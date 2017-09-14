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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:25
fler написав:
Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?
Обидва варіанти погані. Це як у нас вибирали між Юлею і Яником
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:26
Схоже у відповідь на іранські балістичні ракети Україні нарешті дозволять бити углиб рфії і дадуть далекобійну зброю.
Баланс.
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detroytred
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:27
Shaman написав: lapay написав: Shaman написав:
та й за Курську волость теж щось мають повернути
Максимум, що можуть повернути, то окуповані землі Харківської і Миколаївської області. Але навіть цього не буде, фюрер буде витісняти ЗСУ з курщини силою
.
а є чим? та й не так це легко з урахуванням географії...
І не тільки географії... Пишуть, що ціни на нафту пішли вниз, санкції ні до чого, то ринок так вирішив..
Цікаво, як там нафтопровід в Оренбурзькій обл. - вже загасили чи то "зайве" палять?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:30
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:37
Дюрі-бачі написав: fler написав:
Шо серйозно? 78-річний Трамп, який має знову відірватись від свого бізнесу та "вдуплити" у справи Білого дому, де за останні роки багато чого змінилося, значно кращий, ніж 60-річна прокурорша Камала, яка виконувала обов'язки Байдена всю його каденцію і в курсі всіх справ до дрібниць?
Обидва варіанти погані. Це як у нас вибирали між Юлею і Яником
Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )
Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:48
У чоловіка пройдена ВЛК і бойова повістка на 9 число. Але іншим ртцк. І його тупо хотіли забрати "проїхати з нами" по рішенню начальника, якому подзвонили.
Тобто висновок напрошується лише один -- банально план чи особиста зацікавленість мобілізації навіть однієї людини.
Добре, що хоч зупиняти-наздоганяти не стали. Бо це був би зовсім треш.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:49
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Історія не знає якби...
Але пофантазувати
СРСР вступає у війну проти СЩА+БРИТАНІЯ+Франція... і кого і куди воно доганяє?
Ось з чого ви взяли що СРСР(Сталін) хотів когось доганяти??? Сталін хотів захопити весь світ, або як мінімум зробити увесь світ соціалістичним.
Сталін нікого доганяти не прагнув, хіба що у військовій потужності.
Якщо висовуєте якусь версію - то спробуйте її розглянути з усіх сторін..
1 Ялта потрібна була як США так і срср
2 срср відставала від США
3 Пофіг які фантазії були в сраліна-для їх реалізації
срср спочатку ПОВИНЕН був ДОГНАТИ США..і тільки потім в нього зявлялась теоретична можливість ПЕРЕМОГТИ і захопити Західну Європу.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:57
fox767676 написав:
шанс вискочити з халепи є
Та пішов би я до раю, але гріхи не пускають. З чого буде фінансуватись цей ОПК? Як віддавати 150 млрд. долл. держборгу? Оптімісти...
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:00
stm написав: UA написав:
Ахметостан в ЕС не потрібен.
После потери Мариуполя Ахмет открыл завод в Италии. Поэтому вопрос спорный.
А премьера своего в Италии Ахмет тоже поставил?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:00
olmyb написав: flyman написав:
джерело: генерал СВР
В основі мого імхо лише простий логічний висновок, що лежить на поверхні, погуглив "генерал СВР", не знав такого. У мене є родичі в США, дві сім'ї, були прихильниками Трампа, переконав голосувати за Харріс.
Не знаєте про "генерала СВР" - значить строчите з-за меж України.
А можна питання:
Яке майбутнє ви бачите для України(наступні 4 роки) у разі перемоги Гарріс?
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