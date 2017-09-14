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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9792979397949795

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:39

  whois2010 написав:
  UA написав:
  whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.
На що сподівався робітник не маючи відсрочки або броні?

А на що сподіваються мільйони пересічних, які не мають відсрочки або броні? Не всі можуть жити роками в погребах

на авось пронесёт
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:41

  detroytred написав:Поки якась дивна майже тиша про ці дебати.

ще не порахували переможця
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:47

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.

Ми вже років з п"ять зрівнялися, а по багатьох позиціях обігнали європейські ціни. Одяг, вина, паливо (майже), продукти харчування, готелі. Відстаємо лише у вартості послуг. До 22-го року декілька років влітку в Греції в Нікіті знімали пів будинку усім укомплектованого, на чотирьох, з паркінгом, за 46-60 євро на добу, в залежності червень чи липень. Ціни в затоках на анологічні об"єкти вищі в рази. Цього літа приїздили рідні на поховання члена родини, років 15 вже живуть в Римі. Від наших цін в шоці.

я тут сравнивал цены на сезонные овощи у нас и на рф. По отдельным позициям у нас было в 3р. дороже. Учитывая что затраты у нас и рф примерно одинаковые наводит на мысль что потеря 12 млн потребителей (по факту больше - выехавшие в ЕС, рф и оставшиеся на оккупированных территориях) вызвало резкое снижение спроса и заставило снизить объемы производства + поднять цены. У меня тоже есть кейс, как словаки приехали в Украину и были шокированы ценами на отели и ресторан.
  UA написав:Таке життя спровокує психічні розлади, як в мільйонах пересічних підпільників так і в їх родичів.
к счастью психика гибкая и при хорошо развитом EQ человек может пережить очень многое. Посмотрите на детей и молодёжь, им насрать что где то война. Осталось дело за малым, развить всем EQ
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 09:52, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:49

  whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.

Коли вчився було таке правило: якщо запізнився на урок хоча б на хвилину, то можна не приходити, все одно напишуть у журналі "відсутній"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:52

  Bobua написав:


Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб.



Такі справи...



це й не дивно...
чергове "шикування"

ЗС РФ вдарили "Іскандером" по шикуванню бійців ЗСУ на Сумщині, — DeepState (фото)
Російський розвідувальний дрон міг навести ракету "Іскандер" ЗС РФ на бійців ЗСУ, які перебували в Сумській області. Удар відбувся по майданчику, на якому зібрали групу військових біля села Бездрик.
"Трагічні кадри удару Іскандерами по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині", — написали аналітики.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... state-foto

Деталі: Фахівці аналітичного проєкту DeepState зазначили, що такі збори не повинні відбуватися.

Дослівно: "Бездрик знаходиться у 33 км від держкордону і виявилося, що це ніяк не безпечне місце для подібного".
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/11/7474435/

тцк ще підвезуть...скільки треба...
щодня гасають/бусифікують як оскаженілі по Львову та області :shock:
Востаннє редагувалось jump в Сер 11 вер, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хоть кто-то ответил?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:как словаки приехали в Украину и были шокированы ценами на отели и ресторан.


Я не словак і також шокований.
Вчора замовив доставку з олх. так ось: товар + доставка + плата за переказ. Оплачую картой привата, дивлюсь зняло більше, в інфомації платежу пише що це перевід, якого х**, чому про це не було написано? ще, просило вписати номер карти, а кнопки не запамятовувати її нема, треба потім шукати і видаляти вручну.
Це що за бізнес по україньські, як я від такого відвик.
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