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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 978397849785978697879788>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:47

09.46 по центральноевропейскому летнему времени
Германия усиливает пограничный контроль
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер объявила в понедельник, что страна распространит временный контроль на все немецкие сухопутные границы в ответ на нелегальную миграцию и для защиты страны от экстремистских угроз.

Министерство внутренних дел сообщило, что уведомило Брюссель о приказе установить пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами , Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев, сообщает Associated Press.

Контроль начнется 16 сентября и станет дополнением к ограничениям, уже действующим на сухопутных границах Германии с Польшей, Чешской Республикой, Австрией и Швейцарией.

https://www.theguardian.com/world/live/2024/sep/10/germany-land-border-controls-migration-europe-live?page=with:block-66dff3e48f08a07a6f4cf6ba#block-66dff3e48f08a07a6f4cf6ba
15.16 по центральноевропейскому летнему времени
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми объявили, что на этой неделе они вместе посетят Украину .

Это будет первая совместная поездка Великобритании и США в страну, поскольку Лондон и Вашингтон стремятся подтвердить свою приверженность Киеву.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:58

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Знов за рибу гроші"

Коли я читаю про якійсь план Трампа, у мене завжди 2 питання

1) А чому вирішили, що Трамп обов"язково переможе на виборах ?

2) Якщо навіть такі домовленості існують, то що буде робити Трамп, якщо Путін порушить домовленості (а він їх порушить) ?

Відповідей я не отримав
Сподіваюсь, може, хоч хтось напише
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:05

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:1) А чому вирішили, що Трамп обов"язково переможе на виборах ?

2) Якщо навіть такі домовленості існують, то що буде робити Трамп, якщо Путін порушить домовленості (а він їх порушить) ?

1) Відповідь на це питання буде після дебатів. Я вважаю, що Трамп значно кращий і більш досвідчений актор, ніж Гарріс, але його іноді може понести не туди...
2) А що зробив Трамп коли домовленості порушив Кім? Нам від того точно легше не буде.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?

А что может сделать умирающий от рака легких человек, который до этого тридцать лет курил? Что ему делать сегодня?
Писать завещание если еще есть что завещать.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:43

  ЛАД написав:
В армии, будучи лейтенантом, сталкивался регулярно с полковником - командующим ПВО армии, изредка с полковником нач. оперотдела штаба армии (служба была такая). Позволял себе спорить с ними. Ко мне прислушивались.
Так же было и на гражданке. Да, работающего человека грузили больше, но и ценили и прислушивались. Конечно, не без того,

Ви спорили з товаришом полковником а зараз вони пани полковники. :lol: як гадаєте в царській армії лейтенант спорив з полковником?
Багато макулатури, дуже. Одна і таж інформація повторюється в одному документі кілька разів, просто форма табличок різна . Плюс ще дублюється по різних службах. Замість того щоб вбити бумагу комютер її розплоджує.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Тут другая проблема, если мигранты с Украины не будут наполнять наш пенс.фонд (а с какой радости им это делать?) наши пенсы после открытия границ быстро останутся без пенсий (или будут ее получать необеспеченными деньгами).

Нам увы. Працювати до скону.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:52

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?

А что может сделать умирающий от рака легких человек, который до этого тридцать лет курил? Что ему делать сегодня?
Писать завещание если еще есть что завещать.

пишіть. а Україна буде боротися...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:53

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:ефективність, нижче і нижче.
это называется деградация.

Це називають принципом "Мені не треба, швидко та ефективно, мені треба щоб ти за?%ся!" (с)
Коли це основний принцип роботи, це біда та вирок системі управління.
_Mykola_
 
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