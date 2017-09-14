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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:47

09.46 по центральноевропейскому летнему времени
Германия усиливает пограничный контроль
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер объявила в понедельник, что страна распространит временный контроль на все немецкие сухопутные границы в ответ на нелегальную миграцию и для защиты страны от экстремистских угроз.

Министерство внутренних дел сообщило, что уведомило Брюссель о приказе установить пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами , Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев, сообщает Associated Press.

Контроль начнется 16 сентября и станет дополнением к ограничениям, уже действующим на сухопутных границах Германии с Польшей, Чешской Республикой, Австрией и Швейцарией.

https://www.theguardian.com/world/live/2024/sep/10/germany-land-border-controls-migration-europe-live?page=with:block-66dff3e48f08a07a6f4cf6ba#block-66dff3e48f08a07a6f4cf6ba
15.16 по центральноевропейскому летнему времени
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми объявили, что на этой неделе они вместе посетят Украину .

Это будет первая совместная поездка Великобритании и США в страну, поскольку Лондон и Вашингтон стремятся подтвердить свою приверженность Киеву.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:58

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Знов за рибу гроші"

Коли я читаю про якійсь план Трампа, у мене завжди 2 питання

1) А чому вирішили, що Трамп обов"язково переможе на виборах ?

2) Якщо навіть такі домовленості існують, то що буде робити Трамп, якщо Путін порушить домовленості (а він їх порушить) ?

Відповідей я не отримав
Сподіваюсь, може, хоч хтось напише
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:05

Wirująświatła
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