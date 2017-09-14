RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9788978997909791>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:37

  whois2010 написав:В обмен на военную помощь Россия впервые поможет Китаю с передовыми военными технологиями, в том числе с подлодками. Пекин оказывает Москве «весьма существенную» помощь в усилении ее военной машины, а взамен Россия передает Китаю тщательно охраняемые военные технологии — по подводным лодкам и ракетам, заявил во вторник заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Общаясь с группой журналистов, в том числе Politico, после встречи с коллегами из ЕС и НАТО в Брюсселе, Кэмпбелл повысил градус риторики в адрес Пекина, отмечает издание.

Если ранее США заявляли о китайских поставках технологий двойного назначения, которые могут применяться в ВПК, то теперь Вашингтон прямо заявляет, что Китай помогает российским военным.

«Это не возможности двойного назначения, — сказал Кэмпбелл. — По сути, они содействуют напрямую российской военной машине».

як пояснював Чаплига, в КНР досі була проблема стратегічної тріади, в союзі з РФ вона вирішувалася, тепер Китай може стати "самодостатнім" без Росії, чи цього домагалися в США?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36327
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2791 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:43

  flyman написав:як пояснював Чаплига, в КНР досі була проблема стратегічної тріади, в союзі з РФ вона вирішувалася, тепер Китай може стати "самодостатнім" без Росії

Дуже сподіваюся, що Китай висмокче з роісі все потрібне, а потім поставить раком. Путін передає стратегичні технології Китаю, заради того, щоб захопити щє пару сел на донбасі. Що цікаво, у 2022-23 роках у московитів була серія арештів з обвинуваченням у шпігунстві на користь китаю. А тепер Х-ло само передає секрети. Уявляю обличчя заараштованих за шпигунство)
whois2010
 
Повідомлень: 674
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:45

  flyman написав:

ішов 1943 рік, СРСР нафту з Кавказу прокачує на заводи BASF, бо контракт до 1945 р.

рф нужно на что то воевать
война это ж дорого
UA
 
Повідомлень: 8781
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:47

  Wirująświatła написав:
  Mimohod написав:Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг. Сейчас ниже 30 цены нет. В основном 50-60. И это не тепличные которым нужна э.энергия. Если еда будет дорожать таким темпом она будет доступна только для богачей. Никакого решения по еде нет, невозможно ни резко повысить урожайность, ни найти новые посев.площади.

Если помидоры подорожали в 10 раз в Украине, это не значит, что так же протзошло и во всём мире.
Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30046
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:51

  UA написав:
  ЛАД написав:Но деприватизация предприятий олигархов прямо сегодня денег не даст.
А на зарплату армии денег уже не хватает.

Все нужно делать вовремя.
Национализация имущества олигархов это в первую очередь мощнейшая пропагандистская акция поднимающая доверие к властям до невиданных ранее высот.

Хуйло пойдет на такую национализацию в случаи необходимости.
Что то подсказывает что уже такой необходимости в войне с Украиной не предвидится.

Zе сам убился об стенку, подписав закон про сортовую мобилизацию, после которого кардинально изменился баланс сил и настроений, началась катастрофа.

1. "пропагандистская акция" это хорошо, но ненадолго. А денег всё равно не будет.
2. В чём вы видите "сортовость" мобилизации согласно закону?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30046
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:59

  ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.

Ми вже років з п"ять зрівнялися, а по багатьох позиціях обігнали європейські ціни. Одяг, вина, паливо (майже), продукти харчування, готелі. Відстаємо лише у вартості послуг. До 22-го року декілька років влітку в Греції в Нікіті знімали пів будинку усім укомплектованого, на чотирьох, з паркінгом, за 46-60 євро на добу, в залежності червень чи липень. Ціни в затоках на анологічні об"єкти вищі в рази. Цього літа приїздили рідні на поховання члена родини, років 15 вже живуть в Римі. Від наших цін в шоці.
whois2010
 
Повідомлень: 674
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:05

  UA написав:
  flyman написав:

ішов 1943 рік, СРСР нафту з Кавказу прокачує на заводи BASF, бо контракт до 1945 р.

рф нужно на что то воевать
война это ж дорого

розкажіть це ЛАДам-холявам-хотабам, вони тут задвигають о долгє Родінє
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 вер, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36327
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2791 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:06

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:А я кажу ні.
Трамп надав алгоритм виконання цього плану. Зокрема методи впливу на сторони "конфлікту".

Так і невідомо, якщо рфія та Україна одночасно відмовлять Трампу, що він буде робити.
В плані не визначено ж?

