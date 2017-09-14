Та пішов би я до раю, але гріхи не пускають. З чого буде фінансуватись цей ОПК? Як віддавати 150 млрд. долл. держборгу? Оптімісти...
Пакістан з Індіею ще з пальм злізти не встигли, а вже ядерні МБР робили В Україні навіть без реформ і зміни моделі ще достатньо грошей щоб пожвавити виробництво наявної номенклатури. ввели б економічне бронювання хоча б для інженерів та підприєвців 40+ по 40 тис, вже б нептуни на конвейері були. але ж ні, краше людей на гачку тримати, та стіни пачками долярів утеплювати
Shaman написав:а є чим? та й не так це легко з урахуванням географії...
Кацапи вперті.
Яащо обидві сторони погодяться на китайсько-бразильський мирний план то, в рамках деескалації, можуть бути "жести доброї волі" з обох сторін. Кацапи ж вийшли з нашої Півночі і з Херсона, і нічого, корона не впала. Ми теж можемо вийти з Курщини самі, але всі ці жести-обміни не будуть офіційно оформлені. Типу, самі захотіли, в рамках деескалації. Такий сценарій теж можливий.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 10 вер, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )
Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо
Не "давайте за Трампа", а "Трамп скоріше переможе, на мою думку", а Україна програє від будь-яких результатів виборів в США. На жаль, нормальні кандидати, як Ніккі Гейлі, до виборів не дійшли. Мене політик хвилює з часів, коли прогулював школу на помаранчевому майдані...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 10 вер, 2024 19:30, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Схоже у відповідь на іранські балістичні ракети Україні нарешті дозволять бити углиб рфії і дадуть далекобійну зброю. Баланс.
Такий собі баланс
WSJ: Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS ОЛЕНА ІВАШКІВ — СЕРЕДА, 28 СЕРПНЯ 2024, 02:17 Це означає, що запуск ATACMS на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав чиновник, додавши, що Україна, швидше за все, матиме більше успіху з місцевими безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці. Хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси все ще обмежені, і Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні, сказав чиновник. https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/28/7472234/
Під час свого візиту до Києва 11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомить українцям про дозвіл Вашингтона на удари вглиб РФ американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це повідомила журналістка Axios Джуліґрейс Бруфке з посиланням на слова голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола. https://zn.ua/ukr/usa/pid-chas-vizitu-d ... smen-.html
pesikot написав:Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )
Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо
Не "давайте за Трампа", а "Трамп скоріше переможе, на мою думку", а Україна програє від будь-яких результатів виборів в США. Мене політик хвилює з часів, коли прогулював школу на помаранчевому майдані...
Трамп перемагав Байдена. А зараз невідомо чи він переможе. Все в руках євангелістів Пенсилванії
pesikot написав:Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )
Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо
Не "давайте за Трампа", а "Трамп скоріше переможе, на мою думку", а Україна програє від будь-яких результатів виборів в США. На жаль, нормальні кандидати, як Ніккі Гейлі, до виборів не дійшли. Мене політик хвилює з часів, коли прогулював школу на помаранчевому майдані...
Ти диви, з тебе людину з мізками можно зробити
Вже є формулювання, аналітики ще немає, але це попереду.
Робишь хибні висновки, але це від вузького кругозору, це пройде. Почнешь бачити ширше )