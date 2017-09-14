RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9782978397849785

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:47

09.46 по центральноевропейскому летнему времени
Германия усиливает пограничный контроль
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер объявила в понедельник, что страна распространит временный контроль на все немецкие сухопутные границы в ответ на нелегальную миграцию и для защиты страны от экстремистских угроз.

Министерство внутренних дел сообщило, что уведомило Брюссель о приказе установить пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами , Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев, сообщает Associated Press.

Контроль начнется 16 сентября и станет дополнением к ограничениям, уже действующим на сухопутных границах Германии с Польшей, Чешской Республикой, Австрией и Швейцарией.

https://www.theguardian.com/world/live/2024/sep/10/germany-land-border-controls-migration-europe-live?page=with:block-66dff3e48f08a07a6f4cf6ba#block-66dff3e48f08a07a6f4cf6ba
15.16 по центральноевропейскому летнему времени
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми объявили, что на этой неделе они вместе посетят Украину .

Это будет первая совместная поездка Великобритании и США в страну, поскольку Лондон и Вашингтон стремятся подтвердить свою приверженность Киеву.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:58

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24801
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Знов за рибу гроші"

Коли я читаю про якійсь план Трампа, у мене завжди 2 питання

1) А чому вирішили, що Трамп обов"язково переможе на виборах ?

2) Якщо навіть такі домовленості існують, то що буде робити Трамп, якщо Путін порушить домовленості (а він їх порушить) ?

Відповідей я не отримав
Сподіваюсь, може, хоч хтось напише
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10244
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:05

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24801
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9782978397849785
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227098
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 714945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12648)
10.09.2024 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.