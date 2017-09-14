Додано: Сер 11 вер, 2024 14:40

andrijk777 написав: ЛАД написав: Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати, Постепенно переходим на мировой масштаб цен"на наші зарплати,

ЛАД написав: Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно. Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно.

Ці 2 фрази прямо суперечать одна одній.

Ціни(в Україні) ростуть тому що ростуть зарплати!(в валюті, звичайно) - все що я хотів сказати.

Ви першою цитатою це заперечили, другою підтвердили.

Я все сказав. Ці 2 фрази прямо суперечать одна одній.(в валюті, звичайно) - все що я хотів сказати.Ви першою цитатою це заперечили, другою підтвердили.Я все сказав.

реально цены чуть отстают от роста зарплатИ на сотню ОДИН человек нормально мог жить только в 95году примерно(и раньше) и в короткий промежуток 99/00 когда 3х-девал уже попёр, а инфляция пока ещё не отыграла цены из-за низких доходов населения и трети этого девалаСемье на сотню или даже две(мама100+папа100) с маленькими детьми тяжко было и в 99/00 годах,разве что не голодали(по белку, не по картошке/крупам, это стоило вообще копейки) и не рыскали по секондам в поисках вещей без дырокИ не забывайте за коммуналку которая в долларах за 25 лет выросла раз в 5-7 на одном и том же объекте