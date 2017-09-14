detroytred написав:Почекайте, якщо навіть виходити з того, що існує грошовий борг, то й тоді в такому разі - визначається сума (навіть індивідуально для кожного вираховується) і ... сплата на касі.
яка ще сплата на касі? все що я отримував від держави в дитинстві - це податки моїх батьків. все що я отримував від держави в дорослому віці - це вже мої податки. сплачувати по дургому кругу чи що? немає боргу матеріального перед державою за минуле. все було нами самими і профінансовано.
andrijk777 написав:А я кажу ні. Трамп надав алгоритм виконання цього плану. Зокрема методи впливу на сторони "конфлікту".
Так і невідомо, якщо рфія та Україна одночасно відмовлять Трампу, що він буде робити. В плані не визначено ж?
Та з самого початку очевидно, що "план Трампа" нежиттєздатний. "Одночасно відмовлять" -- та не меліть дурниць. Навпроти, обидві сторони будуть, як ніколи, за мирний план, тільки от бачи те ж -- опонент не погоджується. І у кожної сторони буде купа аргументів, чому так. І Трампу доведеться надягати суддівську мантію, і вирішувати, хто правий насправді. Але за будь-яке рішення його змішають з лайном, а йому і республіканцям таке точно не потрібно, тому не буде ніякого такого публічного "доленосного" рішення. Максимум -- прикручувати краник, щоб не дуже кидалось в очі, що "рішення прийняли, але електорату не повідомили". Операцією в Курській області, якщо території вдастся втримати до вступу Трампа на посаду, переговірна стратегія України значно покращилася. Україна може тепер відкрито погоджуватись на припинення вогню "як є", чітко знаючи, що імперія на таке погодитись ніяк не може.
Wirująświatła написав:я еще в начале года говорил транзиту быть. на то несколько причин, остановим транзит и на следующий день орки разбомбят узлы гтс. Плюс технически невозможно импортировать газ из Европы, надо чего то достраивать (емнип вроде трубу к Гданьску) и цена его будет уже в разы выше.
транзита газа не буде і все одно що ти там говорив на початку року ))
Шмигаль заперечив перемовини про продовження транзиту російського газу
Wirująświatła написав:я еще в начале года говорил транзиту быть. на то несколько причин, остановим транзит и на следующий день орки разбомбят узлы гтс. Плюс технически невозможно импортировать газ из Европы, надо чего то достраивать (емнип вроде трубу к Гданьску) и цена его будет уже в разы выше.
транзита газа не буде і все одно що ти там говорив на початку року ))
Шмигаль заперечив перемовини про продовження транзиту російського газу
Там ще проблема якась у «самобізнесмена пасивного». Цитує про нафту, пише про газ. Я не став заважати, бо не знаю з якого класу школи треба починати йому розказувати..
Wirująświatła написав:я еще в начале года говорил транзиту быть. на то несколько причин, остановим транзит и на следующий день орки разбомбят узлы гтс. Плюс технически невозможно импортировать газ из Европы, надо чего то достраивать (емнип вроде трубу к Гданьску) и цена его будет уже в разы выше.
транзита газа не буде і все одно що ти там говорив на початку року ))
Шмигаль заперечив перемовини про продовження транзиту російського газу
это европейский газ, причём тут Шмыга. Кто платит тот и ведёт переговоры.