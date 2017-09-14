Трамп повторил свои громкие заявления о том, что его присутствие в Белом доме предотвратило бы войны как в секторе Газа, так и на Украине.



«Если бы я был президентом, это бы никогда не началось», — сказал Трамп. «Если бы я был президентом, Россия бы никогда, никогда. Я очень хорошо знаю Путина. Он бы никогда — и угрозы этого, кстати, тоже не было в течение четырех лет — не пошел бы на Украину».



И все же, когда его напрямую спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну против России, Трамп уклонился от ответа.



«Я хочу, чтобы война прекратилась», — сказал Трамп. «Я думаю, что в интересах США закончить эту войну и просто сделать это, хорошо? Договоритесь о сделке, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней».