важное уточнение - молодые люди новая нефть. Благодаря медицине продолжительность жизни выросла и кто то должен работать чтобы этих стариков кормить. Европа стареет и не хочет рожать. население ЕС 449,2 миллиона. Проглотить 12-20 млн молодых украинцев? легко. Их и не заметят. Это как на весь поезд 15 вагонов будет ехать 20 иностранцев. Если их не собирать в одном месте получится чуть больше одного на вагон.
Старичков отправят на пенсию раньше и вот вам рабочие места. При низкой инфляции у большинства 50+ уже есть пенсионный капитал. Тут другая проблема, если мигранты с Украины не будут наполнять наш пенс.фонд (а с какой радости им это делать?) наши пенсы после открытия границ быстро останутся без пенсий (или будут ее получать необеспеченными деньгами).
По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет
Worldometer, 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд[11]. Учёные из ООН и Вашингтонского университета в 2014 году считали, что население Земли к 2100 году составит 11 млрд человек
ранее понадобилось 10 000 лет, чтобы число жителей планеты выросло с 5 млн до 1 млрд человек (1800 год), чтобы удвоить население до 2 млрд человек понадобилось ещё 125 лет (1925 год), и лишь 50 лет, чтобы удвоить это число вновь до 4 млрд человек (1975 год)[25], что дало повод говорить о демографическом взрыве
как то не очень похоже на новую нефть, количество которой растёт в такой прогрессии. За 200 лет +7 млрд.
1800 1 000 000 2022 8 000 000
Имхо ближайшие войны будут за еду и за пресную воду.
В каких местах на планете помыться жто привилегия как у Господина ПэЖэ на Плюке, а поесть досыта хотя бы крахмала(батата и риса) с подливой - событие равное свадьбе или юбилею? По моему даже в миллионниках Индии голода нет и мыться можно в океане, а попить - там осадков выпадает раз в 10 больше чем у нас плюс какие никакие реки есть. Африка конечно в пролёте и будут либо жрать бегемотов и змей с гиенами, либо соседа, как завещал великий Бокасса. Мыться ниггеры не любят, не арии как цыгане. Посмотрим вначале, когда и с каким цветом кожи появится 9й миллиард.
Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами: "У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. ......... Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву?
Интересно, откуда такая цифра?
Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі?
Вопрос хороший. Кто бы ответил?
Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити. А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз
Думаю, что "керівництво держави це розуміє" и, может, даже "напружується". Но вот предложения... "посилення..., створення..., фільтрація..." Что-то мне напоминает. А, вспомнил! Программу КПСС и многие резолюции того времени- "повысить, усилить, улучшить". Вроде всё хорошо и правильно, но... ничего не меняется.
Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".[/u]
Они, может, и понимают. Но служить не хотят. Что дальше? Простреливать колено?
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
sergey_stasyuk555 написав:хто поїде в москву на поклон для продовження контракту?
транзит и курская волось могут быть предметом торга о прекращении огня.
Сохранение транзита после 2024 года несет определенные выгоды и для Украины. Ее система транспортировки и распределения газа строилась в советские годы с учетом большого сквозного потока топлива. В постсоветские годы этот поток продолжал физическое снабжение территории Украины газом, даже когда Украина перестала покупать газ у «Газпрома», а переключилась на закупки у европейских трейдеров. Механизмы виртуального реверса и виртуальной транспортировки внутри ГТС Украины всегда был важным элементом работы газовой отрасли страны.
В результате войны сама Украина стала потреблять значительно меньше газа, и сейчас ей почти хватает того, что она добывает из собственных месторождений.
Но расположение центров добычи и потребления далеко не идеально. Транспортировку от украинских месторождений к украинским же потребителям можно назвать виртуальным процессом: в некоторые районы (особенно в южной части страны) попадает российский газ, в то время как украинский идет в словацкую газотранспортную систему.
Без внешнего потока придется организовывать физическую транспортировку топлива: перестраивать систему трубопроводов, увеличивать затраты на перекачку. Помимо всего прочего, перекачка в целом будет дороже, так как затраты на эксплуатацию сети будут разложены только на объемы газа для внутреннего потребления.
