RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9782978397849785>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:15

  sens написав:
  stm написав:
  sens написав:Напишіть про німого стоматолога - не чув поки що

Сколько языков Вы знаете в совершенстве? Какие из них Вы сможете использовать как основной в ЕС? )
Будете немым юристом, хотя нужна лицензия. Немым консультантом )

Поспорили два врача-стоматолога, кто больше выпьет из плевательницы возле зубоврачебного кресла. Первый снимает крышку, делает глоток:-"Фу, больше не могу!" Другой запрокидывает емкость, делает один глоток, другой, третий, пятый. Выиграл! Побеждённый отсчитывает деньги и спрашивает:-"А зачем ты пять глотков сделал? Мог ведь после второго остановиться?" Победитель отвечает:-"Да понимаешь, там такая длинная и толстая сопля попалась, никак перекусить не мог.

Десь так і ваш гумор) як товста і дуже довга

Ок, поняла, Вам и в Одессе денег и моря хватает )
Чувствую что юр.услуги мне ваши не понадобятся, а интуиция у меня хорошая )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5123
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:19

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Так я про те і кажу, що однакові вони.
Якщо китайський план ви визначаєте, як побажання, то і трампівський такий же.

А я кажу ні.
Трамп надав алгоритм виконання цього плану. Зокрема методи впливу на сторони "конфлікту".
Китай - нічого цього не надав. Зокрема як Китай буде впливати на Україну - невідомо.

*І до речі - в те що Китай хоче миру на будь-яких кордонах - я не вірю. Це просто слова.

Так і невідомо, якщо рфія та Україна одночасно відмовлять Трампу, що він буде робити.
В плані не визначено ж?
detroytred
 
Повідомлень: 30151
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:27

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Сегодня, смотрю, опять на форуме разгорелись эмоции по поводу закрытых границ, "нет никаких долгов перед государством" и т.д. по списку.
..........
Если в начале войны мы говорили, что население Украины вчетверо меньше, чем РФ, то после отъезда тех, кто "никому не винен", это соотношение стало бы 1:6-1:7, а то и ещё хуже. Об экономике даже не говорю.
Не говорю и о психологическом состоянии/настроениях тех, кто к этому моменту ещё не уедет.

Что надо делать? Сдаваться?
Или есть другие варианты?

От що робить з людьми совкове мислення і прогулювання в школі азів історії??
Чисельність військ в армії перестала бути вирішальною ще з часів А. Македонського.

Великий стратег?
Можно ссылку на ваши капитальные труды по ведению современной войны?
"Чисельність військ в армії перестала бути вирішальною", когда воюет армия с танками и огнестрельным оружием против орды с луками и стрелами.
Вы из "азів історії" кроме слова "совок" ещё хоть что-то знаете? Не путаете его с детским совком?
Хотя с вами понятно - вы же из тех, кто "нічого не винен", и своим бегством "усилили обороноспособность Украины. Теперь из Польши можете давать ценные советы наравне с канадским Ukrainian. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30040
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:28

  detroytred написав:Так і невідомо, якщо рфія та Україна одночасно відмовлять Трампу, що він буде робити.
В плані не визначено ж?

Мені особисто цей план не показували.
Декілька постів вище я написав можливий варіант вирішення.

Тобто є план Трампа де все більш менш-зрозуміло, але є деякі нюанси, які в принципі рішаємі.
А є план Китаю, де взагалі нічого не відомо і не зрозуміло як це буде примирення виглядати на практиці.

І ви заявляєте "що однакові вони". Все, до побачення.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 10 вер, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5470
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?

если в рамках существующей социально-политической модели - упор на наемную армию. а диапазон моб-возраста должен быть значительно сужен. 25-40 например.
олигархи дальше пусть нанимают чвк со всей африки и бангладешей. чапаи - платят гривной, нет гривны - пусть строят блиндажи на северных границах.
не хатает таких ресурсов - значит менять социльно-экономическую модель.
деприватизация предприятий олигархов, оказавшихсяне не на высоте положения.
ревизию культурной политики , уж точно не переименновывать улицы украинца- ракетчика Глушко на древненорманских феодалов. Стигматизировать "чапаев" как безответственных крикунов, и диванных радикалов.
fox767676
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:ХХІст.
Я певен, що всі потрібні дані вони мають у зручному табличному вигляді на компах.

