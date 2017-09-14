fler написав:Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?
Обидва варіанти погані. Це як у нас вибирали між Юлею і Яником
fler написав:Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?
Обидва варіанти погані. Це як у нас вибирали між Юлею і Яником
Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )
Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо
Mimohod написав:Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг. Сейчас ниже 30 цены нет. В основном 50-60. И это не тепличные которым нужна э.энергия. Если еда будет дорожать таким темпом она будет доступна только для богачей. Никакого решения по еде нет, невозможно ни резко повысить урожайность, ни найти новые посев.площади.
Ну что за бред на финансовом форуме. Генмод, химпром, механизация любого чиха, а он про помидоры. Да кто их вообще ест в двадцать первом веке?
У чоловіка пройдена ВЛК і бойова повістка на 9 число. Але іншим ртцк. І його тупо хотіли забрати "проїхати з нами" по рішенню начальника, якому подзвонили. Тобто висновок напрошується лише один -- банально план чи особиста зацікавленість мобілізації навіть однієї людини. Добре, що хоч зупиняти-наздоганяти не стали. Бо це був би зовсім треш.
budivelnik написав:Історія не знає якби... Але пофантазувати СРСР вступає у війну проти СЩА+БРИТАНІЯ+Франція... і кого і куди воно доганяє?
Ось з чого ви взяли що СРСР(Сталін) хотів когось доганяти??? Сталін хотів захопити весь світ, або як мінімум зробити увесь світ соціалістичним. Сталін нікого доганяти не прагнув, хіба що у військовій потужності.
Якщо висовуєте якусь версію - то спробуйте її розглянути з усіх сторін.. 1 Ялта потрібна була як США так і срср 2 срср відставала від США 3 Пофіг які фантазії були в сраліна-для їх реалізації срср спочатку ПОВИНЕН був ДОГНАТИ США..і тільки потім в нього зявлялась теоретична можливість ПЕРЕМОГТИ і захопити Західну Європу.