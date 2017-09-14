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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97939794979597969797>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:41

  detroytred написав:Поки якась дивна майже тиша про ці дебати.

ще не порахували переможця
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:47

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.

Ми вже років з п"ять зрівнялися, а по багатьох позиціях обігнали європейські ціни. Одяг, вина, паливо (майже), продукти харчування, готелі. Відстаємо лише у вартості послуг. До 22-го року декілька років влітку в Греції в Нікіті знімали пів будинку усім укомплектованого, на чотирьох, з паркінгом, за 46-60 євро на добу, в залежності червень чи липень. Ціни в затоках на анологічні об"єкти вищі в рази. Цього літа приїздили рідні на поховання члена родини, років 15 вже живуть в Римі. Від наших цін в шоці.

я тут сравнивал цены на сезонные овощи у нас и на рф. По отдельным позициям у нас было в 3р. дороже. Учитывая что затраты у нас и рф примерно одинаковые наводит на мысль что потеря 12 млн потребителей (по факту больше - выехавшие в ЕС, рф и оставшиеся на оккупированных территориях) вызвало резкое снижение спроса и заставило снизить объемы производства + поднять цены. У меня тоже есть кейс, как словаки приехали в Украину и были шокированы ценами на отели и ресторан.
  UA написав:Таке життя спровокує психічні розлади, як в мільйонах пересічних підпільників так і в їх родичів.
к счастью психика гибкая и при хорошо развитом EQ человек может пережить очень многое. Посмотрите на детей и молодёжь, им насрать что где то война. Осталось дело за малым, развить всем EQ
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 09:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:49

  whois2010 написав:Вчора робітник отримав повістку о 16.00 з вимогою в цей же день з'явитися на ВЛК в ТЦК на 16.10. На законне питання, чи не їб@нулися людолови, надаючі повістку з терміном явки, який не можна реалізувати, відповіли, що вони б навіть пішки дійшли за цей час. Людина була на об'єкті в спецодязі, на службовому авто.

Коли вчився було таке правило: якщо запізнився на урок хоча б на хвилину, то можна не приходити, все одно напишуть у журналі "відсутній"
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:52

  Bobua написав:


Кількість СЗЧ вже сягнула за 200 тис. осіб.



Такі справи...



це й не дивно...
чергове "шикування"

ЗС РФ вдарили "Іскандером" по шикуванню бійців ЗСУ на Сумщині, — DeepState (фото)
Російський розвідувальний дрон міг навести ракету "Іскандер" ЗС РФ на бійців ЗСУ, які перебували в Сумській області. Удар відбувся по майданчику, на якому зібрали групу військових біля села Бездрик.
"Трагічні кадри удару Іскандерами по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині", — написали аналітики.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/667 ... state-foto

Деталі: Фахівці аналітичного проєкту DeepState зазначили, що такі збори не повинні відбуватися.

Дослівно: "Бездрик знаходиться у 33 км від держкордону і виявилося, що це ніяк не безпечне місце для подібного".
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/11/7474435/

тцк ще підвезуть...скільки треба...
щодня гасають/бусифікують як оскаженілі по Львову та області :shock:
Востаннє редагувалось jump в Сер 11 вер, 2024 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хоть кто-то ответил?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:как словаки приехали в Украину и были шокированы ценами на отели и ресторан.


Я не словак і також шокований.
Вчора замовив доставку з олх. так ось: товар + доставка + плата за переказ. Оплачую картой привата, дивлюсь зняло більше, в інфомації платежу пише що це перевід, якого х**, чому про це не було написано? ще, просило вписати номер карти, а кнопки не запамятовувати її нема, треба потім шукати і видаляти вручну.
Це що за бізнес по україньські, як я від такого відвик.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:09

  Игорь Алексеевич написав:Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі

https://kontrakty.ua/

Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.

нельзя отдать то, чего нет.
нет уже 10 лет
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:10

помните я позавчера тут распинался что общение по сети для детей - зло?
В Австралии анонсировали запрет на соцсети для детей и подростков
Бывший глава Верховного суда Австралии предлагает запретить пользование соцсетями детям, не достигшим 14 лет

Подробности законопроекта пока неизвестны. Однако можно сделать вывод из доклада бывшего председателя Верховного суда Роберта Френча, что онлайн-платформы должны установить запрет на их посещение детям до 14 лет и запрашивать согласие от родителей, прежде чем разрешить детям в возрасте 14 или 15 лет использовать сервисы, передает The Guardian.

"Исследования свидетельствуют, что ранний доступ к социальным сетям вызывает привыкание и наносит вред нашим детям. Это ничем не отличается от сигарет или алкоголя", — поддержал инициативу премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас.
имхо только начало. Лет через 10-20 до всех дойдёт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:11

  Бетон написав:нельзя отдать то, чего нет.
они хотят Запорожскую Донецкую и Херсонскую обл-ти в админ. границах. Если бы русские умерили аппетиты до текущей линии столкновения, уже давно бы договорились.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:18

  BeneFuckTor написав:Оплачую картой привата, дивлюсь зняло більше, в інфомації платежу пише що це перевід, якого х**, чому про це не було написано?
платите наложку картой моно, пумб или сенс, у них p2p перевод бесплатные. Приват вселенское зло. Единственное что у них бесплатно - мигрень.
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