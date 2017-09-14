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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9782978397849785>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?

если в рамках существующей социально-политической модели - упор на наемную армию. а диапазон моб-возраста должен быть значительно сужен. 25-40 например.
олигархи дальше пусть нанимают чвк со всей африки и бангладешей. чапаи - платят гривной, нет гривны - пусть строят блиндажи на северных границах.
не хатает таких ресурсов - значит менять социльно-экономическую модель.
деприватизация предприятий олигархов, оказавшихсяне не на высоте положения.
ревизию культурной политики , уж точно не переименновывать улицы украинца- ракетчика Глушко на древненорманских феодалов. Стигматизировать "чапаев" как безответственных крикунов, и диванных радикалов.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:ХХІст.
Я певен, що всі потрібні дані вони мають у зручному табличному вигляді на компах.

І знайти та вивезти всіх зайвих -- просто.
Завели в поїзди, закрили на замок, наказали владою ЄС полякам не втручатись -- і тутуту в Україну

Якраз тому що 21ст. то і зайвих людей вже немає. Люди це нова нафта. Кучма розпродав заводи, Тимошенко - землю, то Зе торгує тим що залишилось, людьми. За усіх зайвих вже заплачено, повертать нема дурних.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:48

  detroytred написав:
  ЛАД написав:...........
Что надо делать? Сдаваться?
Или есть другие варианты?

Держава це хто?
Хто від її імені вирішує?
Посадовці, можновладці.

Перш за все чітко озвучити пріоритети.
По-друге, самим стати отакими ідеальними, патріотичними і т.д. Як вони хочуть від пересічного.

Таких идеальных не бывает почти нигде. Разве что типа Альенде, но это редкость и результат часто неудовлетворительный.
И никто не требует от пересичных "идеальности". Требуют выполнения основных обязанностей гражданина. Грудью на дот никто не предлагает.

По-третє, чого хочуть від вищестоящих навіть патріотичні герої? Зранку давав посилання. Герой так і каже: "Мене ніхто не запитує". Не питають, що йому потрібно для кращого виконання задач...; як зробити ефективніше.
Навіть героїв не питають, а не те що пересічних.

Тому не дивно, що несамураї, тим паче обирають несамурайський шлях.

В Вашем примере мнение этого комроты должен выслушивать комбат, иногда комполка. Но это не генералы, о которых он говорит. Ни в какой армии не будет генерал выслушивать мнение комроты, каким бы героем он не был. Разве что в случае, если эта рота это спецотряд с каким-то особым заданием. И Вы это сами прекрасно понимаете (и, если не ошибаюсь, сами писали).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:55

  Mimohod написав:Люди це нова нафта.
важное уточнение - молодые люди новая нефть. Благодаря медицине продолжительность жизни выросла и кто то должен работать чтобы этих стариков кормить. Европа стареет и не хочет рожать. население ЕС 449,2 миллиона. Проглотить 12-20 млн молодых украинцев? легко. Их и не заметят. Это как на весь поезд 15 вагонов будет ехать 20 иностранцев. Если их не собирать в одном месте получится чуть больше одного на вагон.

Старичков отправят на пенсию раньше и вот вам рабочие места. При низкой инфляции у большинства 50+ уже есть пенсионный капитал. Тут другая проблема, если мигранты с Украины не будут наполнять наш пенс.фонд (а с какой радости им это делать?) наши пенсы после открытия границ быстро останутся без пенсий (или будут ее получать необеспеченными деньгами).
По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет

Worldometer, 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд[11].
Учёные из ООН и Вашингтонского университета в 2014 году считали, что население Земли к 2100 году составит 11 млрд человек

ранее понадобилось 10 000 лет, чтобы число жителей планеты выросло с 5 млн до 1 млрд человек (1800 год), чтобы удвоить население до 2 млрд человек понадобилось ещё 125 лет (1925 год), и лишь 50 лет, чтобы удвоить это число вновь до 4 млрд человек (1975 год)[25], что дало повод говорить о демографическом взрыве
как то не очень похоже на новую нефть, количество которой растёт в такой прогрессии. За 200 лет +7 млрд.

1800 1 000 000
2022 8 000 000

Имхо ближайшие войны будут за еду и за пресную воду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 вер, 2024 15:25, всього редагувалось 9 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:03

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?

