whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
На що сподівався робітник не маючи відсрочки або броні?
А на що сподіваються мільйони пересічних, які не мають відсрочки або броні? Не всі можуть жити роками в погребах
ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.
Ми вже років з п"ять зрівнялися, а по багатьох позиціях обігнали європейські ціни. Одяг, вина, паливо (майже), продукти харчування, готелі. Відстаємо лише у вартості послуг. До 22-го року декілька років влітку в Греції в Нікіті знімали пів будинку усім укомплектованого, на чотирьох, з паркінгом, за 46-60 євро на добу, в залежності червень чи липень. Ціни в затоках на анологічні об"єкти вищі в рази. Цього літа приїздили рідні на поховання члена родини, років 15 вже живуть в Римі. Від наших цін в шоці.
я тут сравнивал цены на сезонные овощи у нас и на рф. По отдельным позициям у нас было в 3р. дороже. Учитывая что затраты у нас и рф примерно одинаковые наводит на мысль что потеря 12 млн потребителей (по факту больше - выехавшие в ЕС, рф и оставшиеся на оккупированных территориях) вызвало резкое снижение спроса и заставило снизить объемы производства + поднять цены. У меня тоже есть кейс, как словаки приехали в Украину и были шокированы ценами на отели и ресторан.
UA написав:Таке життя спровокує психічні розлади, як в мільйонах пересічних підпільників так і в їх родичів.
к счастью психика гибкая и при хорошо развитом EQ человек может пережить очень многое. Посмотрите на детей и молодёжь, им насрать что где то война. Осталось дело за малым, развить всем EQ
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 09:52, всього редагувалось 2 разів.
whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
Коли вчився було таке правило: якщо запізнився на урок хоча б на хвилину, то можна не приходити, все одно напишуть у журналі "відсутній"
ЗС РФ вдарили "Іскандером" по шикуванню бійців ЗСУ на Сумщині, — DeepState (фото) Російський розвідувальний дрон міг навести ракету "Іскандер" ЗС РФ на бійців ЗСУ, які перебували в Сумській області. Удар відбувся по майданчику, на якому зібрали групу військових біля села Бездрик. "Трагічні кадри удару Іскандерами по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині", — написали аналітики. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... state-foto
Деталі: Фахівці аналітичного проєкту DeepState зазначили, що такі збори не повинні відбуватися.
Wirująświatła написав:как словаки приехали в Украину и были шокированы ценами на отели и ресторан.
Я не словак і також шокований. Вчора замовив доставку з олх. так ось: товар + доставка + плата за переказ. Оплачую картой привата, дивлюсь зняло більше, в інфомації платежу пише що це перевід, якого х**, чому про це не було написано? ще, просило вписати номер карти, а кнопки не запамятовувати її нема, треба потім шукати і видаляти вручну. Це що за бізнес по україньські, як я від такого відвик.