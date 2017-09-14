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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 23:46
Wirująświatła написав: Mimohod написав:
Люди це нова нафта.
важное уточнение - молодые люди новая нефть. Благодаря медицине продолжительность жизни выросла и кто то должен работать чтобы этих стариков кормить. Европа стареет и не хочет рожать. население ЕС 449,2 миллиона. Проглотить 12-20 млн молодых украинцев? легко. Их и не заметят. Это как на весь поезд 15 вагонов будет ехать 20 иностранцев. Если их не собирать в одном месте получится чуть больше одного на вагон.
Старичков отправят на пенсию раньше и вот вам рабочие места. При низкой инфляции у большинства 50+ уже есть пенсионный капитал. Тут другая проблема, если мигранты с Украины не будут наполнять наш пенс.фонд (а с какой радости им это делать?) наши пенсы после открытия границ быстро останутся без пенсий (или будут ее получать необеспеченными деньгами).
По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет
Worldometer, 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд[11].
Учёные из ООН и Вашингтонского университета в 2014 году считали, что население Земли к 2100 году составит 11 млрд человек
ранее понадобилось 10 000 лет, чтобы число жителей планеты выросло с 5 млн до 1 млрд человек (1800 год), чтобы удвоить население до 2 млрд человек понадобилось ещё 125 лет (1925 год), и лишь 50 лет, чтобы удвоить это число вновь до 4 млрд человек (1975 год)[25], что дало повод говорить о демографическом взрыве
как то не очень похоже на новую нефть, количество которой растёт в такой прогрессии. За 200 лет +7 млрд.
1800 1 000 000
2022 8 000 000
Имхо ближайшие войны будут за еду и за пресную воду.
В каких местах на планете помыться жто привилегия как у Господина ПэЖэ на Плюке, а поесть досыта хотя бы крахмала(батата и риса) с подливой - событие равное свадьбе или юбилею? По моему даже в миллионниках Индии голода нет и мыться можно в океане, а попить - там осадков выпадает раз в 10 больше чем у нас плюс какие никакие реки есть.
Африка конечно в пролёте и будут либо жрать бегемотов и змей с гиенами, либо соседа, как завещал великий Бокасса. Мыться ниггеры не любят, не арии как цыгане.
Посмотрим вначале, когда и с каким цветом кожи появится 9й миллиард.
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барабашов
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Додано: Сер 11 вер, 2024 00:13
Bobua написав:
Чіткі терміни служби
Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами:
"У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток.
.........
Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву?
Интересно, откуда такая цифра?
Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі?
Вопрос хороший. Кто бы ответил?
Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити.
А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз
Думаю, что "керівництво держави це розуміє" и, может, даже "напружується".
Но вот предложения... "посилення..., створення..., фільтрація..." Что-то мне напоминает. А, вспомнил! Программу КПСС и многие резолюции того времени- "повысить, усилить, улучшить". Вроде всё хорошо и правильно, но... ничего не меняется.
Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".[/u]
Они, может, и понимают. Но служить не хотят. Что дальше?
Простреливать колено?
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 вер, 2024 00:14
ЛАД написав:
Кто-нибудь напишет - как и что надо
делать государству в условиях войны?
ну как минимум сделать так что бы все ощущали и понимали что в одной лодке.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 00:23
sergey_stasyuk555 написав:
хто поїде в москву на поклон для продовження контракту?
транзит и курская волось могут быть предметом торга о прекращении огня.
Сохранение транзита после 2024 года несет определенные выгоды и для Украины. Ее система транспортировки и распределения газа строилась в советские годы с учетом большого сквозного потока топлива. В постсоветские годы этот поток продолжал физическое снабжение территории Украины газом, даже когда Украина перестала покупать газ у «Газпрома», а переключилась на закупки у европейских трейдеров. Механизмы виртуального реверса и виртуальной транспортировки внутри ГТС Украины всегда был важным элементом работы газовой отрасли страны.
