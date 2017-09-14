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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:01
whois2010 написав: холява написав:
На счет открыть границы , очень плохо отношусь .
Судя по сообщениям некоторых форумчан , государство еще НЕДОСТАТОЧНО поработало над призывом .
Жалуются , что не выпускают , что хотят заставить служить той стране , в которой учились , зарабатывали , покупали недвижимость и не одну .
Мол я заработал , а вы там хоть все сгиньте , мне неинтересно .
Так не пойдет .
кожен раз зарікаюся коментувати висери клоуна-тєрапєвта і кожен раз воно пробиває дно.
1. Держава з владою нездар-імпотентів замість того, щоб забезпечити роботу існуючих норм законодавства з мобілізації, бере у заручники громадян, обмежуючи їх у правах по статевій та віковій ознаці. Чим порушує норми Конституції.
2. Наш проктолог-урінотерапевт забуває, що держава не вчить, не лікує і не рятує безкоштовно. Все це було оплачено нашими податками або податками, сплаченими нашими батьками. Хто вчився на комерційній основі та лікується у приватних клініках, взагалі не розуміють, про що ти верзеш.
3. "Зарабатывали , покупали недвижимость и не одну". Тобто, я створив робочі місця, платив податки, не смоктав і не розпилював бюджет, то через це я тепер в заручниках, а заброньовані ухилянти з ОВА, які все життя були нікчемами та жерли мої податки, зараз приходять до мене з комісією перевіряти журнал війського обліку працівників та погрожують мені штрафами. Це "норм".
Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?
Яке ж ти мерзенне...
Воно спілось до нєдєржанія кала та на старості вспомінаєт как хорошо жілось в годі маладіє в савєцкам саюзє, коли з другого курсу внз у 18ть тебе хоп за рога і в стойло, то єсть в Афган ілі лопатками грузін з айзерами рубати на мітінгах у кінці 80х, та за компанію і прібалтов
Отож було і хорошо, і гарно, і парядок біл, і всє родінє должні з роддома та до погосту
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барабашов
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:07
Wirująświatła написав: Mimohod написав:
Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг. Сейчас ниже 30 цены нет. В основном 50-60. И это не тепличные которым нужна э.энергия. Если еда будет дорожать таким темпом она будет доступна только для богачей. Никакого решения по еде нет, невозможно ни резко повысить урожайность, ни найти новые посев.площади.
На помидоры в этом году неурожай.
А у меня обратный пример.
Арбуз покупал в начале этого лета по 80 грн/кг. А в сентябре цены везде были в Харькове от 7 грн до 13 грн/кг.
В любой стране цены на продукты питания соответствуют уровню дохода граждан, как видим. Также цены на продукты питания гибкие и меняются быстро в соответствии с наличием свежего подвоза.
Высокие цены при отсутствии на рынке дефицитов товаров или покупателей с деньгами в кармане это великолепный знак для дальнейшего развития экономики. Пошел на хуй этот дефицит гривни от Ющенко, когда рост нашей экономики мог сравняться с китайским или даже превзойти его. Но на пути этому упорото почему-то стал Ющенко, положив на лопатки сначала наш экспорт, что привело тогда через небольшое время к дестабилизации валютного рынка в Украине, а потом и полную остановку ПИИ в связи с заключением нового газового договора с Газпромом по неподъемной цене для любой национальной экономики в мире. Кстати, заключение нового газового договора с Газпромом было ключевой, с самым высоким приоритетом, задачей этой сладкой парочки Тимошенко-Ющенко. Именно для этого Ющенко с Юлькой устраивали различные шоу для народа Украины, от которых многие тогда офигивали.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:11
lapay написав: Shaman написав:
а є чим? та й не так це легко з урахуванням географії...
Кацапи вперті.
Яащо обидві сторони погодяться на китайсько-бразильський мирний план то, в рамках деескалації, можуть бути "жести доброї волі" з обох сторін. Кацапи ж вийшли з нашої Півночі і з Херсона, і нічого, корона не впала. Ми теж можемо вийти з Курщини самі, але всі ці жести-обміни не будуть офіційно оформлені. Типу, самі захотіли, в рамках деескалації. Такий сценарій теж можливий.
Это самый лучший сценарий. Наверное.
А что за китайско-бразильский план?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:21
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:22
pesikot написав: UA написав:
Zе сам убился об стенку, подписав закон про сортовую мобилизацию, после которого кардинально изменился баланс сил и настроений, началась катастрофа.
Почему менты всегда такие брехливые
Какие сорта ?
Кто говорит о сортах, сам всех ранжирует по сортам и себя относит к высокому сорту
Исключений ещё не было
А ещё на "сортировщиков", как правило, всегда блатная пыль на уши садится
Sad but true
Да не сцы ты так
Не заберу я у тебя твою отсрочку
Пока...
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:23
барабашов написав:
Воно спілось до нєдєржанія кала та на старості вспомінаєт как хорошо жілось в годі маладіє в савєцкам саюзє, коли з другого курсу внз у 18ть тебе хоп за рога і в стойло, то єсть в Афган ілі лопатками грузін з айзерами рубати на мітінгах у кінці 80х, та за компанію і прібалтов
Отож було і хорошо, і гарно, і парядок біл, і всє родінє должні з роддома та до погосту
Ну то так ...
А ти ж, з минулого, шуби купив, пацанам відслюнявив
Девятину купив, кожанку і головне, на кожну зустріч мабілу покласти на стіл, щоб було видно, що не лох прийшов
І хорошо, і гарно, і парядок біл ))
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:25
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Zе сам убился об стенку, подписав закон про сортовую мобилизацию, после которого кардинально изменился баланс сил и настроений, началась катастрофа.
Почему менты всегда такие брехливые
Какие сорта ?
Кто говорит о сортах, сам всех ранжирует по сортам и себя относит к высокому сорту
Исключений ещё не было
А ещё на "сортировщиков", как правило, всегда блатная пыль на уши садится
Sad but true
Да не сцы ты так
Не заберу я у тебя твою отсрочку
Пока...
Ага ... страшко як )))
Ти там за бугром краще про себе думай, а то виявиться, що будемо слухати твої скиглення про те, як туризм відрізняється від єміграції )))
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 10 вер, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:25
А рашкінський газ "обізвуть" азейбарджанським.
Яка там війна? Екзистенційна...
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:28
Ukrainian написав: Дюрі-бачі написав: Ukrainian написав:
Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ATACMS
А хіба це не добре для нас? Тепер їм треба мотатись туди-сюди щоб скинути КАБ, а це і час і ресурс мотора...
Добре але для літака що 300 км що 30 великої ролі не грають.
Грають, зменшується моторесурс, збільшується час підльоту, обмеження по масі, та необхідність використання додаткових баків. Вже, наприклад су-25, або вертольоти обмежено використовувати можна, менший час бойової роботи, запас по дальності зовсім маленький.
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