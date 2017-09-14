Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Росією почала зростати Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Росією: військові.
Тільки 18% ветеранів і військовослужбовців вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів. При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні. https://www.unian.ua/war/zelenskiy-rozr ... 53036.html
Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами: "У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби. Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України. Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву? Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі? Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради, бо це геть інше питання і висновки – що робити. А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом. Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися". Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією. Разом до мети! # ріднізатермінислужби # чіткітермінислужби # термінислужби # звільненнязіслужби # правоназвільнення # рідні # ridni # демобілізація # demobilization
Такі справи...
Там є щось про репатріацію бігунців , у т.ч багатодітних ? Бо то хибна думка що в тилу життя цукор. Майже ті самі ПТСР, кожна ніч з сиренами, кожна друга з бомбардуваннями. Треба відпочивших, загорілих, вкусівших плода євроінтеграції патріотів.
А хіба то не власний вибір -- сирени й бомби..., замість, напр., поїхати в село (де цього апріорі нема) й порпатись у грядках? 🤔
От деякі солдати вибирають тиловий НЕцукор навіть незаконним шляхом. СЗЧ. І що з ними буде далі -- х.з.
detroytred написав:Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Росією почала зростати Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Росією: військові. Тільки 18% ветеранів і військовослужбовців вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів. При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні.
Думаю що реальні військові як Bobua чи Успіх сильно здивуються таким опитуванням Чи то опитування проводилось тільки у львівських штабах та мукачівських котлах?
olmyb написав:Війна продовжиться, але росія її все ж програє. В результаті після усіх тяжких випробувань з Україною і її народом все буде добре.
точніше з його залишками. Але з державоцентичного погляду все вірно, головне перемогти у 2035 році а нестачу населення (тих що емігрують та загинуть) можна поповнити з Азії, головне на кордоні всіх арабам вдягнути вишиванки
Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.