если в рамках существующей социально-политической модели - упор на наемную армию. а диапазон моб-возраста должен быть значительно сужен. 25-40 например.
олигархи дальше пусть нанимают чвк со всей африки и бангладешей. чапаи - платят гривной, нет гривны - пусть строят блиндажи на северных границах.
не хатает таких ресурсов - значит менять социльно-экономическую модель.
деприватизация предприятий олигархов, оказавшихсяне не на высоте положения.
ревизию культурной политики , уж точно не переименновывать улицы украинца- ракетчика Глушко на древненорманских феодалов. Стигматизировать "чапаев" как безответственных крикунов, и диванных радикалов.

Хорошие предложения.
Но деприватизация предприятий олигархов прямо сегодня денег не даст.
А на зарплату армии денег уже не хватает.
Второй момент. Очень сомневаюсь, что такая бедная (и до войны, а, тем более, сегодня) страна сможет нанять армию, достаточную для войны с РФ. РФ сегодня тоже фактически воюет наёмной армией, но денег у неё значительно больше.
И третье. Эти крикуны, о которых Вы говорите, кричат так громко и так сильно, что, боюсь, при попытке их стигматизировать сами стигматизируют кого угодно. В. т.ч. и власть.
Для реализации Ваших предложений власть должна обладать властью (простите за тавтологию) примерно как была у Сталина. Такого сегодня и близко нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:23

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  olmyb написав:Трамп імхо вже провів таємні переговори з путіним, і погодив віддати росії Крим, Донецьку і Луганську області, в адмін. кордонах, що повинно бути закріплено юридично, можливо через референдуми "самовизначення" населення через 15 років, що за умови контролю, заміни населення, вигнання корінних жителів аля Калінінградська обл., є гарантованим сценарієм остаточного захоплення території, плюс Україну не приймають в НАТО, плюс статус російської мови в Україні. Тому таким важливим для росіян є контроль саме над усією Донеччиною до американських виборів, з надією на перемогу Трампа. "Плюшки" для України - повернення частини Запорізької і Херсонської областей.
На Україну Трампу начхати, з нею він нічого не погоджував, а буде діяти "кнутом", заблокувавши усю допомогу.

джерело: ОБС генерал СВР
підполковник ФСБ

В основі мого імхо лише простий логічний висновок, що лежить на поверхні, погуглив "генерал СВР", не знав такого. У мене є родичі в США, дві сім'ї, були прихильниками Трампа, переконав голосувати за Харріс.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:26

  whois2010 написав:
  холява написав:На счет открыть границы , очень плохо отношусь .
Судя по сообщениям некоторых форумчан , государство еще НЕДОСТАТОЧНО поработало над призывом .
Жалуются , что не выпускают , что хотят заставить служить той стране , в которой учились , зарабатывали , покупали недвижимость и не одну .
Мол я заработал , а вы там хоть все сгиньте , мне неинтересно .

Так не пойдет .

кожен раз зарікаюся коментувати висери клоуна-тєрапєвта і кожен раз воно пробиває дно.
1. Держава з владою нездар-імпотентів замість того, щоб забезпечити роботу існуючих норм законодавства з мобілізації, бере у заручники громадян, обмежуючи їх у правах по статевій та віковій ознаці. Чим порушує норми Конституції.
2. Наш проктолог-урінотерапевт забуває, що держава не вчить, не лікує і не рятує безкоштовно. Все це було оплачено нашими податками або податками, сплаченими нашими батьками. Хто вчився на комерційній основі та лікується у приватних клініках, взагалі не розуміють, про що ти верзеш.
3. "Зарабатывали , покупали недвижимость и не одну". Тобто, я створив робочі місця, платив податки, не смоктав і не розпилював бюджет, то через це я тепер в заручниках, а заброньовані ухилянти з ОВА, які все життя були нікчемами та жерли мої податки, зараз приходять до мене з комісією перевіряти журнал війського обліку працівників та погрожують мені штрафами. Це "норм".
Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...


Только вернулся с огорода , а тут .....

Послушайте ,я с вами свиней не пас , обращайтесь ко мне как и я к вам .
По первому пункту , ВЫ обязаны были явится в ТЦК и исполнять конституционный долг по защите , а не оговаривать его , что буду делать , что не буду .
По второму пункту , проктолог -уважаемая профессия , если бы я знал ..... , уринотерапевт -даже не слышал -это вам в голову вставили или что это ?
Третий пункт , вы зарегистрированы в Податковий Украины , работали и платили налоги , согласно которых могли свободно распоряжаться своими деньгами и соответственно иметь все что хотели на территории государства .

Вы имели дом , квартиру , машину ...... и т. д., а теперь горите все в аду .....? Я поехал ...?

Распределение налогов , собранных государством ,никак не может быть зависимым от вас или меня . Людей распоряжающихся финансами назначает исполнительная власть .

