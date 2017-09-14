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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9789979097919792>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:29

UA


Сижу я на позиции и слышу голос Дамира Ахметова - Прикрой, я с Антоном Мосийчуком в атаку.


На какой еще вы позиции? Может в позиции «готов навалить вискаря»? (пока продается последняя хата и пока не готов выехать по этой причине выехать через закрытую границу)
Нет же. Вы сидите днем на пляже , а вечером в ресторане. И слышите рядом их голоса.
Вопрос все тот же:
«Так в чем сортовость ?»
И кто тут задвигает о сортости? Какого сорту ухылянт?

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 10 вер, 2024 21:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:31

  M-Audio написав:... Операцією в Курській області, якщо території вдастся втримати до вступу Трампа на посаду, то переговорна стратегія України значно покращиться . Україна може тепер відкрито погоджуватись на припинення вогню "як є", чітко знаючи, що імперія на таке погодитись ніяк не може.


Значно покращилась означає трішечки інше, на жаль. Курськ - це тільки початок покращення переговорної позиції української влади. Курську атомну станцію чіпати неможливо, бо це буде класичним ядерним террором відповідно до чинного міжнародного законодавства. Тому її можливо тільки оточити та вимагати припинення роботи максимум з метою унеможливити аварійної ситуації.

Що може бути реальним покращенням? По перше, це звільнення Енергодару від оккупантів та повернення ЗАЕС. По друге, перерізання коридору по суші до Криму. Де саме - неважливо. По треттє, звільнення частини Криму з подальшим можливим знищенням частини окупаційного кримського моста. І тільки тоді настане момент, коли можно буде сказати, шо переговорна позиція України трохи покращилась.

Як це зробити? Не знаю. Але потрібно.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:33

  flyman написав:розкажіть це ЛАДам-холявам-хотабам, вони тут задвигають о долгє Родінє

Долг это куево.
Пускай немедленно вернут всё что взяли у Родины.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:40

  UA написав:
  ЛАД написав:......................
1. "пропагандистская акция" это хорошо, но ненадолго. А денег всё равно не будет.

Потом землю, ГОКи...перераспределить среди воюющих
Война экзистенциальная или так себе? Определитесь.

От перераспределения земли, ГОКов и пр. деньги не появятся.
Или Вы имеете ввиду платить зарплату солдатам землёй, ГОКами и пр.?
Зарплата тоже будет "экзистенциальная"? :)

  ЛАД написав:2. В чём вы видите "сортовость" мобилизации согласно закону?

Сижу я на позиции и слышу голос Дамира Ахметова - Прикрой, я с Антоном Мосийчуком в атаку.

Закон не исключает такой возможности. То, что этого нет, зависит не от закона, о котором Вы говорили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:48

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.

Ми вже років з п"ять зрівнялися, а по багатьох позиціях обігнали європейські ціни. Одяг, вина, паливо (майже), продукти харчування, готелі. Відстаємо лише у вартості послуг. До 22-го року декілька років влітку в Греції в Нікіті знімали пів будинку усім укомплектованого, на чотирьох, з паркінгом, за 46-60 євро на добу, в залежності червень чи липень. Ціни в затоках на анологічні об"єкти вищі в рази. Цього літа приїздили рідні на поховання члена родини, років 15 вже живуть в Римі. Від наших цін в шоці.

Не знаю, но продукты в Германии пока заметно дороже. Горючее пока что тоже дороже, хотя разница, можно сказать, уже не существенная. Эл-энергия пока сильно дороже.
Аренда квартир и их цена пока что у нас заметно ниже. "Ціни в затоках" у нас, возможно, высокие (не знаю, не был), но они у нас позиционируют себя как "элитный курорт". Не очень обоснованно, но, учитывая, что курортов, тем более, морских у нас очень мало, у них проходит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:48


Чіткі терміни служби

Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами:
"У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби.
Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України.
Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву?
Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі?
Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити.
А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом.
Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".
Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією.
Разом до мети!
# ріднізатермінислужби
# чіткітермінислужби
# термінислужби
# звільненнязіслужби
# правоназвільнення
# рідні
# ridni
# демобілізація
# demobilization



Такі справи...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:52

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Mimohod написав:---------------
ЛАД
Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?
----------------
А что может сделать умирающий от рака легких человек, который до этого тридцать лет курил? Что ему делать сегодня?
Писать завещание если еще есть что завещать.


