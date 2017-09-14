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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9798979998009801>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:40

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  ЛАД написав:

uote="5765496:Bobua"]
---------------------------
ЛАД
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
---------------------------
Ні.
Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...[/quot


Ну да.
Называем срок, допустим, 24 месяца.
Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время.
Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете.
Так что сначала всё же мобилизация.


24 вже з весни неактуально.
У нас вже понад 30.

Припустімо, 36міс.
Треба дати право на звільнення незначній кількості людей, що вже були у війську у вересні 2021р. Різкого скорочення не буде. Але це стане хорошою звісткою для решти людей і для ухилянтів -- всім буде спокійніше. І для мобілізації легше.

Вы раньше писали, что "36 міс. це занадто".
Ещё через полгода предложите увольнять через 42 мес.?

P.s. Как по мне, то и 24 мес. многовато.


Та я і про 3-4місяці казав. Поки люди ще тверезі і не п`ють.
Раз на кілька років.
І вся країна набувала би військ.досвіду й це була би сила...

Але не збулось... 😒


Ви якось дивно робите.
Спочатку нарікаєте, що військо різко зменшиться. А потім знову вкидаєте 24міс -- саме те, що якраз і зменшить військо за рахунок мобілізованих весни-літа 2022р.
Навіщо?
Потерпіти ще кілька місяців, які треба для рівномірності -- це ж реально. Це саме те, що й могло би стримати чергові тисячі від СЗЧ...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:01

  ЛАД написав:Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати,

  ЛАД написав:Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно.

Ці 2 фрази прямо суперечать одна одній.
Ціни(в Україні) ростуть тому що ростуть зарплати!(в валюті, звичайно) - все що я хотів сказати.
Ви першою цитатою це заперечили, другою підтвердили.
Я все сказав.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 вер, 2024 14:11, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:09

  холява написав:Ну А як ви мрієте про припинення вогню , як про це ніхто не бажає розмовляти , з ким припинення ?

А ви розумієте чому ніхто не хоче припинення вогню?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:20

  холява написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Киев а что там у вас с питьвой водой. Говорят пятно прибл. до Киева?

В Оболонському районі все чисто.


....ви ж з Адесси , чі то дітячий перепуг ?.....

З вівторка у Києві,хіба треба десь відмічатися ?) Наступний.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:24

Стм

Жінка чи чоловік теж поясничить ,не зрозуміло з якого дива. Тому з таким населенням звикаєш до сусідів з їх обстрілами по всій Україні.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:40

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати,

  ЛАД написав:Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно.

Ці 2 фрази прямо суперечать одна одній.
Ціни(в Україні) ростуть тому що ростуть зарплати!(в валюті, звичайно) - все що я хотів сказати.
Ви першою цитатою це заперечили, другою підтвердили.
Я все сказав.

реально цены чуть отстают от роста зарплат
И на сотню ОДИН человек нормально мог жить только в 95году примерно(и раньше) и в короткий промежуток 99/00 когда 3х-девал уже попёр, а инфляция пока ещё не отыграла цены из-за низких доходов населения и трети этого девала
Семье на сотню или даже две(мама100+папа100) с маленькими детьми тяжко было и в 99/00 годах,разве что не голодали(по белку, не по картошке/крупам, это стоило вообще копейки) и не рыскали по секондам в поисках вещей без дырок
И не забывайте за коммуналку которая в долларах за 25 лет выросла раз в 5-7 на одном и том же объекте
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гарріс перемогла Трампа на дебатах — опитування CNN
Згідно з опитуваням, 63% респондентів вважають, що перемогу на дебатах здобула Гарріс.

37% опитаних віддали перемогу Трампу.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:07

СЕНС

  sens написав:Жінка чи чоловік теж поясничить ,не зрозуміло з якого дива. Тому з таким населенням звикаєш до сусідів з їх обстрілами по всій Україні.

Для моего ответа уточните выделенное слово. Я могу подставить 2 варианта, каждый из которых внесёт разность в пояснение.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:13

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати,

  ЛАД написав:Хорошо помню время, когда 100 долл. считалось приличной зарплатой, за кот. можно нормально жить. Сегодня это уже смешно.

Ці 2 фрази прямо суперечать одна одній.
Ціни(в Україні) ростуть тому що ростуть зарплати!(в валюті, звичайно) - все що я хотів сказати.
Ви першою цитатою це заперечили, другою підтвердили.
Я все сказав.

Верно.
Но цены растут быстрее средней зарплаты.
Происходит всё большее разделение общества по уровню благосостояния. И цены в значительной степени ориентируются на более обеспеченную часть общества.
Возможно, ошибаюсь, но искать статданные лень, тем более, что нашему Госстату не очень доверяю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:21

Ілон Маск
«Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать дело, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», – написал бизнесмен.

Маск выразил недоумение, почему Харрис уже не реализует «великие дела» в рамках нынешних полномочий. Президент Джо Байден «редко появляется на работе, так что она, по сути, уже у руля», говорится в посте.

«Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще 4 года, или вы хотите перемен?», – спрашивает Маск свою аудиторию.


Добавити фактично нічого.
Гарріс = Байден або ще гірше.
andrijk777
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