ЛАД написав:........... Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.".
За 100 років перейдемо?
Гораздо быстрее. Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно. Тут писали, что уже по многим вещам сравнялись. Там были некоторые преувеличения, но в общем недалеко от истины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 вер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Припустімо, 36міс. Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.
я вважаю що довіра безнадійно втрачена, і новачків при поточних умовах нічим не заманиш. єдине щоб б допомогло це РПВ, жодних контрнаступів і подібної маячні та показові покарання командирів-мясників, розкрадачів МО і звісно публічні страти "активістів-рекрутерів на бусах"))
Оце правільно . А давайте все віддамо , лівобережжя , херсон , запоріжжя , ніколаев , одесу ...... головне щоб у закарпатті все було тіхесенько . .НЕ СТРІЛЯЛИ А потім всіх хто стріляли , з командирами у буцигарню , і через одного повісити
andrijk777 написав:Не знаєте про "генерала СВР" - значить строчите з-за меж України. А можна питання: Яке майбутнє ви бачите для України(наступні 4 роки) у разі перемоги Гарріс?
Це для Вас видно той свр якийсь авторитет, вперше чую, ні один мій знайомий такого не згадував. Мої основні вподобання на ютуб по темі - Стерненко, Бутусов, Савромат. Живу в Україні, не тікав навіть коли за вікном було чути перестрілку, в моєму місті були бої. Сім'я теж тут, не виїжджала.
Не цікавитесь що відбувається на рфії. Типовий представник сучасності - слухаєте тільки те що хочете почути.
olmyb написав:Майбутнє для України в разі перемоги Гарріс імхо буде однозначно краще за Трампа, намічене перемир'я аля "Мюнхенська змова" зірветься і не відбудеться. Війна продовжиться, але росія її все ж програє. В результаті після усіх тяжких випробувань з Україною і її народом все буде добре.
"все буде добре" - це не відповідь. Але іншої відповіді від вас я вже і не очікую. У вашій уяві щось таке станеться і Україна переможе. А ось "що таке станеться" ніхто з адептів "вічної війни" не розказує. Напевно станеться чудо. Просто інших реальних варіантів окрім чуда я не чую.
olmyb написав:Майбутнє для України в разі перемоги Гарріс імхо буде однозначно краще за Трампа, намічене перемир'я аля "Мюнхенська змова" зірветься і не відбудеться. Війна продовжиться, але росія її все ж програє. В результаті після усіх тяжких випробувань з Україною і її народом все буде добре.
"все буде добре" - це не відповідь. Але іншої відповіді від вас я вже і не очікую. У вашій уяві щось таке станеться і Україна переможе. А ось "що таке станеться" ніхто з адептів "вічної війни" не розказує. Напевно станеться чудо. Просто інших реальних варіантів окрім чуда я не чую.
Як повідомлення українців у єВорог допомагають знищувати окупантів Українці роблять героїчні речі — уже два роки системно відправляють заявки в єВорог, допомагають знищувати техніку, особовий склад, опорні пункти ворога. За цінністю заявка в єВорог дорівнює даним від розвідки, БпЛА чи супутникових знімків. Хоч робота народної розвідки може здаватися непомітною, ми бачимо її у звітах Генштабу. Наприклад, колись ми попросили українців зібрати інформацію про російський РЕБ — користувач із Запорізької області надіслав заявку в єВорог. На наступний день РЕБ знищили. Ботом уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок. Найбільше інформації отримуємо саме з тимчасово окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу. Переходьте в єВорог з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot
холява написав:Оце правільно . А давайте все віддамо , лівобережжя , херсон , запоріжжя , ніколаев , одесу ...... головне щоб у закарпатті все було тіхесенько . .НЕ СТРІЛЯЛИ А потім всіх хто стріляли , з командирами у буцигарню , і через одного повісити
знову ви перекручуєте і брешете, де я писав віддавати щось, тим більше Одесу чи Миколаїв? а в буцигарню не просто так а за системні порушення законів, це тилових нквд-шників стосується а не Успіхів
В мандрах між квартирой й хатой .( у межах міста ) Зара дуже багато роботи біля хати ,в саду і городі .
Хіба що на НР в Східницю , воді попити .
Якщо "попіті воді" в Карпатах 4 холодних місяці, то звучить як план, можна закликати з-під мадярського кородону інших до патріотизму і сплати священного боргу
..ось бачите звідки з,являються плітки . Де я писав що 4 холодних місяці збираюсь пити воду ? Дома що нічим зайнятися , чи роботу хтось відмінив ? Так я патріот і ні де не ховався і не скиглив , що сплатив податки і пішов до ЗСУ . Таким як ви , та іншим , мріющим зьїбатоньки , бути на поготові . Як у вас не відірвані , нога, рука чи ще щось , знайдете себе у ЗСУ .
Ви будь ласка мені більше не пішіть , бо ви окрім гумору , ще багато що втратили , наприклад розум . Почитайте свої повідомлення , скорочені ..... Де ви бачили ознаки розуму .....? Вам краще з барабашевим шубки з чебурашек шити , ото вас верне до розуму .
холява написав:Оце правільно . А давайте все віддамо , лівобережжя , херсон , запоріжжя , ніколаев , одесу ...... головне щоб у закарпатті все було тіхесенько . .НЕ СТРІЛЯЛИ А потім всіх хто стріляли , з командирами у буцигарню , і через одного повісити
знову ви перекручуєте і брешете, де я писав віддавати щось, тим більше Одесу чи Миколаїв? а в буцигарню не просто так а за системні порушення законів, це тилових нквд-шників стосується а не Успіхів
Ну А як ви мрієте про припинення вогню , як про це ніхто не бажає розмовляти , з ким припинення ?
Ви наче з іншої планети . Ті що тікають від армії , ті справжнісеньки архангели , а ті що їх доставляють до ТЦК -люцифери . )))) Піду краще огірки збирити , бо від таких философів нудить .