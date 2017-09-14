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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:25
fler написав:
Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?
Обидва варіанти погані. Це як у нас вибирали між Юлею і Яником
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:26
Схоже у відповідь на іранські балістичні ракети Україні нарешті дозволять бити углиб рфії і дадуть далекобійну зброю.
Баланс.
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detroytred
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:27
Shaman написав: lapay написав: Shaman написав:
та й за Курську волость теж щось мають повернути
Максимум, що можуть повернути, то окуповані землі Харківської і Миколаївської області. Але навіть цього не буде, фюрер буде витісняти ЗСУ з курщини силою
.
а є чим? та й не так це легко з урахуванням географії...
І не тільки географії... Пишуть, що ціни на нафту пішли вниз, санкції ні до чого, то ринок так вирішив..
Цікаво, як там нафтопровід в Оренбурзькій обл. - вже загасили чи то "зайве" палять?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:30
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:37
Дюрі-бачі написав: fler написав:
Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?
Обидва варіанти погані. Це як у нас вибирали між Юлею і Яником
Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )
Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:41
Wirująświatła написав: Mimohod написав:
Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг. Сейчас ниже 30 цены нет. В основном 50-60. И это не тепличные которым нужна э.энергия. Если еда будет дорожать таким темпом она будет доступна только для богачей. Никакого решения по еде нет, невозможно ни резко повысить урожайность, ни найти новые посев.площади.
Ну что за бред на финансовом форуме. Генмод, химпром, механизация любого чиха, а он про помидоры. Да кто их вообще ест в двадцать первом веке?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:46
Wirująświatła написав: Mimohod написав:
Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг.
То есть, бывший директор предприятия, уже владелец власного бизнеса, на Honda Accord за 40 косарей, покупал помидоры для консервации в 2016 году
Так и вижу, как Виталина, в поте лица стерилизует трехлитровые банк и закатывает консервацию )
От души повеселил(а) )
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:48
У чоловіка пройдена ВЛК і бойова повістка на 9 число. Але іншим ртцк. І його тупо хотіли забрати "проїхати з нами" по рішенню начальника, якому подзвонили.
Тобто висновок напрошується лише один -- банально план чи особиста зацікавленість мобілізації навіть однієї людини.
Добре, що хоч зупиняти-наздоганяти не стали. Бо це був би зовсім треш.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:49
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Історія не знає якби...
Але пофантазувати
СРСР вступає у війну проти СЩА+БРИТАНІЯ+Франція... і кого і куди воно доганяє?
Ось з чого ви взяли що СРСР(Сталін) хотів когось доганяти??? Сталін хотів захопити весь світ, або як мінімум зробити увесь світ соціалістичним.
Сталін нікого доганяти не прагнув, хіба що у військовій потужності.
Якщо висовуєте якусь версію - то спробуйте її розглянути з усіх сторін..
1 Ялта потрібна була як США так і срср
2 срср відставала від США
3 Пофіг які фантазії були в сраліна-для їх реалізації
срср спочатку ПОВИНЕН був ДОГНАТИ США..і тільки потім в нього зявлялась теоретична можливість ПЕРЕМОГТИ і захопити Західну Європу.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:57
fox767676 написав:
шанс вискочити з халепи є
Та пішов би я до раю, але гріхи не пускають. З чого буде фінансуватись цей ОПК? Як віддавати 150 млрд. долл. держборгу? Оптімісти...
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