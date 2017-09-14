Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.
затрудняюсь подумати, что з ким буде підписувати, а кого просто поставлять до відома
Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
Игорь Алексеевич написав:Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі https://kontrakty.ua/ Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.
затрудняюсь подумати, что з ким буде підписувати, а кого просто поставлять до відома
а шо там з дебатами? Трамп як завжди викручувався, а Гарріс невнятно бурмотіла про якусь підтримку до кінця (паліативну?)
Игорь Алексеевич написав:Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі https://kontrakty.ua/ Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.
затрудняюсь подумати, что з ким буде підписувати, а кого просто поставлять до відома
а шо там з дебатами? Трамп як завжди викручувався, а Гарріс невнятно бурмотіла про якусь підтримку до кінця (паліативну?)
whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
На що сподівався робітник не маючи відсрочки або броні?
detroytred написав:Опитування громадської думки в Україні показують, що підтримка переговорів з Росією почала зростати Однак, як пише The Wall Street Journal, одна ключова група населення, як і раніше, негативно ставиться до будь-якої угоди з Росією: військові. Тільки 18% ветеранів і військовослужбовців вважають, що Україна повинна прагнути до припинення війни шляхом переговорів. При цьому 15% солдатів і ветеранів заявили, що приєдналися б до збройного протесту, якби Київ підписав мирний договір, з яким вони не згодні.
Думаю що реальні військові як Bobua чи Успіх сильно здивуються таким опитуванням Чи то опитування проводилось тільки у львівських штабах та мукачівських котлах?
Чи серед комбрижок і їхніх шісток, що лише увійшли в смак володіння кріпаками? 🤔 Але не могли комбрижки казати про “збройний протест”. Знають як це незаконно... І кусати лапу, що їх призначила і закриває очі на корупцію? 😳🙀😱
whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
На що сподівався робітник не маючи відсрочки або броні?
А на що сподіваються мільйони пересічних, які не мають відсрочки або броні? Не всі можуть жити роками в погребах