І знайти та вивезти всіх зайвих -- просто.
Завели в поїзди, закрили на замок, наказали владою ЄС полякам не втручатись -- і тутуту в Україну

Якраз тому що 21ст. то і зайвих людей вже немає. Люди це нова нафта. Кучма розпродав заводи, Тимошенко - землю, то Зе торгує тим що залишилось, людьми. За усіх зайвих вже заплачено, повертать нема дурних.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 13.10.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:48

  detroytred написав:
  ЛАД написав:...........
Что надо делать? Сдаваться?
Или есть другие варианты?

Держава це хто?
Хто від її імені вирішує?
Посадовці, можновладці.

Перш за все чітко озвучити пріоритети.
По-друге, самим стати отакими ідеальними, патріотичними і т.д. Як вони хочуть від пересічного.

Таких идеальных не бывает почти нигде. Разве что типа Альенде, но это редкость и результат часто неудовлетворительный.
И никто не требует от пересичных "идеальности". Требуют выполнения основных обязанностей гражданина. Грудью на дот никто не предлагает.

По-третє, чого хочуть від вищестоящих навіть патріотичні герої? Зранку давав посилання. Герой так і каже: "Мене ніхто не запитує". Не питають, що йому потрібно для кращого виконання задач...; як зробити ефективніше.
Навіть героїв не питають, а не те що пересічних.

Тому не дивно, що несамураї, тим паче обирають несамурайський шлях.

В Вашем примере мнение этого комроты должен выслушивать комбат, иногда комполка. Но это не генералы, о которых он говорит. Ни в какой армии не будет генерал выслушивать мнение комроты, каким бы героем он не был. Разве что в случае, если эта рота это спецотряд с каким-то особым заданием. И Вы это сами прекрасно понимаете (и, если не ошибаюсь, сами писали).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30040
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:50

  sens написав:Десь так і ваш гумор) як товста і дуже довга
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24800
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:55

  Mimohod написав:Люди це нова нафта.
важное уточнение - молодые люди новая нефть. Благодаря медицине продолжительность жизни выросла и кто то должен работать чтобы этих стариков кормить. Европа стареет и не хочет рожать. население ЕС 449,2 миллиона. Проглотить 12-20 млн молодых украинцев? легко. Их и не заметят. Это как на весь поезд 15 вагонов будет ехать 20 иностранцев. Если их не собирать в одном месте получится чуть больше одного на вагон.

Старичков отправят на пенсию раньше и вот вам рабочие места. При низкой инфляции у большинства 50+ уже есть пенсионный капитал. Тут другая проблема, если мигранты с Украины не будут наполнять наш пенс.фонд (а с какой радости им это делать?) наши пенсы после открытия границ быстро останутся без пенсий (или будут ее получать необеспеченными деньгами).
По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет

Worldometer, 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд[11].
Учёные из ООН и Вашингтонского университета в 2014 году считали, что население Земли к 2100 году составит 11 млрд человек

ранее понадобилось 10 000 лет, чтобы число жителей планеты выросло с 5 млн до 1 млрд человек (1800 год), чтобы удвоить население до 2 млрд человек понадобилось ещё 125 лет (1925 год), и лишь 50 лет, чтобы удвоить это число вновь до 4 млрд человек (1975 год)[25], что дало повод говорить о демографическом взрыве
как то не очень похоже на новую нефть, количество которой растёт в такой прогрессии. За 200 лет +7 млрд.

1800 1 000 000
2022 8 000 000

Имхо ближайшие войны будут за еду и за пресную воду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 вер, 2024 15:25, всього редагувалось 9 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24800
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:02

Кто умный и вывез тот молодец
UA
 
Повідомлень: 8776
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9782978397849785>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: olmyb і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714906
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.