Когда я пишу, что план прекращения войны - отдать Донбасс и Крым, то модератор мои сообщения убирает. Но об этом уже офиц. заявляют наши партнёры. Кстати в программе Трампа та же позиция прекращения войны. Поэтому не про какие границы 91года не идёт и речи, просто этот план будет осуществлён не сегодня так в январе. Но, за это время мы потеряем ещё несколько тыс. нашего населения.
нельзя отдать то, чего нет. нет уже 10 лет
допустим, вийшли на кордони 91, що робити з визволеним населенням?
jump написав:щодня гасають/бусифікують як оскаженілі по Львову та області
чогось кажеться що почалась чергова хвиля посилення мобілізації. я думав що за травень-серпень вже нагребли достатньо, офіційні особи підтверджували що ріст мобілізованих "в рази". + рекрутинг хоч якось запрацював, але ніт.
jump написав:щодня гасають/бусифікують як оскаженілі по Львову та області
чогось кажеться що почалась чергова хвиля посилення мобілізації. я думав що за травень-серпень вже нагребли достатньо, офіційні особи підтверджували що ріст мобілізованих "в рази". + рекрутинг хоч якось запрацював, але ніт.
ЗЕ уже устали ругать. Почитать СМИ, то там заруб. партнёры давно говорят про переговоры. И в этих рабочих группах только и стоит вопрос кому и что принадлежит. Уже про Крым и Донбасс всё понятно. Торги идут за Запоржск. и Херс. обл. Вечером ЗЕ говорит нам про военную помощь от западн. партнёров и типа мы с этой помощью сможем победить рашу, но есть маленькое Но.... когда??? И далее в обед читаем - оставили село, отошли на 2 -5км, потеряли .... чел, были прилёты по городам..., пострадало мирное население.... и т.д. Кому верить???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 11 вер, 2024 11:06, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.
34 роки переходимо. За 100 років перейдемо? Ні. Наші ціни вже давно збалансовані з світовими з поправкою на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.