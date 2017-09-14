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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9792979397949795>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:16

  Игорь Алексеевич написав:Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі

https://kontrakty.ua/

Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.

затрудняюсь подумати, что з ким буде підписувати, а кого просто поставлять до відома
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:23

Їб@нутий конвейєр

Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:24

  UA написав:
  detroytred написав: При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні.

Можна мені роз'яснити цей формат

Про це можуть розповісти тільки самі ці військові.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:24

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі
https://kontrakty.ua/
Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.

затрудняюсь подумати, что з ким буде підписувати, а кого просто поставлять до відома

а шо там з дебатами?
Трамп як завжди викручувався, а Гарріс невнятно бурмотіла про якусь підтримку до кінця (паліативну?)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:26

  Letusrock написав:
  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі
https://kontrakty.ua/
Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.

затрудняюсь подумати, что з ким буде підписувати, а кого просто поставлять до відома

а шо там з дебатами?
Трамп як завжди викручувався, а Гарріс невнятно бурмотіла про якусь підтримку до кінця (паліативну?)

Поки якась дивна майже тиша про ці дебати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:28

  whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.

Всюди все по різному...

І отака реальність:
*"Старшина показував, що ми - ніхто": актор-воїн уперше розповів про умови після мобілізації*
https://www.unian.ua/lite/stars/starshi ... 53594.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:30

Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви

https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ta-ga ... 26288.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:35

  whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
На що сподівався робітник не маючи відсрочки або броні?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:36

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Росією почала зростати Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Росією: військові.
Тільки 18% ветеранів і військовослужбовців вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів. При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні.

Думаю що реальні військові як Bobua чи Успіх сильно здивуються таким опитуванням
Чи то опитування проводилось тільки у львівських штабах та мукачівських котлах?


Чи серед комбрижок і їхніх шісток, що лише увійшли в смак володіння кріпаками? 🤔
Але не могли комбрижки казати про “збройний протест”. Знають як це незаконно... І кусати лапу, що їх призначила і закриває очі на корупцію? 😳🙀😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:38

  UA написав:
  whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
На що сподівався робітник не маючи відсрочки або броні?

А на що сподіваються мільйони пересічних, які не мають відсрочки або броні? Не всі можуть жити роками в погребах
whois2010
 
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