не драматизуйте
я оптиміст
головне зробити роботу над помилками
якось домовитись поміж собою
без мородобою вияснити що нам заважає жити нормально
гадаю є шанс зберегти більшу частину Лівобережжя
запустити власний ОПК
щорічні військові навчання для М20-50, за швейцарським зразком.
прибрати прірву між українцями та українцями в екзилі
стати учасником European Sky Shield Initiative , якщо вже до НАТО не беруть
шанс вискочити з халепи є

Пакістан з Індіею ще з пальм злізти не встигли, а вже ядерні МБР робили
В Україні навіть без реформ і зміни моделі ще достатньо грошей щоб пожвавити виробництво наявної номенклатури. ввели б економічне бронювання хоча б для інженерів та підприєвців 40+ по 40 тис, вже б нептуни на конвейері були.
але ж ні, краше людей на гачку тримати, та стіни пачками долярів утеплювати

Какой-то у Вас оптимизм не оптимистичный. :)
1. Сколько людей будет на этой "більшій частині Лівобережжя"?
Индия с Пакистаном создали ЯО так у них 1,5 млрд. и 240 млн. населения, соответственно. КНДР, конечно, значительно меньше - всего 26 млн. Но, во-первых, они не сами создавали, а, во-вторых, вряд ли Вы хотите для Украины их уровень жизни, да и, вообще, их порядки.
Страна с населением 20 млн. чел. или даже меньше не может иметь сильный ОПК по определению.

Ну Чехия-Израиль в 2 раза меншьше, производят широкую номенклатуру вооружений.
Ю.Корея ненамного больше, когда начинала свой рывок. И если 20 млн мало для эконимики, то для заявляемой реконкисты тем более.
2. Судя по нашему форуму, "домовитись поміж собою без мордобою" не получится.

надо искать общие цели из первортных, принеся вжертву которых, насытим свой ресентимент. Вот сжечь через моральное аутодафе найема или разумкова чем плохо ?
3. Чем вам помогут "українці в екзилі"? На какую помощь от них Вы надеетесь? Такую, как от Ukrainian?

Ну некоторые может вернуться, некоторые будут жить на 2 дома, другие хотя бы расширенно позаботятся о родителях проплатив коммуналку\медицину на год вперед, и отремонтировав им подъезд.
4. У нас инженеры уже получают такие зарплаты, кот. обеспечивают "економічне бронювання" или за них будет платить предприятие?
А "підприємці" у нас будут производить "нептуни на конвейері"? Кого Вы имеете ввиду? Построить завод для производства "нептунів на конвейері" удовольствие дорогое.

Это не важно. Главное уяснить себе чо ниаких репараций-контрибуций и планов маршала не будет, и с людЯми надо очень бережно, не резать корову на шашлык.
Инженер может работать в ВПК, на строительтве фортификаций, или спонсировать эти работы.

В Вашем "оптимистичном" варианте Украина будет весьма скромной европейской страной без каких бы то ни было претензий. Это больше похоже на мечтания про "садок вишневий біля хати".

Если вы по амбициям, то вам в "Национальный Корпус", там, кстати, выходцы из Харькова рулят. Там как раз этатизм, пансарматизм, возрождение скифско-арийской Державы.
Я стараюсь моделировать более реалистичные и непротиворечивые контуры будущего.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 10 вер, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:58


я еще в начале года говорил транзиту быть. на то несколько причин, остановим транзит и на следующий день орки разбомбят узлы гтс. Плюс технически невозможно импортировать газ из Европы, надо чего то достраивать (емнип вроде трубу к Гданьску) и цена его будет уже в разы выше.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:04

  buratinyo написав:Як це зробити? Не знаю. Але потрібно.

Вибачте, я описував можливі наслідки і вплив реальних подій на можливе майбутнє. Побажання в даному випадку доречні, тільки якщо ви самі їх втілюєте в життя.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:24

  Bobua написав:

Чіткі терміни служби

Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами:
"У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби.
Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України.
Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву?
Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі?
Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити.
А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом.
Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".
Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією.
Разом до мети!
# ріднізатермінислужби
# чіткітермінислужби
# термінислужби
# звільненнязіслужби
# правоназвільнення
# рідні
# ridni
# демобілізація
# demobilization



Такі справи...


Там є щось про репатріацію бігунців , у т.ч багатодітних ?
Бо то хибна думка що в тилу життя цукор.
Майже ті самі ПТСР, кожна ніч з сиренами, кожна друга з бомбардуваннями.
Треба відпочивших, загорілих, вкусівших плода євроінтеграції патріотів.
fox767676
 
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