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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9794979597969797>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:29

  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі

https://kontrakty.ua/

Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.

нельзя отдать то, чего нет.
нет уже 10 лет

допустим, вийшли на кордони 91, що робити з визволеним населенням?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:30

  jump написав:щодня гасають/бусифікують як оскаженілі по Львову та області

чогось кажеться що почалась чергова хвиля посилення мобілізації.
я думав що за травень-серпень вже нагребли достатньо, офіційні особи підтверджували що ріст мобілізованих "в рази".
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але ніт.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:31

  sergey_stasyuk555 написав:
  jump написав:щодня гасають/бусифікують як оскаженілі по Львову та області

чогось кажеться що почалась чергова хвиля посилення мобілізації.
я думав що за травень-серпень вже нагребли достатньо, офіційні особи підтверджували що ріст мобілізованих "в рази".
+ рекрутинг хоч якось запрацював,
але ніт.

баби нарожають
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли присягався на вірність, пропустив частину про захист конституційного ладу, - радник Зеленського Литвин

І сам Зе такий і вся Зе-команда така...
Так про які успіхи можна говорити з таким керівництвом?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:допустим, вийшли на кордони 91, що робити з визволеним населенням?
Там полная разруха. Шахты уничтожены, вспомогательные предприятия уничтожены, города превратились в руины. Кто захочет хочет туда возвращаться?.
Типа на патриотизме месить раствор ногами за еду...((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:01

  UA написав:Из своего круга общения тут только я.
где бы вы еще встретили франта и холяву... форум уникален своими экземплярами.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:04

ЗЕ уже устали ругать. Почитать СМИ, то там заруб. партнёры давно говорят про переговоры. И в этих рабочих группах только и стоит вопрос кому и что принадлежит. Уже про Крым и Донбасс всё понятно. Торги идут за Запоржск. и Херс. обл. Вечером ЗЕ говорит нам про военную помощь от западн. партнёров и типа мы с этой помощью сможем победить рашу, но есть маленькое Но.... когда??? И далее в обед читаем - оставили село, отошли на 2 -5км, потеряли .... чел, были прилёты по городам..., пострадало мирное население.... и т.д. Кому верить???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 11 вер, 2024 11:06, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:05

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Модератор хоть бы объяснил причины своего страусиного мировоззрения.
я думаю со стороны органов есть цензура на панику и зраду. Так шо модерация не при чём. Странно что вообще разрешают Зе ругать, на рф кто критикует путина садят на 10 лет


Всему свое время
То, что сегодня паника и зрада - станет мейнстримом через год
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:06

  Игорь Алексеевич написав:. Вечером ЗЕ говорит нам про военную помощь от западн. партнёров и типа мы с этой помощью сможем победить рашу,
а шо ему говорить, спасайтесь всё пропало? вышел на сцену - говори шо нибудь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:08

  ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.

34 роки переходимо. За 100 років перейдемо? :D :D :D
Ні. Наші ціни вже давно збалансовані з світовими з поправкою на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.
andrijk777
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  #<1 ... 9794979597969797>
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