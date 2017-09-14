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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:23
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Як на мене, з точки зору реальності вони однакові.
І суть в них однакова --- взяти і поділити. Китайський не менш конкретний, ніж трампівський.
На яких кордонах має закінчитись війна по китайському плану?
Все рівно, аби закінчилася.
Це не принципово.
Хоч по Дніпру, хоч по адмінкордонах окупованих областей, хоч по лінії зіткнення, хоч оркостан трохи посунеться.
Тоді це не план закінчення війни а побажання. І ваша фраза, що я виділив, невірна.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:29
olmyb написав:
Трамп імхо вже провів таємні переговори з путіним, і погодив віддати росії Крим, Донецьку і Луганську області, в адмін. кордонах, що повинно бути закріплено юридично, можливо через референдуми "самовизначення" населення через 15 років, що за умови контролю, заміни населення, вигнання корінних жителів аля Калінінградська обл., є гарантованим сценарієм остаточного захоплення території, плюс Україну не приймають в НАТО, плюс статус російської мови в Україні. Тому таким важливим для росіян є контроль саме над усією Донеччиною до американських виборів, з надією на перемогу Трампа. "Плюшки" для України - повернення частини Запорізької і Херсонської областей.
На Україну Трампу начхати, з нею він нічого не погоджував, а буде діяти "кнутом", заблокувавши усю допомогу.
джерело:
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:30
Трамп декларує ту ж саму філософію керування конфліктом, що і Демпартія, тільки у більш брутальній, та зрозумілій для українців формі, тому роз'язка буде в Ч раз швидшою ніж за деомакратів, і з меншими для України втратами
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:32
Letusrock написав:
до речі заради цікавої дискусії: один з експертів задався питанням що буде якщо обидві сторони скажуть "Ні" на так званий ультиматут Трампа?
Виходт що тоді план перестає працювати, так як неможна одночасно позбавити нас допомоги (Україна сказала - Ні) і озброїти до зубів (росія сказала - Ні)
Я вже надавав відповідь на це питання.
Якщо коротко: Трамп спочатку
їде по путіна. І все прекрасно працює.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:32
flyman написав: olmyb написав:
Трамп імхо вже провів таємні переговори з путіним, і погодив віддати росії Крим, Донецьку і Луганську області, в адмін. кордонах, що повинно бути закріплено юридично, можливо через референдуми "самовизначення" населення через 15 років, що за умови контролю, заміни населення, вигнання корінних жителів аля Калінінградська обл., є гарантованим сценарієм остаточного захоплення території, плюс Україну не приймають в НАТО, плюс статус російської мови в Україні. Тому таким важливим для росіян є контроль саме над усією Донеччиною до американських виборів, з надією на перемогу Трампа. "Плюшки" для України - повернення частини Запорізької і Херсонської областей.
На Україну Трампу начхати, з нею він нічого не погоджував, а буде діяти "кнутом", заблокувавши усю допомогу.
джерело:
ОБС
генерал СВР
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:34
fox767676 написав:
я б порівнював ситуацію не з батиєвщиною,а з великим пересленням народів.
коли одна орда тиснула на іншу, а так в свою чергу на східноєвропейські народи типу готів чи протослов`ян, а ті у свою чергу ставали джерелом нестабільності у Римській Імперії, бо якщо їм римляни дозволяли ослитися, то під великим податним тягарем.. Ось так Китай тисне на москву, москва на українців, а українці тікають до Нового Риму - ЄС, де їх добробут та права не гарантовані. Ще в гіршому становищі, з похмурми перспективами, ті хто залишаються на знекровленій Україні. Іншого варіанту виживання як приєднати її до ЄС, хоч і в покоцаних кордонах, і якось нівелювати демографічні втрати, прибрати забор між майже рівними частинами українців, я не бачу.
Ахметостан в ЕС не потрібен.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:34
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не корміть нікчем, ні одно не родила для україни тільки язиком ляпа
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:37
Сегодня, смотрю, опять на форуме разгорелись эмоции по поводу закрытых границ, "нет никаких долгов перед государством" и т.д. по списку.
Всё верно, закрытые границы - это плохо. Никто никому ничего "не винен". Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
Критика это хорошо.
Но в очередной раз прошу. Кто-нибудь напишет - как и что надо делать государству в условиях войны?
Признать справедливость всех этих и других претензий?
В этом случае я вижу такой результат - масса мужчин выезжает вместе/вслед за женщинами и детьми на Запад (пусть не в первые дни после 24.02, а через год-1,5-2 и далее). Подозреваю, это было бы 3-4 млн, а, может, и больше (сейчас многих женщин останавливает нежелание расставаться с мужьями; если бы была возможность уезжать семьями, выезд был бы больше). Причём, по большей части уехали бы те, у кого нет вариантов "откосить" от армии. В итоге ещё сильнее уменьшается мобресурс, уменьшаются (и прилично) налоговые поступления, ещё меньше возможности страны сопротивляться агрессии.
Если в начале войны мы говорили, что население Украины вчетверо меньше, чем РФ, то после отъезда тех, кто "никому не винен", это соотношение стало бы 1:6-1:7, а то и ещё хуже. Об экономике даже не говорю.
Не говорю и о психологическом состоянии/настроениях тех, кто к этому моменту ещё не уедет.
Что надо делать? Сдаваться?
Или есть другие варианты?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:37
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
О своем сорте нужно думать заблаговременно, а не вещать как поросенок перед забоем.
так піде далі , то міжсортова різанина української свинини піде і західніше українських кордонів. непереливки буде й щасливим багатодітним втікачам, від менш щасливих. всіх героїв майдану і краківських криптобандерівців вирахують і зважать надто легкими
Поляки продають бізнес та жило в Польщі на всяк випадок.
Чого туди їхати?
Хуйло претендує на спадщину хана Батия
Якийсь дивний король із явно не угорським іменем "Бела" (Саша Білий?), як і населення в ті часи на схід від середземноморобалтійсьої дуги від Долматії аж до Лаби було слов"янським.
А відомий історик цього часу, доводить, що Батий був несторіанської віри, і взагалі то були розбірки "нащадків скіфів"
Та й взагалі, що то за непосильне іго було із майже лібертаріанською системою податків 5/10 але без 5?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 10 вер, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:39
UA написав:
Ахметостан в ЕС не потрібен.
После потери Мариуполя Ахмет открыл завод в Италии. Поэтому вопрос спорный.
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