Та з самого початку очевидно, що "план Трампа" нежиттєздатний. "Одночасно відмовлять" -- та не меліть дурниць. Навпроти, обидві сторони будуть, як ніколи, за мирний план, тільки от бачи те ж -- опонент не погоджується. І у кожної сторони буде купа аргументів, чому так. І Трампу доведеться надягати суддівську мантію, і вирішувати, хто правий насправді. Але за будь-яке рішення його змішають з лайном, а йому і республіканцям таке точно не потрібно, тому не буде ніякого такого публічного "доленосного" рішення. Максимум -- прикручувати краник, щоб не дуже кидалось в очі, що "рішення прийняли, але електорату не повідомили". Операцією в Курській області, якщо території вдастся втримати до вступу Трампа на посаду, переговірна стратегія України значно покращилася. Україна може тепер відкрито погоджуватись на припинення вогню "як є", чітко знаючи, що імперія на таке погодитись ніяк не може.
M-Audio
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 23.03.11
Подякував: 588 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:23

  fox767676 написав:
  Mimohod написав:---------------
ЛАД
Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?
----------------
А что может сделать умирающий от рака легких человек, который до этого тридцать лет курил? Что ему делать сегодня?
Писать завещание если еще есть что завещать.


не драматизуйте
я оптиміст
головне зробити роботу над помилками
якось домовитись поміж собою
без мородобою вияснити що нам заважає жити нормально
гадаю є шанс зберегти більшу частину Лівобережжя
запустити власний ОПК
щорічні військові навчання для М20-50, за швейцарським зразком.
прибрати прірву між українцями та українцями в екзилі
стати учасником European Sky Shield Initiative , якщо вже до НАТО не беруть
шанс вискочити з халепи є

Пакістан з Індіею ще з пальм злізти не встигли, а вже ядерні МБР робили
В Україні навіть без реформ і зміни моделі ще достатньо грошей щоб пожвавити виробництво наявної номенклатури. ввели б економічне бронювання хоча б для інженерів та підприєвців 40+ по 40 тис, вже б нептуни на конвейері були.
але ж ні, краше людей на гачку тримати, та стіни пачками долярів утеплювати

Какой-то у Вас оптимизм не оптимистичный. :)
1. Сколько людей будет на этой "більшій частині Лівобережжя"?
Индия с Пакистаном создали ЯО так у них 1,5 млрд. и 240 млн. населения, соответственно. КНДР, конечно, значительно меньше - всего 26 млн. Но, во-первых, они не сами создавали, а, во-вторых, вряд ли Вы хотите для Украины их уровень жизни, да и, вообще, их порядки.
Страна с населением 20 млн. чел. или даже меньше не может иметь сильный ОПК по определению.
2. Судя по нашему форуму, "домовитись поміж собою без мордобою" не получится.
3. Чем вам помогут "українці в екзилі"? На какую помощь от них Вы надеетесь? Такую, как от Ukrainian?
4. У нас инженеры уже получают такие зарплаты, кот. обеспечивают "економічне бронювання" или за них будет платить предприятие?
А "підприємці" у нас будут производить "нептуни на конвейері"? Кого Вы имеете ввиду? Построить завод для производства "нептунів на конвейері" удовольствие дорогое.

В Вашем "оптимистичном" варианте Украина будет весьма скромной европейской страной без каких бы то ни было претензий. Это больше похоже на мечтания про "садок вишневий біля хати".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30046
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:25

  ЛАД написав:
  UA написав:Все нужно делать вовремя.
Национализация имущества олигархов это в первую очередь мощнейшая пропагандистская акция поднимающая доверие к властям до невиданных ранее высот.

Хуйло пойдет на такую национализацию в случаи необходимости.
Что то подсказывает что уже такой необходимости в войне с Украиной не предвидится.

Zе сам убился об стенку, подписав закон про сортовую мобилизацию, после которого кардинально изменился баланс сил и настроений, началась катастрофа.

1. "пропагандистская акция" это хорошо, но ненадолго. А денег всё равно не будет.

Потом землю, ГОКи...перераспределить среди воюющих
Война экзистенциальная или так себе? Определитесь.

  ЛАД написав:2. В чём вы видите "сортовость" мобилизации согласно закону?

Сижу я на позиции и слышу голос Дамира Ахметова - Прикрой, я с Антоном Мосийчуком в атаку.
UA
 
Повідомлень: 8781
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9788978997909791>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, M-Audio і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65570
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.