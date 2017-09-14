Сохранение транзита после 2024 года несет определенные выгоды и для Украины. Ее система транспортировки и распределения газа строилась в советские годы с учетом большого сквозного потока топлива. В постсоветские годы этот поток продолжал физическое снабжение территории Украины газом, даже когда Украина перестала покупать газ у «Газпрома», а переключилась на закупки у европейских трейдеров. Механизмы виртуального реверса и виртуальной транспортировки внутри ГТС Украины всегда был важным элементом работы газовой отрасли страны.



В результате войны сама Украина стала потреблять значительно меньше газа, и сейчас ей почти хватает того, что она добывает из собственных месторождений.



Но расположение центров добычи и потребления далеко не идеально. Транспортировку от украинских месторождений к украинским же потребителям можно назвать виртуальным процессом: в некоторые районы (особенно в южной части страны) попадает российский газ, в то время как украинский идет в словацкую газотранспортную систему.



Без внешнего потока придется организовывать физическую транспортировку топлива: перестраивать систему трубопроводов, увеличивать затраты на перекачку. Помимо всего прочего, перекачка в целом будет дороже, так как затраты на эксплуатацию сети будут разложены только на объемы газа для внутреннего потребления.



Ситуация еще больше осложнится в случае восстановления украинской экономики и роста спроса на газ. Без российского транзита Украине придется закупать физические объемы газа в Австрии, платить за транспортировку топлива через Словакию и организовывать его доставку от западной границы в центр страны, где сосредоточено основное потребление. При одной и той же европейской биржевой цене газа топливо в результате физического реверса будет стоить на $30–40 за тысячу кубометров дороже, чем газ виртуального реверса.



В 2022 году Украина начала предоставлять европейцам услуги по хранению газа в крупных газохранилищах на западе страны в значительном объеме и рассчитывает на продолжение этого бизнеса. Этот бизнес тоже во многом зависит от виртуального реверса и своповых операций, от возможности купить газ в австрийском Баумгартене и виртуально транспортировать его в украинское газохранилище за нулевую или даже отрицательную цену (хотя после извлечения газа из хранилища за транспорт заплатить все равно придется). Без транзита российского газа такие операции тоже окажутся затруднены и будут стоить дороже.