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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 17:55
Wirująświatła написав:
За 200 лет +7 млрд.
1800 1 000 000
2022 8 000 000
Имхо ближайшие войны будут за еду и за пресную воду.
Был прогноз про 11 млрд и стабилизацию. Женщины на самом деле рожать не хотят и при свободном доступе к контрацепции рождаемость резко падает. Мусульмане еще побрыкаються, но в век интернета им все труднее держать свой курс изоляции женщин.
Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
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Mimohod
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Додано: Вів 10 вер, 2024 17:58
Дюрі-бачі написав:
Я вважаю, що Трамп значно кращий і більш досвідчений актор, ніж Гарріс...
Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:01
Mimohod написав: ЛАД написав:
Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?
А что может сделать умирающий от рака легких человек, который до этого тридцать лет курил? Что ему делать сегодня?
Писать завещание если еще есть что завещать.
не драматизуйте
я оптиміст
головне зробити роботу над помилками
якось домовитись поміж собою
без мородобою вияснити що нам заважає жити нормально
гадаю є шанс зберегти більшу частину Лівобережжя
запустити власний ОПК
щорічні військові навчання для М20-50, за швейцарським зразком.
прибрати прірву між українцями та українцями в екзилі
стати учасником European Sky Shield Initiative , якщо вже до НАТО не беруть
шанс вискочити з халепи є
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fox767676
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:04
fox767676 написав: Mimohod написав: ЛАД написав:
Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?
А что может сделать умирающий от рака легких человек, который до этого тридцать лет курил? Что ему делать сегодня?
Писать завещание если еще есть что завещать.
не драматизуйте
я оптиміст
головне зробити роботу над помилками
якось домовитись поміж собою
без мородобою вияснити що нам заважає жити нормально
гадаю є шанс зберегти більшу частину Лівобережжя
запустити власний ОПК
щорічні військові навчання для М20-50, за швейцарським зразком.
прибрати прірву між українцями та українцями в екзилі
стати учасником European Sky Shield Initiative , якщо вже до НАТО не беруть
шанс вискочити з халепи є
який оптимізм неочікувано
єдина поправка, що надто далі поточної лінію фронту Раша не посуне. та й за Курську волость теж щось мають повернути
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:10
olmyb написав:
"Плюшки" для України - повернення частини Запорізької і Херсонської областей.
На Україну Трампу начхати, з нею він нічого не погоджував, а буде діяти "кнутом", заблокувавши усю допомогу.
сумніваюсь., заес вони не віддадуть як і сухопутний коридор на крим. Без цього крим для них дохла собака на шиї.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:12
Shaman написав:
та й за Курську волость теж щось мають повернути
Максимум, що можуть повернути, то окуповані землі Харківської і Миколаївської області. Але навіть цього не буде, фюрер буде витісняти ЗСУ з курщини силою.
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lapay
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:14
Mimohod написав:
Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг. Сейчас ниже 30 цены нет. В основном 50-60. И это не тепличные которым нужна э.энергия. Если еда будет дорожать таким темпом она будет доступна только для богачей. Никакого решения по еде нет, невозможно ни резко повысить урожайность, ни найти новые посев.площади.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:14
lapay написав: Shaman написав:
та й за Курську волость теж щось мають повернути
Максимум, що можуть повернути, то окуповані землі Харківської і Миколаївської області. Але навіть цього не буде, фюрер буде витісняти ЗСУ з курщини силою.
А кто сказал что пострелять в энергетику до отхода, что положит доменную печь не вариант? Курск=Запорожью
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:16
Banderlog написав: olmyb написав:
"Плюшки" для України - повернення частини Запорізької і Херсонської областей.
На Україну Трампу начхати, з нею він нічого не погоджував, а буде діяти "кнутом", заблокувавши усю допомогу.
сумніваюсь., заес вони не віддадуть як і сухопутний коридор на крим. Без цього крим для них дохла собака на шиї.
якраз ЗАЕС можуть віддати, бо надто прецедент негарний - з умовою постачання еенергії на окуповані території. коридор напевне ні.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:18
lapay написав: Shaman написав:
та й за Курську волость теж щось мають повернути
Максимум, що можуть повернути, то окуповані землі Харківської і Миколаївської області. Але навіть цього не буде, фюрер буде витісняти ЗСУ з курщини силою
.
а є чим? та й не так це легко з урахуванням географії...
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