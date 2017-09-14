Додано: Вів 10 вер, 2024 15:26

whois2010 написав: холява написав: На счет открыть границы , очень плохо отношусь .

Судя по сообщениям некоторых форумчан , государство еще НЕДОСТАТОЧНО поработало над призывом .

Жалуются , что не выпускают , что хотят заставить служить той стране , в которой учились , зарабатывали , покупали недвижимость и не одну .

Мол я заработал , а вы там хоть все сгиньте , мне неинтересно .



Так не пойдет . На счет открыть границы , очень плохо отношусь .Судя по сообщениям некоторых форумчан , государство еще НЕДОСТАТОЧНО поработало над призывом .Жалуются , что не выпускают , что хотят заставить служить той стране , в которой учились , зарабатывали , покупали недвижимость и не одну .Мол я заработал , а вы там хоть все сгиньте , мне неинтересно .Так не пойдет .

кожен раз зарікаюся коментувати висери клоуна-тєрапєвта і кожен раз воно пробиває дно.

1. Держава з владою нездар-імпотентів замість того, щоб забезпечити роботу існуючих норм законодавства з мобілізації, бере у заручники громадян, обмежуючи їх у правах по статевій та віковій ознаці. Чим порушує норми Конституції.

2. Наш проктолог-урінотерапевт забуває, що держава не вчить, не лікує і не рятує безкоштовно. Все це було оплачено нашими податками або податками, сплаченими нашими батьками. Хто вчився на комерційній основі та лікується у приватних клініках, взагалі не розуміють, про що ти верзеш.

3. "Зарабатывали , покупали недвижимость и не одну". Тобто, я створив робочі місця, платив податки, не смоктав і не розпилював бюджет, то через це я тепер в заручниках, а заброньовані ухилянти з ОВА, які все життя були нікчемами та жерли мої податки, зараз приходять до мене з комісією перевіряти журнал війського обліку працівників та погрожують мені штрафами. Це "норм".

Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?

Яке ж ти мерзенне... кожен раз зарікаюся коментувати висери клоуна-тєрапєвта і кожен раз воно пробиває дно.1. Держава з владою нездар-імпотентів замість того, щоб забезпечити роботу існуючих норм законодавства з мобілізації, бере у заручники громадян, обмежуючи їх у правах по статевій та віковій ознаці. Чим порушує норми Конституції.2. Наш проктолог-урінотерапевт забуває, що держава не вчить, не лікує і не рятує безкоштовно. Все це було оплачено нашими податками або податками, сплаченими нашими батьками. Хто вчився на комерційній основі та лікується у приватних клініках, взагалі не розуміють, про що ти верзеш.3. "Зарабатывали , покупали недвижимость и не одну". Тобто, я створив робочі місця, платив податки, не смоктав і не розпилював бюджет, то через це я тепер в заручниках, а заброньовані ухилянти з ОВА, які все життя були нікчемами та жерли мої податки, зараз приходять до мене з комісією перевіряти журнал війського обліку працівників та погрожують мені штрафами. Це "норм".Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?Яке ж ти мерзенне...

Только вернулся с огорода , а тут .....Послушайте ,я с вами свиней не пас , обращайтесь ко мне как и я к вам .По первому пункту , ВЫ обязаны были явится в ТЦК и исполнять конституционный долг по защите , а не оговаривать его , что буду делать , что не буду .По второму пункту , проктолог -уважаемая профессия , если бы я знал ..... , уринотерапевт -даже не слышал -это вам в голову вставили или что это ?Третий пункт , вы зарегистрированы в Податковий Украины , работали и платили налоги , согласно которых могли свободно распоряжаться своими деньгами и соответственно иметь все что хотели на территории государства .Вы имели дом , квартиру , машину ...... и т. д., а теперь горите все в аду .....? Я поехал ...?Распределение налогов , собранных государством ,никак не может быть зависимым от вас или меня . Людей распоряжающихся финансами назначает исполнительная власть .А хлопчик что , случайно попал в Украину , или тут родился ?Если тут , то он гражданин Украины , соответственно должен исполнять законы Украины .....когда вы следующий раз будете писать о всех видимых вами трудностях , постарайтесь вспомнить о других ... например о тех кто защищает вас , о солдатах .... погибших ребятах .Вы даже можете встретить похоронную процессию , и прямо маме или папе погибшего в лицо спросить ,ПОЧЕМУ вас или вашего сына не выпускают за границу . Вы же заплатили налоги ....Лучше это делать в каске .....Вы заметили , что наиболее болезненно к этому вопросу подходят те кто или не желают служить , или те кто сьебнули или хотят сьебнуть (ПАТРИОТЫ )Мол нас это не касается ...