашу Адєссссу! із-за каковата Дамбаса!" итд :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я б порівнював ситуацію не з батиєвщиною,а з великим пересленням народів.
коли одна орда тиснула на іншу, а так в свою чергу на східноєвропейські народи типу готів чи протослов`ян, а ті у свою чергу ставали джерелом нестабільності у Римській Імперії, бо якщо їм римляни дозволяли ослитися, то під великим податним тягарем.. Ось так Китай тисне на москву, москва на українців, а українці тікають до Нового Риму - ЄС, де їх добробут та права не гарантовані. Ще в гіршому становищі, з похмурми перспективами, ті хто залишаються на знекровленій Україні. Іншого варіанту виживання як приєднати її до ЄС, хоч і в покоцаних кордонах, і якось нівелювати демографічні втрати, прибрати забор між майже рівними частинами українців, я не бачу.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 10 вер, 2024 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:20

  sens написав:Напишіть про німого стоматолога - не чув поки що

Сколько языков Вы знаете в совершенстве? Какие из них Вы сможете использовать как основной в ЕС? )
Будете немым юристом, хотя нужна лицензия. Немым консультантом )
stm
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