09.46 по центральноевропейскому летнему времени Германия усиливает пограничный контроль Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер объявила в понедельник, что страна распространит временный контроль на все немецкие сухопутные границы в ответ на нелегальную миграцию и для защиты страны от экстремистских угроз.
Министерство внутренних дел сообщило, что уведомило Брюссель о приказе установить пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами , Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев, сообщает Associated Press.
Контроль начнется 16 сентября и станет дополнением к ограничениям, уже действующим на сухопутных границах Германии с Польшей, Чешской Республикой, Австрией и Швейцарией.