whois2010 написав:

холява написав: На счет открыть границы , очень плохо отношусь .

Судя по сообщениям некоторых форумчан , государство еще НЕДОСТАТОЧНО поработало над призывом .

Жалуются , что не выпускают , что хотят заставить служить той стране , в которой учились , зарабатывали , покупали недвижимость и не одну .

Мол я заработал , а вы там хоть все сгиньте , мне неинтересно .



Так не пойдет . На счет открыть границы , очень плохо отношусь .Судя по сообщениям некоторых форумчан , государство еще НЕДОСТАТОЧНО поработало над призывом .Жалуются , что не выпускают , что хотят заставить служить той стране , в которой учились , зарабатывали , покупали недвижимость и не одну .Мол я заработал , а вы там хоть все сгиньте , мне неинтересно .Так не пойдет .

кожен раз зарікаюся коментувати висери клоуна-тєрапєвта і кожен раз воно пробиває дно.1. Держава з владою нездар-імпотентів замість того, щоб забезпечити роботу існуючих норм законодавства з мобілізації, бере у заручники громадян, обмежуючи їх у правах по статевій та віковій ознаці. Чим порушує норми Конституції.2. Наш проктолог-урінотерапевт забуває, що держава не вчить, не лікує і не рятує безкоштовно. Все це було оплачено нашими податками або податками, сплаченими нашими батьками. Хто вчився на комерційній основі та лікується у приватних клініках, взагалі не розуміють, про що ти верзеш.3. "Зарабатывали , покупали недвижимость и не одну". Тобто, я створив робочі місця, платив податки, не смоктав і не розпилював бюджет, то через це я тепер в заручниках, а заброньовані ухилянти з ОВА, які все життя були нікчемами та жерли мої податки, зараз приходять до мене з комісією перевіряти журнал війського обліку працівників та погрожують мені штрафами. Це "норм".Халява, а якщо хлопець 18 років ще не придбаd нерухомість, вчився у приватному садку та на комерц. основі в універі, лікувався в приватній клініці, чим він зобов'язаний цій території, що його тримають тут у заручниках?Яке ж ти мерзенне...