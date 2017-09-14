09.46 по центральноевропейскому летнему времени Германия усиливает пограничный контроль Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер объявила в понедельник, что страна распространит временный контроль на все немецкие сухопутные границы в ответ на нелегальную миграцию и для защиты страны от экстремистских угроз.
Министерство внутренних дел сообщило, что уведомило Брюссель о приказе установить пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами , Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев, сообщает Associated Press.
Контроль начнется 16 сентября и станет дополнением к ограничениям, уже действующим на сухопутных границах Германии с Польшей, Чешской Республикой, Австрией и Швейцарией.
pesikot написав:1) А чому вирішили, що Трамп обов"язково переможе на виборах ?
2) Якщо навіть такі домовленості існують, то що буде робити Трамп, якщо Путін порушить домовленості (а він їх порушить) ?
1) Відповідь на це питання буде після дебатів. Я вважаю, що Трамп значно кращий і більш досвідчений актор, ніж Гарріс, але його іноді може понести не туди... 2) А що зробив Трамп коли домовленості порушив Кім? Нам від того точно легше не буде.
ЛАД написав: В армии, будучи лейтенантом, сталкивался регулярно с полковником - командующим ПВО армии, изредка с полковником нач. оперотдела штаба армии (служба была такая). Позволял себе спорить с ними. Ко мне прислушивались. Так же было и на гражданке. Да, работающего человека грузили больше, но и ценили и прислушивались. Конечно, не без того,
Ви спорили з товаришом полковником а зараз вони пани полковники. як гадаєте в царській армії лейтенант спорив з полковником? Багато макулатури, дуже. Одна і таж інформація повторюється в одному документі кілька разів, просто форма табличок різна . Плюс ще дублюється по різних службах. Замість того щоб вбити бумагу комютер її розплоджує.
Wirująświatła написав:Тут другая проблема, если мигранты с Украины не будут наполнять наш пенс.фонд (а с какой радости им это делать?) наши пенсы после открытия границ быстро останутся без пенсий (или будут ее получать необеспеченными деньгами).