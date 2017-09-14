Додано: Вів 10 вер, 2024 14:55

Mimohod написав: Люди це нова нафта. Люди це нова нафта.

По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет



Worldometer, 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд[11].

Учёные из ООН и Вашингтонского университета в 2014 году считали, что население Земли к 2100 году составит 11 млрд человек



ранее понадобилось 10 000 лет, чтобы число жителей планеты выросло с 5 млн до 1 млрд человек (1800 год), чтобы удвоить население до 2 млрд человек понадобилось ещё 125 лет (1925 год), и лишь 50 лет, чтобы удвоить это число вновь до 4 млрд человек (1975 год)[25], что дало повод говорить о демографическом взрыве



важное уточнение - молодые люди новая нефть. Благодаря медицине продолжительность жизни выросла и кто то должен работать чтобы этих стариков кормить. Европа стареет и не хочет рожать. население ЕС 449,2 миллиона. Проглотить 12-20 млн молодых украинцев? легко. Их и не заметят. Это как на весь поезд 15 вагонов будет ехать 20 иностранцев. Если их не собирать в одном месте получится чуть больше одного на вагон.Старичков отправят на пенсию раньше и вот вам рабочие места. При низкой инфляции у большинства 50+ уже есть пенсионный капитал. Тут другая проблема, если мигранты с Украины не будут наполнять наш пенс.фонд (а с какой радости им это делать?) наши пенсы после открытия границ быстро останутся без пенсий (или будут ее получать необеспеченными деньгами).как то не очень похоже на новую нефть, количество которой растёт в такой прогрессии. За 200 лет +7 млрд.1800 1 000 0002022 8 000 000Имхо ближайшие войны будут за еду и за пресную воду.