Ситуация еще больше осложнится в случае восстановления украинской экономики и роста спроса на газ. Без российского транзита Украине придется закупать физические объемы газа в Австрии, платить за транспортировку топлива через Словакию и организовывать его доставку от западной границы в центр страны, где сосредоточено основное потребление. При одной и той же европейской биржевой цене газа топливо в результате физического реверса будет стоить на $30–40 за тысячу кубометров дороже, чем газ виртуального реверса.
В 2022 году Украина начала предоставлять европейцам услуги по хранению газа в крупных газохранилищах на западе страны в значительном объеме и рассчитывает на продолжение этого бизнеса. Этот бизнес тоже во многом зависит от виртуального реверса и своповых операций, от возможности купить газ в австрийском Баумгартене и виртуально транспортировать его в украинское газохранилище за нулевую или даже отрицательную цену (хотя после извлечения газа из хранилища за транспорт заплатить все равно придется). Без транзита российского газа такие операции тоже окажутся затруднены и будут стоить дороже.
andrijk777 написав:Не знаєте про "генерала СВР" - значить строчите з-за меж України. А можна питання: Яке майбутнє ви бачите для України(наступні 4 роки) у разі перемоги Гарріс?
Це для Вас видно той свр якийсь авторитет, вперше чую, ні один мій знайомий такого не згадував. Мої основні вподобання на ютуб по темі - Стерненко, Бутусов, Савромат. Живу в Україні, не тікав навіть коли за вікном було чути перестрілку, в моєму місті були бої. Сім'я теж тут, не виїжджала. Майбутнє для України в разі перемоги Гарріс імхо буде однозначно краще за Трампа, намічене перемир'я аля "Мюнхенська змова" зірветься і не відбудеться. Війна продовжиться, але росія її все ж програє. В результаті після усіх тяжких випробувань з Україною і її народом все буде добре.
sergey_stasyuk555 написав:платять за транзит кацапи. хто поїде в москву на поклон для продовження контракту?
там все очень просто решается. было бы желание кацапов. а они очень сопротивляются. во всяком случае раньше не хотели так делать. достаточно перенести точку продажи газа на кордон Украины. и тогда за транзит уже будет нам платить Европа.
Letusrock написав:Я не розумію що саме ви намагаєтесь мені довести? Що закриті кордони це благо для українців, що краще сидіти і не рипатись, ніж сробити нострифікацію диплому і працювати в іншій країні? Давайте кожен для себе буде сам вирішувати, як тільки йому повернуть його право вибору.
Закриті кордони - це, мабудь, єдине вчасно прийняте важливе рішення зеленою владою, за свою каденцію. Їх не відкриють, деякий час, і після не продовження ВС. Під час війни інтереси держави стоять над інтересами пересічних. Так було, є і буде.
Коли це так було? Коли хоч якась країна закривала кордони на виїзд?
Mimohod написав:Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг. Сейчас ниже 30 цены нет. В основном 50-60. И это не тепличные которым нужна э.энергия. Если еда будет дорожать таким темпом она будет доступна только для богачей. Никакого решения по еде нет, невозможно ни резко повысить урожайность, ни найти новые посев.площади.
Если помидоры подорожали в 10 раз в Украине, это не значит, что так же протзошло и во всём мире. Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.
На Прикарпатті городні помідори 15-25, причому для помідор цей сезон тут був дуже благоприємний - сам переконався, з декількох м2 зібрали понад 1 ц і тільки полив, жодних добрив чи іншої хімії. Ну і офіційна статистика не дає такого стрімкого зростання https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... es/tomato/. Хоча що ціни ростуть не заперечиш, тільки нерівномірно. В цивільних серйозна депресія у зв'язку зі смутними перспективами, особливо пенсіонери, б-ть бюджетників. В близький мир завдяки Трампу чи Гарріс, Шольцу та іншим Сі не віриться, ну а діяльність і висловлювання нашого Зе, то взагалі демонструє його нерозуміння не тільки лиш війни та миру. Нещодавно він знову по Мінським домовленостям пройшовся, які просто вінець дипломатії у порівнянні з тим, що досяг він з Ко.