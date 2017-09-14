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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9794979597969797

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:08

  Bobua написав:
  ЛАД написав:

Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.


Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...

Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:12

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.

34 роки переходимо. За 100 років перейдемо? :D :D :D
Ні. Наші ціни вже давно збалансовані з світовими з поправкою на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.

Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:13

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  ЛАД написав:

Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.


Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...

Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.

Ви вже до зими готові? Мобілізація когось десь там обігріє?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:15

Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:18

  Игорь Алексеевич написав:Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?

пятно пить не обязательно
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:34

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що після масованих атак росіян стикається з такими ж незручностями, як і решта громадян. :lol: :oops: Зокрема, мова про вимкнення електроенергії.
"Авжеж (світло - ред.) зникає. Ми живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, бо працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але це рятує", – сказала Зеленська. :lol:
"Але, наприклад, коли пам’ятаєте, перші обстріли енергосистеми такі були, коли ми всі згадали що таке життя при свічках. То були в нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося. Вечеряли при свічках, книжки читали, якісь настільні ігри грали, коли можна було. Лягали спати раніше" :P , – додала вона.
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/ole ... o-2006063/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:38

Україна змушена задуматися про план "Б" у війні з Росією, — WSJ

https://focus.ua/uk/politics/667548-ukr ... siyeyu-wsj

Партнёры и далее будут помогать Украине, но уже устали все от войны. Мы готовы помогать в восстановлении страны, но таких денег - нет. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:41

  jump написав:Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що після масованих атак росіян стикається з такими ж незручностями, як і решта громадян. :lol: :oops: Зокрема, мова про вимкнення електроенергії.
"Авжеж (світло - ред.) зникає. Ми живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, бо працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але це рятує", – сказала Зеленська. :lol:
"Але, наприклад, коли пам’ятаєте, перші обстріли енергосистеми такі були, коли ми всі згадали що таке життя при свічках. То були в нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося. Вечеряли при свічках, книжки читали, якісь настільні ігри грали, коли можна було. Лягали спати раніше" :P , – додала вона.
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/ole ... o-2006063/

забула про смачну скумбрію на вогні ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:42

Президент України під час поїздки до Нью-Йорка хоче зустрітися з главою Білого дому Джо Байденом, а також кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс і представити їм план перемоги у війні.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:56

Трамп повторил свои громкие заявления о том, что его присутствие в Белом доме предотвратило бы войны как в секторе Газа, так и на Украине.

«Если бы я был президентом, это бы никогда не началось», — сказал Трамп. «Если бы я был президентом, Россия бы никогда, никогда. Я очень хорошо знаю Путина. Он бы никогда — и угрозы этого, кстати, тоже не было в течение четырех лет — не пошел бы на Украину».

И все же, когда его напрямую спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну против России, Трамп уклонился от ответа.

«Я хочу, чтобы война прекратилась», — сказал Трамп. «Я думаю, что в интересах США закончить эту войну и просто сделать это, хорошо? Договоритесь о сделке, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней».

https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/sep/11/trump-harris-presidential-debate
Но вообще, как я понял, гораздо больше внимания было абортам и поеданию домашних собак и кошек иммигрантами, чем войне.
ЛАД
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