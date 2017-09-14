sens написав:Напишіть про німого стоматолога - не чув поки що
Сколько языков Вы знаете в совершенстве? Какие из них Вы сможете использовать как основной в ЕС? ) Будете немым юристом, хотя нужна лицензия. Немым консультантом )
Поспорили два врача-стоматолога, кто больше выпьет из плевательницы возле зубоврачебного кресла. Первый снимает крышку, делает глоток:-"Фу, больше не могу!" Другой запрокидывает емкость, делает один глоток, другой, третий, пятый. Выиграл! Побеждённый отсчитывает деньги и спрашивает:-"А зачем ты пять глотков сделал? Мог ведь после второго остановиться?" Победитель отвечает:-"Да понимаешь, там такая длинная и толстая сопля попалась, никак перекусить не мог.
Десь так і ваш гумор) як товста і дуже довга
Ок, поняла, Вам и в Одессе денег и моря хватает ) Чувствую что юр.услуги мне ваши не понадобятся, а интуиция у меня хорошая )
ЛАД написав:Сегодня, смотрю, опять на форуме разгорелись эмоции по поводу закрытых границ, "нет никаких долгов перед государством" и т.д. по списку. .......... Если в начале войны мы говорили, что население Украины вчетверо меньше, чем РФ, то после отъезда тех, кто "никому не винен", это соотношение стало бы 1:6-1:7, а то и ещё хуже. Об экономике даже не говорю. Не говорю и о психологическом состоянии/настроениях тех, кто к этому моменту ещё не уедет.
Что надо делать? Сдаваться? Или есть другие варианты?
От що робить з людьми совкове мислення і прогулювання в школі азів історії?? Чисельність військ в армії перестала бути вирішальною ще з часів А. Македонського.
Великий стратег? Можно ссылку на ваши капитальные труды по ведению современной войны? "Чисельність військ в армії перестала бути вирішальною", когда воюет армия с танками и огнестрельным оружием против орды с луками и стрелами. Вы из "азів історії" кроме слова "совок" ещё хоть что-то знаете? Не путаете его с детским совком? Хотя с вами понятно - вы же из тех, кто "нічого не винен", и своим бегством "усилили обороноспособность Украины. Теперь из Польши можете давать ценные советы наравне с канадским Ukrainian.
ЛАД написав:Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь. Что должно государство делать сегодня?
если в рамках существующей социально-политической модели - упор на наемную армию. а диапазон моб-возраста должен быть значительно сужен. 25-40 например. олигархи дальше пусть нанимают чвк со всей африки и бангладешей. чапаи - платят гривной, нет гривны - пусть строят блиндажи на северных границах. не хатает таких ресурсов - значит менять социльно-экономическую модель. деприватизация предприятий олигархов, оказавшихсяне не на высоте положения. ревизию культурной политики , уж точно не переименновывать улицы украинца- ракетчика Глушко на древненорманских феодалов. Стигматизировать "чапаев" как безответственных крикунов, и диванных радикалов.
Bobua написав:ХХІст. Я певен, що всі потрібні дані вони мають у зручному табличному вигляді на компах.
І знайти та вивезти всіх зайвих -- просто. Завели в поїзди, закрили на замок, наказали владою ЄС полякам не втручатись -- і тутуту в Україну
Якраз тому що 21ст. то і зайвих людей вже немає. Люди це нова нафта. Кучма розпродав заводи, Тимошенко - землю, то Зе торгує тим що залишилось, людьми. За усіх зайвих вже заплачено, повертать нема дурних.
ЛАД написав:........... Что надо делать? Сдаваться? Или есть другие варианты?
Держава це хто? Хто від її імені вирішує? Посадовці, можновладці.
Перш за все чітко озвучити пріоритети. По-друге, самим стати отакими ідеальними, патріотичними і т.д. Як вони хочуть від пересічного.
Таких идеальных не бывает почти нигде. Разве что типа Альенде, но это редкость и результат часто неудовлетворительный. И никто не требует от пересичных "идеальности". Требуют выполнения основных обязанностей гражданина. Грудью на дот никто не предлагает.
По-третє, чого хочуть від вищестоящих навіть патріотичні герої? Зранку давав посилання. Герой так і каже: "Мене ніхто не запитує". Не питають, що йому потрібно для кращого виконання задач...; як зробити ефективніше. Навіть героїв не питають, а не те що пересічних.
Тому не дивно, що несамураї, тим паче обирають несамурайський шлях.
В Вашем примере мнение этого комроты должен выслушивать комбат, иногда комполка. Но это не генералы, о которых он говорит. Ни в какой армии не будет генерал выслушивать мнение комроты, каким бы героем он не был. Разве что в случае, если эта рота это спецотряд с каким-то особым заданием. И Вы это сами прекрасно понимаете (и, если не ошибаюсь, сами писали).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
важное уточнение - молодые люди новая нефть. Благодаря медицине продолжительность жизни выросла и кто то должен работать чтобы этих стариков кормить. Европа стареет и не хочет рожать. население ЕС 449,2 миллиона. Проглотить 12-20 млн молодых украинцев? легко. Их и не заметят. Это как на весь поезд 15 вагонов будет ехать 20 иностранцев. Если их не собирать в одном месте получится чуть больше одного на вагон.
Старичков отправят на пенсию раньше и вот вам рабочие места. При низкой инфляции у большинства 50+ уже есть пенсионный капитал. Тут другая проблема, если мигранты с Украины не будут наполнять наш пенс.фонд (а с какой радости им это делать?) наши пенсы после открытия границ быстро останутся без пенсий (или будут ее получать необеспеченными деньгами).
По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет
Worldometer, 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд[11]. Учёные из ООН и Вашингтонского университета в 2014 году считали, что население Земли к 2100 году составит 11 млрд человек
ранее понадобилось 10 000 лет, чтобы число жителей планеты выросло с 5 млн до 1 млрд человек (1800 год), чтобы удвоить население до 2 млрд человек понадобилось ещё 125 лет (1925 год), и лишь 50 лет, чтобы удвоить это число вновь до 4 млрд человек (1975 год)[25], что дало повод говорить о демографическом взрыве
как то не очень похоже на новую нефть, количество которой растёт в такой прогрессии. За 200 лет +7 млрд.
1800 1 000 000 2022 8 000 000
Имхо ближайшие войны будут за еду и за пресную воду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 вер, 2024 15:25, всього редагувалось 9 разів.