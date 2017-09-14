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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9790979197929793

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 07:01

  Ой+ написав:
  Mimohod написав:Вода и еда уже перешли в плоскость скорее инженерно отраслевых задач плюс развитое судоходство может закрыть все потребности
ой ли. В 2016 я покупал помидоры для консервации по 3 грн/кг. Сейчас ниже 30 цены нет. В основном 50-60. И это не тепличные которым нужна э.энергия. Если еда будет дорожать таким темпом она будет доступна только для богачей. Никакого решения по еде нет, невозможно ни резко повысить урожайность, ни найти новые посев.площади.

Если помидоры подорожали в 10 раз в Украине, это не значит, что так же протзошло и во всём мире.
Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.[/quote]
На Прикарпатті городні помідори 15-25, причому для помідор цей сезон тут був дуже благоприємний - сам переконався, з декількох м2 зібрали понад 1 ц і тільки полив, жодних добрив чи іншої хімії. Ну і офіційна статистика не дає такого стрімкого зростання https://index.minfin.com.ua/ua/markets/ ... es/tomato/.
Хоча що ціни ростуть не заперечиш, тільки нерівномірно. В цивільних серйозна депресія у зв'язку зі смутними перспективами, особливо пенсіонери, б-ть бюджетників.
В близький мир завдяки Трампу чи Гарріс, Шольцу та іншим Сі не віриться, ну а діяльність і висловлювання нашого Зе, то взагалі демонструє його нерозуміння не тільки лиш війни та миру. Нещодавно він знову по Мінським домовленостям пройшовся, які просто вінець дипломатії у порівнянні з тим, що досяг він з Ко.[/quote]

Треба вкладатися у свою землю,проте не зрозуміло де і як закінчиться ця гібридна війна по знищенню всього на Україні (!!!)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 07:50

  ЛАД написав:Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.

Так уже решили.
59 летние кривые, косые готовы к Zе атаке
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