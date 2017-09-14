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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9786978797889789>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:18

  ЛАД написав:Но деприватизация предприятий олигархов прямо сегодня денег не даст.
А на зарплату армии денег уже не хватает.

Все нужно делать вовремя.
Национализация имущества олигархов это в первую очередь мощнейшая пропагандистская акция поднимающая доверие к властям до невиданных ранее высот.

Хуйло пойдет на такую национализацию в случаи необходимости.
Что то подсказывает что уже такой необходимости в войне с Украиной не предвидится.

Zе сам убился об стенку, подписав закон про сортовую мобилизацию, после которого кардинально изменился баланс сил и настроений, началась катастрофа.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:19

  Mimohod написав:
  fox767676 написав:шанс вискочити з халепи є

Та пішов би я до раю, але гріхи не пускають. З чого буде фінансуватись цей ОПК? Як віддавати 150 млрд. долл. держборгу? Оптімісти...

Пакістан з Індіею ще з пальм злізти не встигли, а вже ядерні МБР робили
В Україні навіть без реформ і зміни моделі ще достатньо грошей щоб пожвавити виробництво наявної номенклатури. ввели б економічне бронювання хоча б для інженерів та підприєвців 40+ по 40 тис, вже б нептуни на конвейері були.
але ж ні, краше людей на гачку тримати, та стіни пачками долярів утеплювати
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а є чим? та й не так це легко з урахуванням географії...

Кацапи вперті.

Яащо обидві сторони погодяться на китайсько-бразильський мирний план то, в рамках деескалації, можуть бути "жести доброї волі" з обох сторін. Кацапи ж вийшли з нашої Півночі і з Херсона, і нічого, корона не впала. Ми теж можемо вийти з Курщини самі, але всі ці жести-обміни не будуть офіційно оформлені. Типу, самі захотіли, в рамках деескалації. Такий сценарій теж можливий.
Востаннє редагувалось lapay в Вів 10 вер, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:21

  UA написав:Zе сам убился об стенку, подписав закон про сортовую мобилизацию, после которого кардинально изменился баланс сил и настроений, началась катастрофа.

Почему менты всегда такие брехливые

Какие сорта ?

Кто говорит о сортах, сам всех ранжирует по сортам и себя относит к высокому сорту
Исключений ещё не было

А ещё на "сортировщиков", как правило, всегда блатная пыль на уши садится
Sad but true
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )

Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо

Не "давайте за Трампа", а "Трамп скоріше переможе, на мою думку", а Україна програє від будь-яких результатів виборів в США. На жаль, нормальні кандидати, як Ніккі Гейлі, до виборів не дійшли.
Мене політик хвилює з часів, коли прогулював школу на помаранчевому майдані...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 10 вер, 2024 19:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:28

  detroytred написав:Схоже у відповідь на іранські балістичні ракети Україні нарешті дозволять бити углиб рфії і дадуть далекобійну зброю.
Баланс.

Такий собі баланс

WSJ: Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS
ОЛЕНА ІВАШКІВ — СЕРЕДА, 28 СЕРПНЯ 2024, 02:17
Це означає, що запуск ATACMS на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав чиновник, додавши, що Україна, швидше за все, матиме більше успіху з місцевими безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці.
Хоча США збільшили виробництво ATACMS, запаси все ще обмежені, і Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні, сказав чиновник.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/28/7472234/

Під час свого візиту до Києва 11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомить українцям про дозвіл Вашингтона на удари вглиб РФ американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це повідомила журналістка Axios Джуліґрейс Бруфке з посиланням на слова голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола.
https://zn.ua/ukr/usa/pid-chas-vizitu-d ... smen-.html
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:29

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )

Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо

Не "давайте за Трампа", а "Трамп скоріше переможе, на мою думку", а Україна програє від будь-яких результатів виборів в США.
Мене політик хвилює з часів, коли прогулював школу на помаранчевому майдані...

Трамп перемагав Байдена. А зараз невідомо чи він переможе. Все в руках євангелістів Пенсилванії
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:35

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Мені почулося, чи було сказано, якщо обидва варіанти погані, то давайте за Трампа ? )

Молодий чоловік, коли обирали між Юлею і Яником, навряд чи тебе хвилювала політика. Тому, дуже мимо

Не "давайте за Трампа", а "Трамп скоріше переможе, на мою думку", а Україна програє від будь-яких результатів виборів в США. На жаль, нормальні кандидати, як Ніккі Гейлі, до виборів не дійшли.
Мене політик хвилює з часів, коли прогулював школу на помаранчевому майдані...

Ти диви, з тебе людину з мізками можно зробити

Вже є формулювання, аналітики ще немає, але це попереду.

Робишь хибні висновки, але це від вузького кругозору, це пройде.
Почнешь бачити ширше )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS

А хіба це не добре для нас? Тепер їм треба мотатись туди-сюди щоб скинути КАБ, а це і час і ресурс мотора...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:51

  Дюрі-бачі написав:
  Ukrainian написав:Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS

А хіба це не добре для нас? Тепер їм треба мотатись туди-сюди щоб скинути КАБ, а це і час і ресурс мотора...

Добре але для літака що 300 км що 30 великої ролі не грають.
Ukrainian
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