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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:06
flyman написав:
допустим, вийшли на кордони 91, що робити з визволеним населенням?
Я думаю це найменша з проблем. І дай Бог, щоб вона була колись. Зараз не 2014 рік, коли доярки на Донбасі могли танку дорогу перекрити. Навіть на Курщині нема ніяких проблем з місцевим населенням, що вже казати про Донбас і Крим. Дуже борзі виїдуть самі, а залишаться ті, які або за Україну, або яким все рівно чий прапор, або яких швидко заспокоять, бо ніхто не буде церемонитися як раніше з колаборантами
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:25
The_Rebel написав: flyman написав:
допустим, вийшли на кордони 91, що робити з визволеним населенням?
Я думаю це найменша з проблем. І дай Бог, щоб вона була колись. Зараз не 2014 рік, коли доярки на Донбасі могли танку дорогу перекрити. Навіть на Курщині нема ніяких проблем з місцевим населенням, що вже казати про Донбас і Крим. Дуже борзі виїдуть самі, а залишаться ті, які або за Україну, або яким все рівно чий прапор, або яких швидко заспокоять, бо ніхто не буде церемонитися як раніше з колаборантами
тобто, десь так має хвилювати, як вирощування яблуневих садів на Марсі
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:32
Игорь Алексеевич написав:
Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?
В Оболонському районі все чисто.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:35
ЛАД написав: Bobua написав: ЛАД написав:
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...
Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.
24 вже з весни неактуально.
У нас вже понад 30.
Припустімо, 36міс.
Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:40
Bobua написав:
Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше.
разве что для бабушек марафонщиц. Народ ориентируется на своё окружение.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:43
Wirująświatła написав: Bobua написав:
Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше.
разве что для бабушек марафонщиц. Народ ориентируется на своё окружение.
особлиово якщо демобілізований умовний успішний Успіх почне заспокоювати бабушок: "я за вас 36 міс. від дзвінка до дзвінка"
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flyman
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:44
ЛАД написав:
Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки
"на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.".
За 100 років перейдемо?
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andrijk777
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:47
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?
В Оболонському районі все чисто.
....ви ж з Адесси , чі то дітячий перепуг ?.....
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холява
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:49
холява написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?
В Оболонському районі все чисто.
....ви ж з Адесси , чі то дітячий перепуг ?.....
Зиму де збираєтеся перебувати?
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:52
Bobua написав: ЛАД написав: Bobua написав:
---------------------------ЛАД
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
---------------------------
Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...
Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.
24 вже з весни неактуально.
У нас вже понад 30.
Припустімо, 36міс.
Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.
Вы раньше писали, что "36 міс. це занадто".
Ещё через полгода предложите увольнять через 42 мес.?
P.s. Как по мне, то и 24 мес. многовато.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 11 вер, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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