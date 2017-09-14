

Чіткі терміни служби



Нам пишуть Захисники. Часто. З болем. Іноді так, що це вражає у саме серце. Сьогодні ми хочемо поділитись цитатою з вами:

"У нас сьогодні комбат заборонив відпустки для 100% особового складу у зв'язку з масовим неповерненням військовослужбовців з відпусток. Я своє в цьому році вже відгуляв, тому просто відсторонено висловлюся. Ясно, що заборона відпусток тільки погіршить ситуацію. І ясно, що ця ситуація – це наслідки відсутності чітких термінів служби.

Тому я пропоную на якийсь час спільноті відмовитися від особистих тезисів "повернути мужа в родину", "хочу бачити тата" і зосередитися на загальнонаціональних цілях – подальше зволікання з встановленням чітких термінів служби руйнує Збройні Сили України.

Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб. Ті військовослужбовці, які поки ще тримаються і не уходять в СЗЧ, мають бойову ефективність, знижену до критично низького значення. Все це буквально трощить ЗСУ і ставить питання – а ми здатні до подальшого спротиву?

Своєчасне звільнення військовослужбовців в резерв згідно до (гіпотетичних) чітких термінів служби дозволило б і залучити нові свіжі сили в ЗСУ, і сформувати потужний резерв в тилу, який можна було б використовувати у разі ускладнення на фронті, або через якісь терміни, коли знову прийшла черга служити. Натомість – і не резерву нема і ЗСУ виснажені. Як битися далі?

Військово-політичне керівництво держави це або не розуміє, або розуміє і не може дати ради – це непрофесіоналізм, який ми втім від них чекали, але вже якось треба напружитись, бо на кону доля країни. Ще варіант – вони це роблять навмисно, щоб стерти в нуль найбільш пасіонарну частину суспільства, яка масово стала на захист Украиїни в 2022 році. Не будемо поки що розглядати питання державної зради , бо це геть інше питання і висновки – що робити.

А в поточній ситуації нема іншого виходу – посилення примусової мобілізації для залучення якомога більшої кількості новобранців, створення потужної системи мотивації для збільшення кількості добровольців, фільтрація якісного складу рекрутів для уникнення поповнення війська хворими і віковими солдатами, що масово спостерігається зараз, встановлення чітких термінів служби і термінове звільнення в резерв тих, хто ці терміни відслужив і ще здатен стояти на ногах, не втік в СЗЧ і може відновитися для повернення у військо згодом.

Інакше просеремо Країну. Це повинні розуміти ті хто служить, ті хто буде служити, і навіть ті, хто намагається сховатися".

Ми повністю згодні з дописувачем. І оголошуємо, що після Всеукраїнського пікету до Міжнародного дня демократії, який відбудеться цими вихідними, спільнота розпочинає довготривалий пікет у м.Київ. Розклад локацій буде опубліковано окремо разом із відповідною подією.

Разом до мети!

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