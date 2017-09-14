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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 97969797979897999800>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:06

  flyman написав:допустим, вийшли на кордони 91, що робити з визволеним населенням?

Я думаю це найменша з проблем. І дай Бог, щоб вона була колись. Зараз не 2014 рік, коли доярки на Донбасі могли танку дорогу перекрити. Навіть на Курщині нема ніяких проблем з місцевим населенням, що вже казати про Донбас і Крим. Дуже борзі виїдуть самі, а залишаться ті, які або за Україну, або яким все рівно чий прапор, або яких швидко заспокоять, бо ніхто не буде церемонитися як раніше з колаборантами
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:25

  The_Rebel написав:
  flyman написав:допустим, вийшли на кордони 91, що робити з визволеним населенням?

Я думаю це найменша з проблем. І дай Бог, щоб вона була колись. Зараз не 2014 рік, коли доярки на Донбасі могли танку дорогу перекрити. Навіть на Курщині нема ніяких проблем з місцевим населенням, що вже казати про Донбас і Крим. Дуже борзі виїдуть самі, а залишаться ті, які або за Україну, або яким все рівно чий прапор, або яких швидко заспокоять, бо ніхто не буде церемонитися як раніше з колаборантами

тобто, десь так має хвилювати, як вирощування яблуневих садів на Марсі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:32

  Игорь Алексеевич написав:Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?

В Оболонському районі все чисто.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:35

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  ЛАД написав:

Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.


Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...

Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.


24 вже з весни неактуально.
У нас вже понад 30.

Припустімо, 36міс.
Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:40

  Bobua написав:Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше.
разве что для бабушек марафонщиц. Народ ориентируется на своё окружение.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:43

  Wirująświatła написав:
  Bobua написав:Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше.
разве что для бабушек марафонщиц. Народ ориентируется на своё окружение.

особлиово якщо демобілізований умовний успішний Успіх почне заспокоювати бабушок: "я за вас 36 міс. від дзвінка до дзвінка"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:44

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.

34 роки переходимо. За 100 років перейдемо? :D :D :D
Ні. Наші ціни вже давно збалансовані з світовими з поправкою на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.

Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.".

За 100 років перейдемо?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:47

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?

В Оболонському районі все чисто.


....ви ж з Адесси , чі то дітячий перепуг ?.....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:49

  холява написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?

В Оболонському районі все чисто.


....ви ж з Адесси , чі то дітячий перепуг ?.....

Зиму де збираєтеся перебувати?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:52

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  Bobua написав:---------------------------
ЛАД
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
---------------------------
Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...

Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.


24 вже з весни неактуально.
У нас вже понад 30.

Припустімо, 36міс.
Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.

Вы раньше писали, что "36 міс. це занадто".
Ещё через полгода предложите увольнять через 42 мес.?

P.s. Как по мне, то и 24 мес. многовато.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 вер, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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