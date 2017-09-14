ЛАД написав:

Сегодня, смотрю, опять на форуме разгорелись эмоции по поводу закрытых границ, "нет никаких долгов перед государством" и т.д. по списку.Всё верно, закрытые границы - это плохо. Никто никому ничего "не винен". Я тоже за всё хорошее против всего плохого.Критика это хорошо.Но в очередной раз прошу. Кто-нибудь напишет - как и чтоделать государству в условиях войны?Признать справедливость всех этих и других претензий?В этом случае я вижу такой результат - масса мужчин выезжает вместе/вслед за женщинами и детьми на Запад (пусть не в первые дни после 24.02, а через год-1,5-2 и далее). Подозреваю, это было бы 3-4 млн, а, может, и больше (сейчас многих женщин останавливает нежелание расставаться с мужьями; если бы была возможность уезжать семьями, выезд был бы больше). Причём, по большей части уехали бы те, у кого нет вариантов "откосить" от армии. В итоге ещё сильнее уменьшается мобресурс, уменьшаются (и прилично) налоговые поступления, ещё меньше возможности страны сопротивляться агрессии.Если в начале войны мы говорили, что, то после отъезда тех, кто "никому не винен", это соотношение стало бы 1:6-1:7, а то и ещё хуже. Об экономике даже не говорю.Не говорю и о психологическом состоянии/настроениях тех, кто к этому моменту ещё не уедет.Что надо делать? Сдаваться?Или есть другие варианты?