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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97859786978797889789>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?

Обидва варіанти погані. Це як у нас вибирали між Юлею і Яником
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:26

Схоже у відповідь на іранські балістичні ракети Україні нарешті дозволять бити углиб рфії і дадуть далекобійну зброю.
Баланс.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:27

  Shaman написав:
  lapay написав:
  Shaman написав:та й за Курську волость теж щось мають повернути

Максимум, що можуть повернути, то окуповані землі Харківської і Миколаївської області. Але навіть цього не буде, фюрер буде витісняти ЗСУ з курщини силою.

а є чим? та й не так це легко з урахуванням географії...

І не тільки географії... Пишуть, що ціни на нафту пішли вниз, санкції ні до чого, то ринок так вирішив.. :roll: Цікаво, як там нафтопровід в Оренбурзькій обл. - вже загасили чи то "зайве" палять?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:30

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:37

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?

Обидва варіанти погані. Це як у нас вибирали між Юлею і Яником

Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )

Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:48


У чоловіка пройдена ВЛК і бойова повістка на 9 число. Але іншим ртцк. І його тупо хотіли забрати "проїхати з нами" по рішенню начальника, якому подзвонили.
Тобто висновок напрошується лише один -- банально план чи особиста зацікавленість мобілізації навіть однієї людини.
Добре, що хоч зупиняти-наздоганяти не стали. Бо це був би зовсім треш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:49

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Історія не знає якби...
Але пофантазувати
СРСР вступає у війну проти СЩА+БРИТАНІЯ+Франція... і кого і куди воно доганяє?
Ось з чого ви взяли що СРСР(Сталін) хотів когось доганяти??? Сталін хотів захопити весь світ, або як мінімум зробити увесь світ соціалістичним.
Сталін нікого доганяти не прагнув, хіба що у військовій потужності.
Якщо висовуєте якусь версію - то спробуйте її розглянути з усіх сторін..
1 Ялта потрібна була як США так і срср
2 срср відставала від США
3 Пофіг які фантазії були в сраліна-для їх реалізації
срср спочатку ПОВИНЕН був ДОГНАТИ США..і тільки потім в нього зявлялась теоретична можливість ПЕРЕМОГТИ і захопити Західну Європу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:шанс вискочити з халепи є

Та пішов би я до раю, але гріхи не пускають. З чого буде фінансуватись цей ОПК? Як віддавати 150 млрд. долл. держборгу? Оптімісти...
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:00

  stm написав:
  UA написав:Ахметостан в ЕС не потрібен.

После потери Мариуполя Ахмет открыл завод в Италии. Поэтому вопрос спорный.

А премьера своего в Италии Ахмет тоже поставил?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:00

  olmyb написав:
  flyman написав:джерело: генерал СВР

В основі мого імхо лише простий логічний висновок, що лежить на поверхні, погуглив "генерал СВР", не знав такого. У мене є родичі в США, дві сім'ї, були прихильниками Трампа, переконав голосувати за Харріс.

Не знаєте про "генерала СВР" - значить строчите з-за меж України.
А можна питання:
Яке майбутнє ви бачите для України(наступні 4 роки) у разі перемоги Гарріс?
andrijk777
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