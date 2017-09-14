flyman написав:як пояснював Чаплига, в КНР досі була проблема стратегічної тріади, в союзі з РФ вона вирішувалася, тепер Китай може стати "самодостатнім" без Росії
Дуже сподіваюся, що Китай висмокче з роісі все потрібне, а потім поставить раком. Путін передає стратегичні технології Китаю, заради того, щоб захопити щє пару сел на донбасі. Що цікаво, у 2022-23 роках у московитів була серія арештів з обвинуваченням у шпігунстві на користь китаю. А тепер Х-ло само передає секрети. Уявляю обличчя заараштованих за шпигунство)
Mimohod написав:Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг. Сейчас ниже 30 цены нет. В основном 50-60. И это не тепличные которым нужна э.энергия. Если еда будет дорожать таким темпом она будет доступна только для богачей. Никакого решения по еде нет, невозможно ни резко повысить урожайность, ни найти новые посев.площади.
Если помидоры подорожали в 10 раз в Украине, это не значит, что так же протзошло и во всём мире. Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.
ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.
Ми вже років з п"ять зрівнялися, а по багатьох позиціях обігнали європейські ціни. Одяг, вина, паливо (майже), продукти харчування, готелі. Відстаємо лише у вартості послуг. До 22-го року декілька років влітку в Греції в Нікіті знімали пів будинку усім укомплектованого, на чотирьох, з паркінгом, за 46-60 євро на добу, в залежності червень чи липень. Ціни в затоках на анологічні об"єкти вищі в рази. Цього літа приїздили рідні на поховання члена родини, років 15 вже живуть в Римі. Від наших цін в шоці.
andrijk777 написав:А я кажу ні. Трамп надав алгоритм виконання цього плану. Зокрема методи впливу на сторони "конфлікту".
Так і невідомо, якщо рфія та Україна одночасно відмовлять Трампу, що він буде робити. В плані не визначено ж?
Та з самого початку очевидно, що "план Трампа" нежиттєздатний. "Одночасно відмовлять" -- та не меліть дурниць. Навпроти, обидві сторони будуть, як ніколи, за мирний план, тільки от бачи те ж -- опонент не погоджується. І у кожної сторони буде купа аргументів, чому так. І Трампу доведеться надягати суддівську мантію, і вирішувати, хто правий насправді. Але за будь-яке рішення його змішають з лайном, а йому і республіканцям таке точно не потрібно, тому не буде ніякого такого публічного "доленосного" рішення. Максимум -- прикручувати краник, щоб не дуже кидалось в очі, що "рішення прийняли, але електорату не повідомили". Операцією в Курській області, якщо території вдастся втримати до вступу Трампа на посаду, переговірна стратегія України значно покращилася. Україна може тепер відкрито погоджуватись на припинення вогню "як є", чітко знаючи, що імперія на таке погодитись ніяк не може.
Mimohod написав:--------------- ЛАД Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь. Что должно государство делать сегодня? ---------------- А что может сделать умирающий от рака легких человек, который до этого тридцать лет курил? Что ему делать сегодня? Писать завещание если еще есть что завещать.
не драматизуйте я оптиміст головне зробити роботу над помилками якось домовитись поміж собою без мородобою вияснити що нам заважає жити нормально гадаю є шанс зберегти більшу частину Лівобережжя запустити власний ОПК щорічні військові навчання для М20-50, за швейцарським зразком. прибрати прірву між українцями та українцями в екзилі стати учасником European Sky Shield Initiative , якщо вже до НАТО не беруть шанс вискочити з халепи є
Пакістан з Індіею ще з пальм злізти не встигли, а вже ядерні МБР робили В Україні навіть без реформ і зміни моделі ще достатньо грошей щоб пожвавити виробництво наявної номенклатури. ввели б економічне бронювання хоча б для інженерів та підприєвців 40+ по 40 тис, вже б нептуни на конвейері були. але ж ні, краше людей на гачку тримати, та стіни пачками долярів утеплювати
Какой-то у Вас оптимизм не оптимистичный. 1. Сколько людей будет на этой "більшій частині Лівобережжя"? Индия с Пакистаном создали ЯО так у них 1,5 млрд. и 240 млн. населения, соответственно. КНДР, конечно, значительно меньше - всего 26 млн. Но, во-первых, они не сами создавали, а, во-вторых, вряд ли Вы хотите для Украины их уровень жизни, да и, вообще, их порядки. Страна с населением 20 млн. чел. или даже меньше не может иметь сильный ОПК по определению. 2. Судя по нашему форуму, "домовитись поміж собою без мордобою" не получится. 3. Чем вам помогут "українці в екзилі"? На какую помощь от них Вы надеетесь? Такую, как от Ukrainian? 4. У нас инженеры уже получают такие зарплаты, кот. обеспечивают "економічне бронювання" или за них будет платить предприятие? А "підприємці" у нас будут производить "нептуни на конвейері"? Кого Вы имеете ввиду? Построить завод для производства "нептунів на конвейері" удовольствие дорогое.
В Вашем "оптимистичном" варианте Украина будет весьма скромной европейской страной без каких бы то ни было претензий. Это больше похоже на мечтания про "садок вишневий біля хати".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.