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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:40
BeneFuckTor написав:
яЯяЯяЯяЯяЯяЯ
не корміть нікчем, ні одно не родила для україни тільки язиком ляпа
Сильный приём, талантливого мужчины. Таки задела вас проводами на заводе ) это моя месть за макароны в консерве. Ужасный вкус у вас, не только обидчивость )
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:49
ЛАД написав:
тика это хорошо.
Но в очередной раз прошу. Кто-нибудь напишет - как и что надо делать государству в условиях войны?
Вот в чем вопрос.
Так в нас государство в смартфоне
Єто нац.идея которую мне навязывали, те кто сейчас верещит что богатые не должны откупаться, но прикрываются или бронью по соросовской линии или диточками, которым дома рассказывают про свои подвиги на майдане или про вышкил в милитари пластунских таборах.
Я если б был сторонником декоммунизации, лещенко-найемов прочих незаменимых менеджеров, то наверное заткнулся бы и молча переплыл бы тису или
самобусифицировался. на что совести б хватило.
а так как мои предложения по ревизии социальной политики последних 30 лет н, репрессиям в отношении ложных и вредных кумиров,не встречают поддержки, то не вижу смысла - такое государство все равно рухнет, не от орков, так от других проблем.
придет трамп - проблема купирется в течении года, демпартия - еще 3 года я не выдержу, придется изыскивать способы для индивидуальной евроинтеграции
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fox767676
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Додано: Вів 10 вер, 2024 13:56
fox767676 написав:
придется изыскивать способы для индивидуальной евроинтеграции
А чого не в Білорусь? Там же не було майданів, підстаркуватий Яник і досі на троні, навкруги улюблені червоні ганчірки і леніни, які машуть руками.
Якось хитродупенько виходить, нє?
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lapay
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:00
stm написав: sens написав:
Напишіть про німого стоматолога - не чув поки що
Сколько языков Вы знаете в совершенстве? Какие из них Вы сможете использовать как основной в ЕС? )
Будете немым юристом, хотя нужна лицензия. Немым консультантом )
Відповідь трохи нижче
Востаннє редагувалось sens
в Вів 10 вер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:00
fox767676 написав: ЛАД написав:
тика это хорошо.
Но в очередной раз прошу. Кто-нибудь напишет - как и что надо делать государству в условиях войны?
Так в нас государство в смартфоне
Вот в чем вопрос.
Я если б был сторонником декоммунизации, лещенко-найемов прочих незаменимых менеджеров, то наверное заткнулся бы и молча переплыл бы тису или
самобусифицировался. на что совести б хватило.
а так как мои предложения по ревизии социальной политики последних 30 лет н, репрессиям в отношении ложных и вредных кумиров,не встречают поддержки, то не вижу смысла - такое государство все равно рухнет, не от орков, так от других проблем.
придет трамп - проблема купирувется в течении года, демпартия - еще 3 года я не выдержу, придется изыскивать способы для индивидуальной евроинтеграции
Я не говорю о "властьпредержащих". Их проблемы меня не волнуют.
Я не говорю о прошедших 30 годах. Там куча ошибок в политике, и не только в социальной.
Речь о сегодняшней
ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?
P.s. В чудо от Трампа верю очень слабо.
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ЛАД
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:02
lapay написав: fox767676 написав:
придется изыскивать способы для индивидуальной евроинтеграции
А чого не в Білорусь? Там же не було майданів, підстаркуватий Яник і досі на троні, навкруги улюблені червоні ганчірки і леніни, які машуть руками.
Якось хитродупенько виходить, нє?
червоні ганчірки не забороняють білорусам маоово розтікатися по Європі
А твої лещенки-найеми, зо ти мені нав'язав у владу, - без усіляких червоних ганчірок і леніних, розповідючт про сльозинку побитого правосєка, перетворили Україну на КНДР.
тобі це так не минеться
пливе чапай по тисі неживий
заткнулося би сцикло безвідповідальне
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 10 вер, 2024 14:06, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:02
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
На яких кордонах має закінчитись війна по китайському плану?
Все рівно, аби закінчилася.
Це не принципово.
Хоч по Дніпру, хоч по адмінкордонах окупованих областей, хоч по лінії зіткнення, хоч оркостан трохи посунеться.
Тоді це не план закінчення війни а побажання. І ваша фраза, що я виділив, невірна.
Так я про те і кажу, що однакові вони.
Якщо китайський план ви визначаєте, як побажання, то і трампівський такий же.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:03
ЛАД написав:
Сегодня, смотрю, опять на форуме разгорелись эмоции по поводу закрытых границ, "нет никаких долгов перед государством" и т.д. по списку.
Всё верно, закрытые границы - это плохо. Никто никому ничего "не винен". Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
Критика это хорошо.
Но в очередной раз прошу. Кто-нибудь напишет - как и что надо
делать государству в условиях войны?
Признать справедливость всех этих и других претензий?
В этом случае я вижу такой результат - масса мужчин выезжает вместе/вслед за женщинами и детьми на Запад (пусть не в первые дни после 24.02, а через год-1,5-2 и далее). Подозреваю, это было бы 3-4 млн, а, может, и больше (сейчас многих женщин останавливает нежелание расставаться с мужьями; если бы была возможность уезжать семьями, выезд был бы больше). Причём, по большей части уехали бы те, у кого нет вариантов "откосить" от армии. В итоге ещё сильнее уменьшается мобресурс, уменьшаются (и прилично) налоговые поступления, ещё меньше возможности страны сопротивляться агрессии.
Если в начале войны мы говорили, что население Украины вчетверо меньше, чем РФ
, то после отъезда тех, кто "никому не винен", это соотношение стало бы 1:6-1:7, а то и ещё хуже. Об экономике даже не говорю.
Не говорю и о психологическом состоянии/настроениях тех, кто к этому моменту ещё не уедет.
Что надо делать? Сдаваться?
Или есть другие варианты?
От що робить з людьми совкове мислення і прогулювання в школі азів історії??
Чисельність військ в армії перестала бути вирішальною ще з часів А. Македонського.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:04
stm написав: sens написав:
Напишіть про німого стоматолога - не чув поки що
Сколько языков Вы знаете в совершенстве? Какие из них Вы сможете использовать как основной в ЕС? )
Будете немым юристом, хотя нужна лицензия. Немым консультантом )
Поспорили два врача-стоматолога, кто больше выпьет из плевательницы возле зубоврачебного кресла. Первый снимает крышку, делает глоток:-"Фу, больше не могу!" Другой запрокидывает емкость, делает один глоток, другой, третий, пятый. Выиграл! Побеждённый отсчитывает деньги и спрашивает:-"А зачем ты пять глотков сделал? Мог ведь после второго остановиться?" Победитель отвечает:-"Да понимаешь, там такая длинная и толстая сопля попалась, никак перекусить не мог.
Десь так і ваш гумор) як товста і дуже довга
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:09
andrijk777 написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
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Є один реальний план - план Трампа.
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а який він план Трампа?
реальний план єдиний - знов стати президентом
й знов підтертися всіми своїми "обіцянками"
й пореготати над всіми попередніми"планами"
США не Україна. Так примітивно це там не працює.
В США не прийняти щось обіцяти і не виконувати. - не згідні, можна конкретні приклади а не слова.
Працює не так примітивно.
Приклади шукати не буду, подивіться самі.
Політики брешуть всюди.
0,7 - це називається простим словом "вимирання".
2,15 - це просто відтворення населення. А під час війни потрібно ще більше.
Скоріше це потрібно після війни. Але в будь-якому разі цього не буде.
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ЛАД
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