В результате войны сама Украина стала потреблять значительно меньше газа, и сейчас ей почти хватает того, что она добывает из собственных месторождений.
Но расположение центров добычи и потребления далеко не идеально. Транспортировку от украинских месторождений к украинским же потребителям можно назвать виртуальным процессом: в некоторые районы (особенно в южной части страны) попадает российский газ, в то время как украинский идет в словацкую газотранспортную систему.
Без внешнего потока придется организовывать физическую транспортировку топлива: перестраивать систему трубопроводов, увеличивать затраты на перекачку. Помимо всего прочего, перекачка в целом будет дороже, так как затраты на эксплуатацию сети будут разложены только на объемы газа для внутреннего потребления.
Ситуация еще больше осложнится в случае восстановления украинской экономики и роста спроса на газ. Без российского транзита Украине придется закупать физические объемы газа в Австрии, платить за транспортировку топлива через Словакию и организовывать его доставку от западной границы в центр страны, где сосредоточено основное потребление. При одной и той же европейской биржевой цене газа топливо в результате физического реверса будет стоить на $30–40 за тысячу кубометров дороже, чем газ виртуального реверса.
В 2022 году Украина начала предоставлять европейцам услуги по хранению газа в крупных газохранилищах на западе страны в значительном объеме и рассчитывает на продолжение этого бизнеса. Этот бизнес тоже во многом зависит от виртуального реверса и своповых операций, от возможности купить газ в австрийском Баумгартене и виртуально транспортировать его в украинское газохранилище за нулевую или даже отрицательную цену (хотя после извлечения газа из хранилища за транспорт заплатить все равно придется). Без транзита российского газа такие операции тоже окажутся затруднены и будут стоить дороже.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 00:26
барабашов написав:
Посмотрим вначале, когда и с каким цветом кожи появится 9й миллиард.
с чёрным. Но генетики научатся перекрашивать людей в любые цвета. Хотите зелёных внуков?
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Додано: Сер 11 вер, 2024 00:34
andrijk777 написав:
Не знаєте про "генерала СВР" - значить строчите з-за меж України.
А можна питання:
Яке майбутнє ви бачите для України(наступні 4 роки) у разі перемоги Гарріс?
Це для Вас видно той свр якийсь авторитет, вперше чую, ні один мій знайомий такого не згадував. Мої основні вподобання на ютуб по темі - Стерненко, Бутусов, Савромат.
Живу в Україні, не тікав навіть коли за вікном було чути перестрілку, в моєму місті були бої. Сім'я теж тут, не виїжджала.
Майбутнє для України в разі перемоги Гарріс імхо буде однозначно краще за Трампа, намічене перемир'я аля "Мюнхенська змова" зірветься і не відбудеться. Війна продовжиться, але росія її все ж програє. В результаті після усіх тяжких випробувань з Україною і її народом все буде добре.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 00:37
flyman написав:
ішов 1943 рік, СРСР нафту з Кавказу прокачує на заводи BASF, бо контракт до 1945 р.
Помнится Янык за продолжение аренды черноморскому флоту стал зрадныком, а тут продлили- и ниче
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Додано: Сер 11 вер, 2024 00:48
sergey_stasyuk555 написав:
платять за транзит кацапи.
хто поїде в москву на поклон для продовження контракту?
там все очень просто решается. было бы желание кацапов. а они очень сопротивляются.
во всяком случае раньше не хотели так делать.
достаточно перенести точку продажи газа на кордон Украины.
и тогда за транзит уже будет нам платить Европа.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 00:54
lapay написав: Letusrock написав:
Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору.
Закриті кордони - це, мабудь, єдине вчасно прийняте важливе рішення зеленою владою, за свою каденцію.
Їх не відкриють, деякий час, і після не продовження ВС. Під час війни інтереси держави стоять над інтересами пересічних. Так було, є і буде.
Коли це так було? Коли хоч якась країна закривала кордони на виїзд
?
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