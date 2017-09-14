|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:52
ЛАД написав: fox767676 написав: Mimohod написав:
---------------ЛАД
Речь о сегодняшней ситуации. Понимаю, что это следствие минувших 30 лет, но это уже прошло и не изменишь.
Что должно государство делать сегодня?
----------------
А что может сделать умирающий от рака легких человек, который до этого тридцать лет курил? Что ему делать сегодня?
Писать завещание если еще есть что завещать.
не драматизуйте
я оптиміст
головне зробити роботу над помилками
якось домовитись поміж собою
без мородобою вияснити що нам заважає жити нормально
гадаю є шанс зберегти більшу частину Лівобережжя
запустити власний ОПК
щорічні військові навчання для М20-50, за швейцарським зразком.
прибрати прірву між українцями та українцями в екзилі
стати учасником European Sky Shield Initiative , якщо вже до НАТО не беруть
шанс вискочити з халепи є
Пакістан з Індіею ще з пальм злізти не встигли, а вже ядерні МБР робили
В Україні навіть без реформ і зміни моделі ще достатньо грошей щоб пожвавити виробництво наявної номенклатури. ввели б економічне бронювання хоча б для інженерів та підприєвців 40+ по 40 тис, вже б нептуни на конвейері були.
але ж ні, краше людей на гачку тримати, та стіни пачками долярів утеплювати
Какой-то у Вас оптимизм не оптимистичный.
1. Сколько людей будет на этой "більшій частині Лівобережжя"?
Индия с Пакистаном создали ЯО так у них 1,5 млрд. и 240 млн. населения, соответственно. КНДР, конечно, значительно меньше - всего 26 млн. Но, во-первых, они не сами создавали, а, во-вторых, вряд ли Вы хотите для Украины их уровень жизни, да и, вообще, их порядки.
Страна с населением 20 млн. чел. или даже меньше не может иметь сильный ОПК по определению.
Ну Чехия-Израиль в 2 раза меншьше, производят широкую номенклатуру вооружений.
Ю.Корея ненамного больше, когда начинала свой рывок. И если 20 млн мало для эконимики, то для заявляемой реконкисты тем более.
2. Судя по нашему форуму, "домовитись поміж собою без мордобою" не получится.
надо искать общие цели из первортных, принеся вжертву которых, насытим свой ресентимент. Вот сжечь через моральное аутодафе найема или разумкова чем плохо ?
3. Чем вам помогут "українці в екзилі"? На какую помощь от них Вы надеетесь? Такую, как от Ukrainian?
Ну некоторые может вернуться, некоторые будут жить на 2 дома, другие хотя бы расширенно позаботятся о родителях проплатив коммуналку\медицину на год вперед, и отремонтировав им подъезд.
4. У нас инженеры уже получают такие зарплаты, кот. обеспечивают "економічне бронювання" или за них будет платить предприятие?
А "підприємці" у нас будут производить "нептуни на конвейері"? Кого Вы имеете ввиду? Построить завод для производства "нептунів на конвейері" удовольствие дорогое.
Это не важно. Главное уяснить себе чо ниаких репараций-контрибуций и планов маршала не будет, и с людЯми надо очень бережно, не резать корову на шашлык.
Инженер может работать в ВПК, на строительтве фортификаций, или спонсировать эти работы.
В Вашем "оптимистичном" варианте Украина будет весьма скромной европейской страной без каких бы то ни было претензий. Это больше похоже на мечтания про "садок вишневий біля хати".
Если вы по амбициям, то вам в "Национальный Корпус", там, кстати, выходцы из Харькова рулят. Там как раз этатизм, пансарматизм, возрождение скифско-арийской Державы.
Я стараюсь моделировать более реалистичные и непротиворечивые контуры будущего.
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 10 вер, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1976
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:58
я еще в начале года говорил транзиту быть. на то несколько причин, остановим транзит и на следующий день орки разбомбят узлы гтс. Плюс технически невозможно импортировать газ из Европы, надо чего то достраивать (емнип вроде трубу к Гданьску) и цена его будет уже в разы выше.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 24806
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2409 раз.
- Подякували: 3368 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 10 вер, 2024 22:04
buratinyo написав:
Як це зробити? Не знаю. Але потрібно.
Вибачте, я описував можливі наслідки і вплив реальних подій на можливе майбутнє. Побажання в даному випадку доречні, тільки якщо ви самі їх втілюєте в життя.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3123
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 435 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 вер, 2024 22:24
Bobua написав:
Чіткі терміни служби
Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами:
"У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби.
Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України.
Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву?
Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі?
Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити.
А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом.
Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".
Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією.
Разом до мети!
# ріднізатермінислужби
# чіткітермінислужби
# термінислужби
# звільненнязіслужби
# правоназвільнення
# рідні
# ridni
# демобілізація
# demobilization
Такі справи...
Там є щось про репатріацію бігунців , у т.ч багатодітних ?
Бо то хибна думка що в тилу життя цукор.
Майже ті самі ПТСР, кожна ніч з сиренами, кожна друга з бомбардуваннями.
Треба відпочивших, загорілих, вкусівших плода євроінтеграції патріотів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1976
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2024 23:00
detroytred написав:
Почекайте, якщо навіть виходити з того, що існує грошовий борг, то й тоді в такому разі - визначається сума (навіть індивідуально для кожного вираховується) і ... сплата на касі.
яка ще сплата на касі?
все що я отримував від держави в дитинстві - це податки моїх батьків.
все що я отримував від держави в дорослому віці - це вже мої податки.
сплачувати по дургому кругу чи що?
немає боргу матеріального перед державою за минуле. все було нами самими і профінансовано.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2024 23:01
M-Audio написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
А я кажу ні.
Трамп надав алгоритм виконання цього плану. Зокрема методи впливу на сторони "конфлікту".
Так і невідомо, якщо рфія та Україна одночасно відмовлять Трампу, що він буде робити.
В плані не визначено ж?
Та з самого початку очевидно, що "план Трампа" нежиттєздатний. "Одночасно відмовлять" -- та не меліть дурниць. Навпроти, обидві сторони будуть, як ніколи, за мирний план, тільки от бачи те ж -- опонент не погоджується. І у кожної сторони буде купа аргументів, чому так. І Трампу доведеться надягати суддівську мантію, і вирішувати, хто правий насправді. Але за будь-яке рішення його змішають з лайном, а йому і республіканцям таке точно не потрібно, тому не буде ніякого такого публічного "доленосного" рішення. Максимум -- прикручувати краник, щоб не дуже кидалось в очі, що "рішення прийняли, але електорату не повідомили". Операцією в Курській області, якщо території вдастся втримати до вступу Трампа на посаду, переговірна стратегія України значно покращилася. Україна може тепер відкрито погоджуватись на припинення вогню "як є", чітко знаючи, що імперія на таке погодитись ніяк не може.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5311
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1697 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 вер, 2024 23:11
Wirująświatła написав:
я еще в начале года говорил транзиту быть. на то несколько причин, остановим транзит и на следующий день орки разбомбят узлы гтс. Плюс технически невозможно импортировать газ из Европы, надо чего то достраивать (емнип вроде трубу к Гданьску) и цена его будет уже в разы выше.
транзита газа не буде і все одно що ти там говорив на початку року ))
Шмигаль заперечив перемовини про продовження транзиту російського газу
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2024 23:21
fler написав:
але для більшості жінок проблема повернення чи відвідування чоловіків не така страшна, як ви її малюєте.
а вы сами попробуйте. а тогда будете лечить как это просто. взять и приехать бросив работу и школу детям.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 вер, 2024 23:23
sergey_stasyuk555 написав: Wirująświatła написав:
я еще в начале года говорил транзиту быть. на то несколько причин, остановим транзит и на следующий день орки разбомбят узлы гтс. Плюс технически невозможно импортировать газ из Европы, надо чего то достраивать (емнип вроде трубу к Гданьску) и цена его будет уже в разы выше.
транзита газа не буде і все одно що ти там говорив на початку року ))
Шмигаль заперечив перемовини про продовження транзиту російського газу
это европейский газ, причём тут Шмыга. Кто платит тот и ведёт переговоры.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 24806
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2409 раз.
- Подякували: 3368 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 10 вер, 2024 23:46
Wirująświatła написав: sergey_stasyuk555 написав: Wirująświatła написав:
я еще в начале года говорил транзиту быть. на то несколько причин, остановим транзит и на следующий день орки разбомбят узлы гтс. Плюс технически невозможно импортировать газ из Европы, надо чего то достраивать (емнип вроде трубу к Гданьску) и цена его будет уже в разы выше.
транзита газа не буде і все одно що ти там говорив на початку року ))
Шмигаль заперечив перемовини про продовження транзиту російського газу
это европейский газ, причём тут Шмыга. Кто платит тот и ведёт переговоры.
платять за транзит кацапи.
хто поїде в москву на поклон для продовження контракту?
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|65574
|
|
|1493
|227150
|
|
|6076
|715022
|
|