А хлопчик что , случайно попал в Украину , или тут родился ?
Если тут , то он гражданин Украины , соответственно должен исполнять законы Украины .

....когда вы следующий раз будете писать о всех видимых вами трудностях , постарайтесь вспомнить о других ... например о тех кто защищает вас , о солдатах .... погибших ребятах .

Вы даже можете встретить похоронную процессию , и прямо маме или папе погибшего в лицо спросить ,ПОЧЕМУ вас или вашего сына не выпускают за границу . Вы же заплатили налоги ....
Лучше это делать в каске .....

Вы заметили , что наиболее болезненно к этому вопросу подходят те кто или не желают служить , или те кто сьебнули или хотят сьебнуть (ПАТРИОТЫ )
Мол нас это не касается ...
холява
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:36

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:...........
Что надо делать? Сдаваться?
Или есть другие варианты?

Держава це хто?
Хто від її імені вирішує?
Посадовці, можновладці.

Перш за все чітко озвучити пріоритети.
По-друге, самим стати отакими ідеальними, патріотичними і т.д. Як вони хочуть від пересічного.

Таких идеальных не бывает почти нигде. Разве что типа Альенде, но это редкость и результат часто неудовлетворительный.
И никто не требует от пересичных "идеальности". Требуют выполнения основных обязанностей гражданина. Грудью на дот никто не предлагает.

По-третє, чого хочуть від вищестоящих навіть патріотичні герої? Зранку давав посилання. Герой так і каже: "Мене ніхто не запитує". Не питають, що йому потрібно для кращого виконання задач...; як зробити ефективніше.
Навіть героїв не питають, а не те що пересічних.

Тому не дивно, що несамураї, тим паче обирають несамурайський шлях.

В Вашем примере мнение этого комроты должен выслушивать комбат, иногда комполка. Но это не генералы, о которых он говорит. Ни в какой армии не будет генерал выслушивать мнение комроты, каким бы героем он не был. Разве что в случае, если эта рота это спецотряд с каким-то особым заданием. И Вы это сами прекрасно понимаете (и, если не ошибаюсь, сами писали).

Саме так.
Думка від взводного повинна доходити до ГК. По ланцюжку вгору.

Проблема в тому, що отим нагорі пох, що внизу. А форма, за якою вони повинні взнавати і забезпечувати отих нижніх (хоч самі особисто, хоч через ланцюг) це вже лише варіанти.

Учора спілкувався зі знайомим... Добровольцем. матюгається, що паперів-доповідей-перевірок-розслідувань втричі більше, ніж до війни, стало. Знов.
А розпорядження, накази, перевірки йому роблять ... м'яко кажучи, непрофесіонали))
Не його питають, як йому треба для підвищення ефективності, а навпаки --- валять і валять його, професіонала, ефективність, нижче і нижче.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:41

  detroytred написав:ефективність, нижче і нижче.
это называется деградация.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:15

  detroytred написав:.............
Думка від взводного повинна доходити до ГК. По ланцюжку вгору.

Проблема в тому, що отим нагорі пох, що внизу. А форма, за якою вони повинні взнавати і забезпечувати отих нижніх (хоч самі особисто, хоч через ланцюг) це вже лише варіанти.

Учора спілкувався зі знайомим... Добровольцем. матюгається, що паперів-доповідей-перевірок-розслідувань втричі більше, ніж до війни, стало. Знов.
А розпорядження, накази, перевірки йому роблять ... м'яко кажучи, непрофесіонали))
Не його питають, як йому треба для підвищення ефективності, а навпаки --- валять і валять його, професіонала, ефективність, нижче і нижче.

Вот этого, честно говоря не понимаю и не нахожу объяснений.
В независимой Украине я практически не работал в организациях, только самостоятельно, поэтому судить не могу.
Но в советские времена с таким не сталкивался. Ни в армии, ни на гражданке.
В армии, будучи лейтенантом, сталкивался регулярно с полковником - командующим ПВО армии, изредка с полковником нач. оперотдела штаба армии (служба была такая). Позволял себе спорить с ними. Ко мне прислушивались.
Так же было и на гражданке. Да, работающего человека грузили больше, но и ценили и прислушивались. Конечно, не без того, бывало продвигали людей не по заслугам, а по совсем другим критериям (родственным связям и т.п.), но всё же.
Почему сейчас, во время войны так, как здесь пишут? Не понимаю.
Есть только одно объяснение, в кот. не хочу верить. И не буду здесь писать, чтобы не возбуждать "крикунов".
ЛАД
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