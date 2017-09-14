RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 97919792979397949795>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 08:13

  fox767676 написав:Бо то хибна думка що в тилу життя цукор.
Майже ті самі ПТСР, кожна ніч з сиренами, кожна друга з бомбардуваннями.

Серйозно? :lol: хтож це розпространяє таку хибну думку? Напевно ті що були і там і там?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 08:24

Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Росією почала зростати Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Росією: військові.

Тільки 18% ветеранів і військовослужбовців вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів. При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні.
https://www.unian.ua/war/zelenskiy-rozr ... 53036.html
detroytred
 
Повідомлень: 30158
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 08:51

  fox767676 написав:
  Bobua написав:

Чіткі терміни служби

Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами:
"У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби.
Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України.
Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву?
Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі?
Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити.
А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом.
Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".
Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією.
Разом до мети!
# ріднізатермінислужби
# чіткітермінислужби
# термінислужби
# звільненнязіслужби
# правоназвільнення
# рідні
# ridni
# демобілізація
# demobilization



Такі справи...


Там є щось про репатріацію бігунців , у т.ч багатодітних ?
Бо то хибна думка що в тилу життя цукор.
Майже ті самі ПТСР, кожна ніч з сиренами, кожна друга з бомбардуваннями.
Треба відпочивших, загорілих, вкусівших плода євроінтеграції патріотів.


А хіба то не власний вибір -- сирени й бомби..., замість, напр., поїхати в село (де цього апріорі нема) й порпатись у грядках? 🤔

От деякі солдати вибирають тиловий НЕцукор навіть незаконним шляхом. СЗЧ. І що з ними буде далі -- х.з.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2333
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 08:56

  detroytred написав:Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Росією почала зростати Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Росією: військові.
Тільки 18% ветеранів і військовослужбовців вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів. При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні.

Думаю що реальні військові як Bobua чи Успіх сильно здивуються таким опитуванням
Чи то опитування проводилось тільки у львівських штабах та мукачівських котлах?
Letusrock
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 08:59

  detroytred написав: При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні.

Можна мені роз'яснити цей формат
UA
 
Повідомлень: 8782
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  olmyb написав:Війна продовжиться, але росія її все ж програє. В результаті після усіх тяжких випробувань з Україною і її народом все буде добре.

точніше з його залишками.
Але з державоцентичного погляду все вірно, головне перемогти у 2035 році а нестачу населення (тих що емігрують та загинуть) можна поповнити з Азії, головне на кордоні всіх арабам вдягнути вишиванки
Letusrock
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:От деякі солдати вибирають тиловий НЕцукор навіть незаконним шляхом. СЗЧ. І що з ними буде далі -- х.з.

там вище пишуть в опитуванням що ви (переважно) закінчення війни не хочете, навіть готові скинути Зеленського у випадку мирних перемовин. Чого ж ви нам тут голову морочите з демобілізацією))
Letusrock
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:06

  Bobua написав:
Нам пишуть Захисники.
Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення.

Такі справи...


  Hotab написав:
Hotab тут розносять так звану "брехню Letusrocka" помножену на два, як тобі таке Ілон Маск?
Letusrock
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:15

Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі

https://kontrakty.ua/

Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8236
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:16

  ЛАД написав:

Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.


Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2333
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 97919792979397949795>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227198
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12661)
11.09.2024 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.